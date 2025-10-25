Lo que parecía una simple cita de rutina terminó en una pesadilla. Un estudiante de 18 años del distrito escolar de Des Moines, Iowa, fue detenido y deportado por agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), según informó el grupo de derechos de inmigrantes Iowa Migrant Movement for Justice (Iowa MMJ).

El joven, cuyo nombre no ha sido revelado, asistió el pasado 30 de septiembre a una cita regular en el edificio federal de Des Moines. Allí, agentes de ICE lo detuvieron y trasladaron brevemente al condado de Hardin, en Eldora, antes de enviarlo a un centro de detención en Luisiana. Pocos días después, fue deportado a un país de Centroamérica.

La familia denunció que no tuvo noticias del joven hasta días después de su deportación, tras su arresto por ICE. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Según informó Iowa Capital Dispatch, el estudiante permaneció incomunicado durante varios días. Su tutor legal no pudo hablar con él durante cuatro días tras su detención y no volvió a saber nada hasta el 12 de octubre, cuando ya había sido deportado.

El Distrito Escolar de Des Moines (DMPS) confirmó el hecho a través de un comunicado, señalando que estaba “al tanto de que uno de nuestros estudiantes de secundaria fue detenido por autoridades migratorias federales a fines del mes pasado”. La institución aclaró que el incidente no ocurrió en instalaciones escolares y aseguró que sus escuelas “seguirán siendo espacios seguros y acogedores para todos los estudiantes”.

Este caso ocurre en medio de una serie de acciones de ICE en Iowa, que han generado alarma en comunidades migrantes. Según datos recientes del New York Times, los arrestos migratorios en el estado han aumentado un 276% desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia, en comparación con los niveles de 2024.

En paralelo, otro caso ha acaparado la atención en Des Moines: el del exsuperintendente Ian Roberts, originario de Guyana, quien también fue arrestado por ICE a fines de septiembre tras recibir una orden de deportación en mayo de 2024. La situación ha desatado una crisis interna en el distrito, que incluso ha demandado a la consultora JG Consulting por su contratación.

Organizaciones de derechos migrantes criticaron las recientes acciones de ICE en Iowa, calificándolas de abusivas y desproporcionadas. | Crédito: Freepik / Imagen referencial

Mientras tanto, organizaciones como Escucha Mi Voz Iowa han intensificado sus protestas. En Iowa City y Davenport, los activistas exigieron frenar las redadas y liberar a Jorge González, un trabajador detenido por ICE el 25 de septiembre.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras ICE ataca a nuestras comunidades”, declaró Eva Castro, integrante del grupo y suegra de González.

El caso del joven deportado sin aviso a su familia reaviva el temor entre estudiantes y padres inmigrantes: una cita rutinaria con las autoridades migratorias, que muchos cumplen por obligación, puede convertirse, sin previo aviso, en el final de su vida en Estados Unidos.

