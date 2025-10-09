Christopher Josué Ramírez Delgado esperaba con ilusión el día de su entrevista de petición familiar en la oficina de USCIS en Miami. Sin embargo, aquel momento que debía marcar un nuevo comienzo terminó convirtiéndose en una pesadilla: horas después, estaba bajo custodia de ICE y trasladado al centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, en los Everglades de Florida.

“Terminaron la entrevista. Todo bien, ¿verdad? Todo tranquilo, alegre, porque había sido aprobada su petición, y así, de un momento a otro, lo alejaron de los demás… Luego salió la abogada sola a decirnos que no, que se lo llevaban para Miramar”, relató su madre, Claudia Darse, en conversación con Telemundo 51.

Desde ese día, Ramírez Delgado permanece detenido en Alligator Alcatraz, un centro administrado por la Agencia para el Manejo de Emergencias de Florida (FDEM). Su esposo, periodista en Oregón, compartió fragmentos de una llamada con el joven migrante, en la que él mismo narró lo sucedido.

La familia del joven asegura que ICE actuó de manera injusta, ya que él tenía una apelación pendiente ante inmigración. | Crédito: Telemundo 51 Miami

“El agente me decía que nada más me tenía que presentar en Miramar para firmar un documento, y que iba a salir bajo decisión de un supervisor de ellos, bajo juramento, con un grillete”, contó.

El joven, de 27 años y originario de Nicaragua, llegó a Estados Unidos en 2018 buscando refugio. Tres años más tarde, en 2021, su caso de asilo político fue rechazado, aunque, según asegura, desde entonces permanece a la espera de una respuesta a su apelación. En el momento de su arresto, gestionaba una petición familiar por matrimonio.

“No veo justo que estoy en una apelación pendiente, sin fecha, y estar detenido. No lo entiendo. ¿Por qué tenía que ser después de mi cita con migración? Ya prácticamente me estaban esperando”, expresó con frustración.

Su madre insiste en que su hijo no tiene antecedentes penales y que siempre ha cumplido con la ley.

“Es algo injusto, porque es una persona trabajadora, sin ningún récord criminal. Siempre ha cumplido con todas las leyes que se le han impuesto y paga sus impuestos anualmente”, dijo Darse.

Además, denunció que Ramírez Delgado requiere atención médica constante tras una cirugía pulmonar realizada hace un año, pero que no estaría recibiendo el tratamiento adecuado en el centro de detención.

“Bueno, sus visitas al médico… Él tiene que seguir tomando un medicamento para que el pulmón pueda inhalar bien”, explicó.

El propio migrante también mencionó su estado de salud durante la llamada telefónica: “Me dijeron que no tenía nada, que era algo muscular. Me dieron pastillas para el dolor y nada más”.

En un comunicado, ICE confirmó que Ramírez Delgado permanecerá bajo custodia mientras se resuelve su proceso migratorio. | Crédito: Telemundo 51 Miami

Ante las denuncias, ICE emitió un comunicado donde confirmó su detención y explicó las razones legales: “Christopher Josué Ramírez Delgado, un extranjero ilegal procedente de Nicaragua, recibió una orden de deportación emitida por un juez de inmigración el 4 de noviembre de 2021. Posteriormente presentó una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración el 31 de enero de 2022. Fue arrestado por ICE el 25 de septiembre en cumplimiento de su orden final y permanecerá bajo custodia mientras se resuelve el resultado de sus procedimientos migratorios”.

Por ahora, la familia de Ramírez Delgado continúa a la espera de una respuesta sobre su situación médica y migratoria.

Casos más relevantes de detención en Florida

En los últimos días, ICE ha realizado varios operativos de detención de inmigrantes en Florida, enfocándose en centros urbanos y comunidades migrantes. Entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025, más de 400 personas fueron arrestadas en el centro de Florida durante uno de los mayores operativos recientes. Las acciones estuvieron dirigidas a individuos con órdenes de deportación, antecedentes penales graves y a quienes las autoridades consideraron amenazas para la seguridad pública.

Walther Ramiro Hernández-Ortiz (hondureño, 18 años): detenido por conducta lasciva, abuso sexual a menores y agresión.

Juan Carlos Hernández-Reyes (mexicano, 48 años): arrestado tras una orden de deportación, con antecedentes de violencia doméstica, conducción bajo influencia y otros delitos menores.

Edgar Rivera-Salinas (mexicano, 38 años): tenía historial de robo y posesión de marihuana y fue previamente expulsado del país.

Efraín Santos-Palacios (mexicano, 26 años): ingresó sin inspección y tiene cargos por conducir bajo influencia y huir de la autoridad.

Pedro Juan Andrés (guatemalteco): acusado de resistencia a la autoridad y robo.

