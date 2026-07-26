En los últimos años, el auge de los centros de datos y de la inteligencia artificial en Estados Unidos ha encendido las alarmas sobre quién termina asumiendo el costo real de toda la energía que necesitan estos gigantes tecnológicos. En Florida la preocupación es concreta: muchos residentes ya vienen enfrentando incrementos constantes en sus recibos de luz, mientras el estado crece y aterrizan nuevas compañías con consumos eléctricos enormes. Para familias hispanas en Miami, Orlando, Tampa o a lo largo del corredor de la I-4, que cada mes ajustan el presupuesto para cubrir renta, alimentación, gasolina y servicios básicos, cualquier subida inesperada en el pago mensual se siente directamente en el bolsillo y puede marcar la diferencia entre llegar o no a fin de mes. En ese contexto, el gobernador Ron DeSantis firmó la ley SB 484, una norma que fija nuevas reglas para los grandes usuarios del sistema, en especial aquellos de gran escala, con un objetivo claro: evitar que los costos de estos proyectos terminen trasladándose a hogares, pequeños negocios y comercios de barrio que ya operan al límite.

Con este nuevo escenario, el Legislativo de Florida decidió intervenir para ordenar cómo se distribuyen las cargas dentro de la red eléctrica y quién debe asumir las inversiones necesarias para atender la creciente demanda. La SB 484 parte de una idea sencilla pero contundente: si una empresa tecnológica instala una infraestructura enorme que requiere obras especiales para funcionar, el impacto económico no debe diluirse en las facturas de millones de floridanos, muchos de ellos trabajadores latinos que dependen de presupuestos ajustados y que ya lidian con subidas en otros servicios esenciales.

Llega la SB 484 a Florida: la respuesta de DeSantis para evitar que los centros de datos encarezcan tu energía (Foto: Freepik) / jannoon028

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY SB 484?

Si hubiera que sintetizar el corazón de esta legislación en una sola frase, sería la siguiente: los grandes consumidores de electricidad deben hacerse cargo del impacto que generan en la red y no trasladar esos costos al resto de los usuarios. Esto abarca tanto el suministro habitual como las obras y equipos que las compañías necesitan para atenderlos sin afectar a quienes tienen contratos residenciales o comerciales tradicionales.

La norma define un nuevo marco para los llamados “large load customers” (clientes de gran carga), categoría que incluye a quienes registran una demanda máxima mensual de 50 megavatios o más en una única ubicación. En ese grupo suelen entrar centros de datos vinculados a empresas tecnológicas, plataformas de servicios en la nube y proyectos ligados al procesamiento masivo de información y a la inteligencia artificial, cada vez más presentes en distintas zonas del estado.

Aspecto ¿Qué significa para los ciudadanos? Pago del servicio eléctrico Los grandes consumidores deberán cubrir el costo completo del servicio eléctrico. Impacto en las tarifas Se busca evitar que esos gastos terminen aumentando las tarifas del resto de usuarios. Costos de infraestructura Las empresas deberán asumir costos de conexión, generación e infraestructura. Protección a hogares y pequeños negocios Las familias y pequeños negocios no deberían financiar esas inversiones mediante sus recibos. Garantías y contratos mínimos Se podrán exigir garantías financieras y contratos mínimos. Riesgo de abandono de proyectos Se reduce el riesgo de que una empresa abandone un proyecto y los costos recaigan sobre los clientes comunes.

Para un residente hispano en el sur de Florida, en sectores como Hialeah, Kendall o Kissimmee, el mensaje es que, si se construye un mega centro de datos cerca de su comunidad, las obras y equipos adicionales necesarios para esa instalación no deberían repartirse entre todos los vecinos mediante el cobro mensual que llega al hogar.

LA MEDIDA QUE BUSCA EVITAR AUMENTOS EN LAS TARIFAS

Uno de los puntos más relevantes de la SB 484 es la obligación impuesta a las compañías reguladas de diseñar esquemas tarifarios especiales para los clientes de gran carga. El objetivo no es únicamente cobrar más, sino transparentar el costo real de atender a estos proyectos y separarlo del servicio que reciben quienes tienen contratos residenciales o pequeños establecimientos, como restaurantes, bodegas latinas, panaderías, barberías o talleres que forman parte del tejido económico hispano en el estado.

El texto legal indica de manera explícita que cada instalación de gran escala debe asumir la totalidad de los gastos relacionados con el servicio, incluyendo:

Construcción de infraestructura.

Nuevas líneas de transmisión.

Capacidad adicional de generación.

Operación y mantenimiento.

Cualquier inversión necesaria para garantizar el suministro.

Además, se establece que el riesgo de incumplimiento por parte de estos clientes no puede recaer sobre el resto de quienes están conectados a la red. Ese principio se repite en distintos apartados y busca blindar a los usuarios comunes frente a escenarios en los que un proyecto se abandona, reduce su operación de forma abrupta o no cumple lo prometido, dejando a las empresas eléctricas con inversiones ya ejecutadas que, en etapas anteriores, podían terminar distribuyéndose entre toda la base de abonados.

¿CÓMO SE GARANTIZARÁ QUE LOS GRANDES CONSUMIDORES PAGUEN?

La legislación otorga a la Florida Public Service Commission (PSC) la facultad de aprobar diversas herramientas financieras para asegurar que los clientes de gran carga cumplan realmente sus compromisos. Con estos instrumentos, el regulador cuenta con mecanismos concretos y no depende únicamente de acuerdos bilaterales con compañías tecnológicas o industriales.

Entre las opciones previstas se incluyen:

Contribuciones específicas para financiar infraestructura.

Cargos mínimos asociados a la demanda.

Cobros adicionales vinculados a la generación.

Garantías financieras.

Factores mínimos de consumo.

Contratos de permanencia.

Penalidades por terminación anticipada.

Cláusulas de pago por capacidad contratada, incluso cuando no se utilice todo el volumen previsto.

En la práctica, estas herramientas buscan evitar que un centro de datos ingrese al mercado, negocie condiciones ventajosas y luego se retire dejando a la compañía eléctrica con obras o equipos ociosos cuyo costo alguien debe absorber. Con la SB 484, ese “alguien” ya no debería ser el vecino que vive en un apartamento de Orlando ni la familia que administra un pequeño negocio de comida latina en Miami.

TAMBIÉN IMPIDE QUE UNA EMPRESA ELUDA LAS REGLAS

Otro punto relevante de la norma es la prohibición de fragmentar artificialmente un proyecto de gran tamaño en varias conexiones menores con la intención de evitar la categoría de cliente de gran carga. En términos simples, ninguna compañía puede dividir su demanda en múltiples contratos pequeños solo para esquivar las obligaciones económicas previstas.

Si una iniciativa, en realidad, supera el umbral de 50 megavatios mensuales en una misma ubicación, no podrá recurrir a maniobras administrativas para presentarse como varios usuarios pequeños y así escapar de las tarifas especiales y de los requisitos de garantías o permanencia. Esta disposición busca cerrar vacíos legales que, en otros estados, permitieron que algunos desarrollos masivos se camuflaran bajo categorías ordinarias y generaran costos que luego se repartían entre toda la base de clientes.

RESTRICCIONES PARA DETERMINADAS ENTIDADES EXTRANJERAS

La SB 484 incorpora además un componente de seguridad vinculado a la posición de Florida frente a determinados gobiernos extranjeros. Las empresas de servicios públicos no podrán suministrar energía a un cliente de gran carga cuando este sea considerado “foreign entity”, de acuerdo con la definición vigente, es decir, entidades controladas por gobiernos catalogados como “foreign countries of concern” o vinculadas a ellos.

Este segmento de la norma busca evitar que grandes centros de datos o infraestructuras críticas queden bajo el control de actores considerados sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional y la protección de información. Aunque afecta sobre todo al tipo de compañías que pueden operar proyectos de gran escala, se integra en el mismo paquete regulatorio que ordena la expansión de la infraestructura energética del estado.

NUEVAS REGLAS PARA LOS CENTROS DE DATOS

La SB 484 no se limita al aspecto tarifario. También incorpora disposiciones sobre el desarrollo de centros de datos de gran tamaño y el uso de recursos naturales, tema que preocupa cada vez más a comunidades locales y organizaciones ambientales en zonas donde estos proyectos se instalan cerca de áreas residenciales y espacios de conservación.

Entre las medidas destacadas se encuentran:

Nueva disposición Objetivo Se define legalmente qué es un centro de datos y uno de gran escala. Dar claridad a la regulación estatal. Se mantienen las facultades de los gobiernos locales sobre planificación territorial. Evitar conflictos con normas municipales de desarrollo urbano. Se establecen requisitos para permisos de uso de agua. Proteger los recursos hídricos del estado. Se prioriza el uso de agua reutilizada cuando sea viable. Favorecer una gestión más sostenible del recurso. Se exigirá un estudio independiente sobre el impacto de estos centros de datos. Evaluar efectos económicos, energéticos, ambientales y de salud pública.

Para residentes hispanos en distintos condados, esto significa que, antes de autorizar un proyecto de gran escala con alto consumo de energía y agua, las autoridades deberán analizar cómo puede afectar al entorno, al suministro de servicios básicos y a la calidad de vida cotidiana. En comunidades que ya han visto crecer la construcción y el tráfico, cualquier iniciativa adicional genera inquietud, y la ley pretende que esa preocupación se atienda con estudios sólidos y reglas claras.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La mayoría de las disposiciones de la SB 484 comenzó a regir el 1 de julio de 2026, mientras que algunos puntos específicos se activaron inmediatamente después de la promulgación. Esto implica que, desde esa fecha, los proyectos de gran escala que se planifican en el estado deben considerar este nuevo marco antes de avanzar con inversiones y contratos.

Las compañías de servicios públicos deberán presentar antes del 1 de octubre de 2026 las estructuras tarifarias adaptadas a la SB 484 ante la Florida Public Service Commission, organismo encargado de revisar y aprobar dichos esquemas. Ese paso será decisivo para entender cómo se aplicarán en la práctica las tarifas especiales a los clientes de gran carga y cuáles serán las condiciones finales para quienes ya están conectados como usuarios residenciales o comerciales ordinarios.

¿POR QUÉ ESTA LEY PUEDE BENEFICIAR A MILLONES DE CLIENTES?

Aunque la SB 484 está dirigida principalmente a centros de datos y otros proyectos industriales con demanda masiva, su efecto potencial alcanza a prácticamente cualquier persona que paga una cuenta de luz en Florida. La filosofía que sostiene la norma es que el crecimiento de la infraestructura tecnológica —incluyendo iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial, almacenamiento de información y computación en la nube— no debe traducirse en aumentos indiscriminados para quienes tienen consumos habituales.

En lugar de repartir las inversiones necesarias entre toda la base de usuarios, la ley busca que los costos generados por proyectos de gran escala queden concentrados en quienes se benefician directamente de ellos. Para familias hispanas que viven en distintos puntos del estado, muchas vinculadas a sectores como servicios, construcción, logística, turismo o pequeños emprendimientos, el mensaje es concreto: el desarrollo tecnológico puede avanzar, pero no a costa del recibo de luz de quienes sostienen la economía diaria y necesitan tarifas razonables para mantener sus hogares y negocios en funcionamiento.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó este proyecto de ley el 7 de mayo (Foto: AFP)

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