Las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump han ocasionado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estén en búsqueda de extranjeros ileales, arrestarlos y deportarlos a sus respectivos países, pero la reciente denuncia de un ciudadano mexicano ha expuesto su verdadero objetivo de las autoridades migratorias: detener a personas latinas.
Te quiero compartir el caso de Javier Ramírez, un ciudadano que ha vivido por muchos años en Estados Unidos y ahora es ciudadano americano. Pese a esto, desafortunadamente fue interceptado por los agentes de ICE en su negocio. Si bien ahora se encuentra en libertad, conversó con Noticias Telemundo para contar lo que ocurrió en dicha ocasión.
Para Javier, los policías no contaban con una orden judicial, pero eso no fue impedimento para que irrumpan en su negocio. De esa manera, lograron interceptarlo a él y a algunos de sus trabajadores.
“Alguno de ellos (agentes de ICE) dijo: ‘Hey, agárralo que es mexicano’, pero lo dijo en inglés. Me tiraron al piso. Yo les dije: ‘Hey, soy ciudadano americano, le estoy diciendo en inglés’”, explicó.
Él narra que permaneció detenido por un aproximado de 24 horas. Esto provocó que sus familiares sientan una gran preocupación, ya que no sabían en qué centro de detención estaba recluido. Después de 4 días, lograron reunirse cuando Javier compareció en un tribunal federal.
También fue acusado por ICE
Javier contó al medio citado que no opuso resistencia durante su arresto, pese a la fuerza desmedida que usaron las autoridades. Sin embargo, la agencia lo acusó que intentó huir; además, habría mordido y escupido a uno de los agentes de ICE.
“Son falsos lo que ellos (ICE) dijeron. Yo no hice nada, tengo varios videos que donde estoy aquí y les digo ‘No te quiero faltar el respeto, no te intento agredir, no te intento hacer nada’”, explicó.
Él afirma que tiene las grabaciones de las cámaras de seguridad de su negocio cuando ocurrió la detención. Además, añade que, en ese día, los agentes de ICE estaban buscando a personas latinas y mexicanas.
Aún sigue viviendo con temor
Después de esta experiencia que le tocó vivir, Javier intenta retomar su vida junto a su familia. Sin embargo, aún siente mucho miedo de que nuevamente las autoridades migratorias se aparezcan para que lo detengan. Por esa razón, su negocio aún no está brindando atención.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!