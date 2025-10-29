Una ciudadana estadounidense estará eternamente agradecida con un sheriff del condado de Cook, quien tuvo la valentía y rapidez para salvarle la vida. Sucede que la mujer se había atragantado con algún alimento y, lo que parecía un desenlace fatal, dicho oficial apareció en el momento oportuno.

En un video compartido por Univision Chicago, la señora estaba a bordo de su automóvil y, repentinamente, se detuvo sobre la acera de una vía del vecindario Ford Heights, situado al sur de Chicago . Esto levantó sospechas, pues es poco usual que ocurran estos hechos.

En la grabación, se visualiza a la conductora descendiendo de su vehículo y pareciera que no ocurriera nada; sin embargo, este oficial de sheriff fue capaz de notar que algo no andaba bien, fue así que se estacionó detrás de ella.

El oficial aplicó la maniobra de Heimlich para salvar la vida de la mujer. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Al acercarse, pudo detectar que la mujer se estaba quedando sin respiración debido a que se había atragantado. En ese momento, el oficial, cuyo nombre es Zachary Finn, inmediatamente aplicó la maniobra de Heimlich.

Afortunadamente, su rápido accionar provocó que la mujer expulsara aquel objeto atorado en su garganta. Después de ello, el efectivo policial se contactó con los paramédicos para que le brinden atención. Si bien llegaron al lugar, la afectada rechazó irse a un hospital.

Al notar la "actitud extraña" de la conductora, el oficial se acercó para corroborar si todo estaba bien. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

¿En qué consiste la maniobra de Heimlich?

Según Cleveland Clinic, se trata de un método de primeros auxilios en casos de asfixia. Esto suele pasar cuando una persona no puede respirar a causa de la obstrucción de un objeto u alimento en la garganta o tráquea. La finalidad es generar presión en el diafragma para que expulse lo que está atorado.

Debes saber que, ante esta situación, se tiene entre 3 a 5 minutos para salvarle la vida a la persona, pues, si el cerebro no recibe oxígeno en ese lapso de tiempo, el daño es irreversible.