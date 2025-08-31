Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han ocasionado que una gran cantidad de inmigrantes indocumentados terminen bajo arresto y sean deportados. Lo “ideal” sería que regresaran a sus países de origen, pero Miguel Cuéllar Portillo, un ciudadano salvadoreño, no tuvo esa fortuna. Él fue enviado a México, un país que desconoce en su totalidad y, ahora, su familia está angustiada, ya que no han recibido alguna información suya.

Su esposa, Jessica, manifestó su desesperación a Univision Arizona. Ella recuerda el momento en que su esposo fue detenido por agentes federales y trasladado rápidamente a un centro de detención de Florida.

No tuvo el tiempo suficiente para contratar a un defensor legal, pues en menos de una semana, las autoridades de la prisión migratoria donde se encontraba Miguel le notificaron que supuestamente había sido deportado a territorio mexicano.

Jessica Cuéllar siente gran preocupación desde que su esposo fue deportado a México. (Crédito: Univision Arizona / YouTube)

Tenía una orden de salida

Miguel Cuéllar llegó a Estados Unidos hace más de 15 años. Si bien un juez de inmigración le ordenó que abandone este país durante el 2012, él decidió asumir el riesgo de quedarse con el propósito de mejorar su calidad de vida. Fue así que conoció a su actual esposa Jessica, una ciudadana estadounidense.

Con el propósito de regularizar su estatus migratorio, ambos acudieron a una cita con los servicios de inmigración y ciudadanía para tramitar la residencia permanente mediante el formulario I-130. Pese al intento realizado, el hombre de 44 años terminó bajo custodia de ICE.

Miguel Cuéllar contaba con una orden de deportación desde el 2012. Fue detenido mientras solicitaba su formulario I-130. (Crédito: Univision Arizona / YouTube)

La angustia se ha apoderado de Jessica, pues considera que su marido no estaría tanto tiempo sin comunicarse. Para ella, a Miguel lo “obligaron a desaparecer”. Esta situación ha ocasionado que tenga problemas de sueño.

Si bien el consulado de El Salvador en Tucson, Arizona, ha emitido una alerta ante el consulado mexicano por este ciudadano, se espera obtener una respuesta el próximo 2 de septiembre.

