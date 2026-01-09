La historia de Arlit María Martínez es una de esas que golpean de frente y dejan un nudo en la garganta. El sábado pasado, cuando salía de casa rumbo a su trabajo, nunca imaginó que ese trayecto cotidiano terminaría marcando para siempre a su familia. Agentes de inmigración la detuvieron en Maryland y la trasladaron a un centro de ICE, mientras su vida quedaba en pausa al otro lado de los barrotes. Dos días después, la tragedia se hizo irreversible: Kevin, su hijo de apenas 15 años, murió a causa de un cáncer. Arlit seguía detenida. No estuvo con él en sus últimos momentos, no pudo abrazarlo ni decirle adiós. Para su familia, la ausencia de esa despedida pesa tanto como la pérdida misma.

Rigo López, esposo de Arlit, intenta poner en palabras un dolor que parece no tener consuelo. “Esto es demasiado para mí, es una muy muy mala noticia porque mi esposa no se va a quedar conmigo y mi hijo tampoco está más conmigo”, relató, visiblemente afectado, a Univision Noticias. La muerte de Kevin llegó mientras la familia lidiaba, al mismo tiempo, con la detención de la madre.

El esposo de Arlit María Martínez relató que ICE le negó a su esposa la posibilidad de despedirse de su hijo antes de morir. | Crédito: Captura Univision Noticias

Según explicó López, en cuanto la salud del menor empeoró, la familia se comunicó con las autoridades del centro de detención de ICE en Baltimore, donde Arlit permanece recluida. Buscaron explicar la gravedad de la situación y pidieron que se le permitiera salir, aunque fuera por unas horas, para despedirse de su hijo. La respuesta fue negativa. “Tratamos de sacarla, pero no la dejaron salir para despedirse por última vez de mi hijo”, contó.

El caso generó indignación entre vecinos y personas cercanas a la familia. Paola Subervi, residente de una localidad cercana, decidió alzar la voz y alertar públicamente sobre lo ocurrido para pedir la liberación de Arlit. “Soy ciudadana estadounidense y no voy a quedarme de brazos cruzados, ni aceptarlo. No estoy de acuerdo. No está bien”, expresó.

ICE mantiene detenida a Arlit mientras su familia espera una audiencia ante un juez. | Crédito: Captura Univision Noticias

Subervi aclaró que la petición no tiene que ver con trabajo ni con privilegios, sino con humanidad. “No les estamos pidiendo que vuelva a casa, que vuelva a trabajar. No. Queremos que vuelva a casa y pueda lamentar la pérdida de su hijo”, añadió.

Mientras el dolor por la muerte de Kevin sigue fresco, Arlit María Martínez continúa detenida. La familia ahora espera una audiencia ante un juez, con la esperanza de poder explicar el caso y obtener una respuesta que, al menos, les permita enfrentar el duelo juntos.

