Hace meses, este medio te dio a conocer el caso de Allison Bustillo, una ciudadana hondureña que fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una redada ejecutada en Charlotte, Carolina del Norte . En una reciente actualización, esta joven aún seguía bajo arresto y, al perder las esperanzas, optó por “ autodeportarse .

En una entrevista concedida a Univisión Noticas, Keily Chinchilla, su madre, compartió detalles de la decisión tomada por su hija. Afirmó que fueron momentos difíciles, pero mantuvo la esperanza de que la estudiante de enfermería conseguiría su libertad.

Para ponerte en contexto de este caso, en febrero del presente año, agentes de ICE allanaron la casa de la familia Bustillo Chinchilla con el objetivo de capturar a otra persona. Sin embargo, Allison fue quien terminó detenida.

La progenitora asegura que las autoridades no presentaron ninguna orden de arresto. Es más, mostraron sus armas y aplicaron tácticas con el propósito de infundir miedo a sus hijos. También añade que ni su hija ni el resto de su familia poseen historial criminal.

Keily aún recuerda ese terrorífico momento que los agentes de ICE allanaron su casa sin presentar alguna orden. (Crédito: Univision North Carolina / YouTube)

Estuvo 6 meses bajo arresto

Desde la fecha en que fue detenida, Allison Chinchilla pasó seis meses arrestada en las instalaciones de ICE en Georgia. La nueva realidad que le tocaba afrontar generó un profundo impacto en su condición física y mental.

Si bien tuvo una representación legal y logró contactarse con senadores para conseguir su libertad, no tuvo una respuesta positiva. A causa de esta desilusión, creyó que nadie sería capaz de ayudarle a escapar de esta pesadilla.

Ante el deterioro de su salud, la joven estudiante de medicina aceptó ser deportada. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Mi hija está muy enferma. Ella no cree que va a soportar estar más tiempo allí (bajo arresto). Dice que ya no puede porque ella no puede ni comer. Su salud física y mental están muy deteriorada”, fueron las palabras de su madre.

Fue así que, en su audiencia migratoria del pasado 26 de agosto, Allison decidió firmar su salida de manera voluntaria en un vuelo comercial, sin registro de deportación por 10 años. No obstante, se le ofreció la posibilidad de retornar legalmente a Estados Unidos en un futuro.

La salida voluntaria de Allison ha generado un profundo dolor en Keily, pues estarán separadas. (Crédito: Univision North Carolina / YouTube)

Será un nuevo comienzo para Allison

Su madre está devastada por la decisión de su hija, quien ahora deberá adaptarse a vivir en su país natal, a pesar de no tener recuerdos o experiencias de este territorio. Ambas seguirán apoyándose, pero esta vez, desde la distancia.

