Distintas personas extranjeras viajan a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida. No obstante, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están frenando estos esfuerzos. Un claro ejemplo es el caso de Roberto Itzep, un joven que se destaca por ser un excelente deportista, pero estaría cerca de ser deportado a Guatemala.

El chico de 18 años era considerado una de las mayores promesas deportivas de Lyons, un pueblo perteneciente al estado de Georgia, ya que acumulaba distintos trofeos y premiaciones por sus habilidades con el balón. Sin embargo, a principios de agosto su sueño de alcanzar la élite deportiva quedó truncado.

Roberto fue detenido mientras conducía para asistir a sus clases en Toombs County High School. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Según información compartida por Univision Noticias, el adolescente se dirigía a su escuela secundaria Toombs County High School, después de trasladar a su madre a su centro laboral. No obstante, durante su viaje, las autoridades policiales se hicieron presente.

Roberto fue detenido por conducir sin licencia y trasladado a la prisión local, momento en el que comenzó su pesadilla. Poco después, fue notificado de que contaba con una orden de deportación desde hacía 8 años por no presentarse a una audiencia judicial.

Además de ser un excelente deportista, Roberto se destacaba como un buen estudiante en Toombs County High School. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Sus padres están conmocionados

El padre de Roberto, quien decidió no revelar su identidad por temor a ser buscado por los agentes de inmigración, cuenta que él decidió traer a su hijo a Estados Unidos cuando era un niño. No obstante, jamás imaginó que acabaría arrestado.

Con lágrimas en los ojos, el progenitor recuerda que le brindó todo el apoyo a Roberto para que cumpliera su sueño de ser un excelente atleta. Ahora, es una gran posibilidad de que el esfuerzo compartido haya sido en vano, debido a la orden de deportación en contra de su hijo. Lo lamentable es que no pueden ejecutar alguna acción legal para defenderlo.

Su padre siente gran preocupación por la situación legal de su hijo. Teme que sea deportado. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Por su parte, su madre se solidariza con los inmigrantes que han sido detenidos por las autoridades de ICE, pues ahora lo está viviendo en carne propia. Ella considera que su hijo es un ciudadano ejemplar, pues es un buen estudiante y no cuenta con antecedentes criminales.

