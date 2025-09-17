Álvaro Castro Velásquez sentía un gran entusiasmo, ya que se graduaría de la escuela secundaria Roosevelt. Tenía previsto participar en esta despedida de su etapa escolar. Sin embargo, nunca imaginó que, semanas previas a este acontecimiento importante, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acabarían con lo que había planeado. Terminó detenido y puesto bajo custodia de ICE en Texas. Ahora, aceptó salir voluntariamente de Estados Unidos .

Actualmente, tiene 18 años de edad. Con el propósito de mejorar su calidad de vida, decidió viajar solo desde Guatemala a Estados Unidos con 16 años, ya que su madre falleció y no mantiene algún tipo de contacto con su padre.

Si bien este ciudadano guatemalteco ingresó ilegalmente a este país, pasó por los tribunales de inmigración y se le concedió una Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Pese a este beneficio, terminó arrestado.

Álvaro Castro Velásquez aceptó salir voluntariamente de Estados Unidos. No cuenta con algún familiar en su natal Guatemala. (Crédito: Newsday / YouTube)

“No estaba haciendo nada malo. Estaba en el auto con su tutor, volviendo del supermercado”, fueron las palabras de Pallvi Babbar, su representante legal.

Aceptó la salida voluntaria

El caso de Álvaro Velásquez ha generado una profunda conmoción en su comunidad y su escuela, pues consideran que era un “estudiante maravilloso”. Además, no contaba con historial criminal.

El adolescente no soportó las duras condiciones que vivía en su etapa como recluso. Por esta razón, accedió retornar a Guatemala durante una audiencia virtual. Sin embargo, existe una cierta preocupación, ya que en dicho país no cuenta con algún familiar que espere su llegada.

El diploma que acredita que este adolescente de 18 años culminó satisfactoriamente su etapa escolar. (Crédito: Newsday / YouTube)

Si bien es una decisión difícil de asimilar, sus amigos y maestros esperan que pueda retornar, por un momento, a Nueva York con el propósito de brindarle una última despedida.