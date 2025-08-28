Arnold cuenta cómo es su nueva realidad tras ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)
Marcelo López Chavez
Arnold Escobar aún tiene esos recuerdos traumáticos de su en Iowa. Pese a reclamar sus derechos y saber por qué estaba siendo intervenido, los agentes federales rompieron la luna de su vehículo y . Actualmente está deportado y cuenta cómo fue su travesía.

Este ciudadano hondureño llevaba más de 10 años viviendo en Estados Unidos y nunca imaginó que así terminaría su sueño americano. En una conversación con , consideró que su salida de este país fue “irregular”.

“Sentí que jugaron con mi mente, jugaron mucho con mi mente. Me sentí presionado a salir del país (Estados Unidos), a pedir mi deportación”, dijo.

Él considera, con total seguridad, que su detención fue ilegal, ya que dichos agentes nunca le mostraron una orden indicando que estará bajo custodia. Pese a las preguntas que les realizó, Arnold no tuvo respuesta alguna.

Este es el momento exacto que agentes de ICE detienen a Arnold Escobar de manera violenta. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)
Vivió más de 10 años en Estados Unidos

El hombre de 30 años pasó por varios centros de detención hasta que se dictaminó que regresará a su país natal. Todo el esfuerzo que realizó y los momentos que vivió durante sus 10 años de estancia en este país quedarán en el olvido.

“Dejo a mi esposa, mis niños y pues, toda una vida casi 11 años en Estados Unidos”, declaró.

Arnold Escobar estuvo viviendo en Estados Unidos por más de 10 años. Deja a su familia e hijos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)
Si bien Arnold tiene la idea de interponer una demanda por supuestamente haber sido obligado a firmar su deportación, no todo sería favorable. La abogada Kathia Quirós le informó que este no sería un recurso válido, pues fue “una decisión personal y voluntaria”.

Por el momento, el ciudadano hondureño deberá enfrentar esta nueva realidad que le toca afrontar lejos de su familia y nuevamente buscarse los recursos económicos en su país natal. Estará a la espera de un milagro para regresar a Estados Unidos.

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

