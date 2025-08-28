Arnold Escobar aún tiene esos recuerdos traumáticos de su detención por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Iowa. Pese a reclamar sus derechos y saber por qué estaba siendo intervenido, los agentes federales rompieron la luna de su vehículo y usaron su fuerza para arrestarlo . Actualmente está deportado y cuenta cómo fue su travesía.

Este ciudadano hondureño llevaba más de 10 años viviendo en Estados Unidos y nunca imaginó que así terminaría su sueño americano. En una conversación con Noticias Telemundo, consideró que su salida de este país fue “irregular”.

“Sentí que jugaron con mi mente, jugaron mucho con mi mente. Me sentí presionado a salir del país (Estados Unidos), a pedir mi deportación”, dijo.

Él considera, con total seguridad, que su detención fue ilegal, ya que dichos agentes nunca le mostraron una orden indicando que estará bajo custodia. Pese a las preguntas que les realizó, Arnold no tuvo respuesta alguna.

Este es el momento exacto que agentes de ICE detienen a Arnold Escobar de manera violenta. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Vivió más de 10 años en Estados Unidos

El hombre de 30 años pasó por varios centros de detención hasta que se dictaminó que regresará a su país natal. Todo el esfuerzo que realizó y los momentos que vivió durante sus 10 años de estancia en este país quedarán en el olvido.

“Dejo a mi esposa, mis niños y pues, toda una vida casi 11 años en Estados Unidos”, declaró.

Arnold Escobar estuvo viviendo en Estados Unidos por más de 10 años. Deja a su familia e hijos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Si bien Arnold tiene la idea de interponer una demanda por supuestamente haber sido obligado a firmar su deportación, no todo sería favorable. La abogada Kathia Quirós le informó que este no sería un recurso válido, pues fue “una decisión personal y voluntaria”.

Por el momento, el ciudadano hondureño deberá enfrentar esta nueva realidad que le toca afrontar lejos de su familia y nuevamente buscarse los recursos económicos en su país natal. Estará a la espera de un milagro para regresar a Estados Unidos.

