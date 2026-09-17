Troi Moore regresó a Fogo de Chão, en el barrio de Penn Quarter, en Washington D. C., apenas un mes después de que una cena en ese mismo restaurante terminara de una manera inesperada. Esta vez, sin embargo, la joven de 22 años no llegó sola ni para esperar a una cita: había organizado un encuentro para solteros inspirado precisamente en aquella experiencia.

“Estoy nerviosa”, le dijo a TODAY.com. “Solo quiero que la gente se divierta”.

Moore, creadora de contenido y actriz, se volvió viral el 15 de agosto después de publicar un video en el que relataba que su acompañante nunca apareció para la cena que habían planeado.

El personal de Fogo de Chão la acompañó con bebidas y postre mientras esperaba a su cita que nunca llegó. (Foto: @allthingstroi / Instagram)

El restaurante convirtió una mala noche en un buen recuerdo

Moore permaneció alrededor de una hora y media esperando a la persona con la que tenía la cita. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, los trabajadores de Fogo de Chão decidieron intervenir y le ofrecieron bebidas y postre sin costo, un gesto que terminó convirtiéndose en una parte importante de la historia.

“En tu propia casa, se supone que debes saber exactamente quiénes son tus invitados, qué están haciendo y cómo se sienten”, explicó Gilson De Oliveira, gerente general del restaurante. “Cuando vimos a alguien sentado, esperando así, dijimos: ‘Espera un minuto’. En cuanto Troi se cansó de esperar y decidió irse, intervenimos”.

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Para Moore, el detalle tuvo un significado especial. Aunque un par de caipiriñas y una porción de pastel podrían parecer algo pequeño, la joven explicó que fueron mucho más importantes para ella aquella noche.

A partir de entonces, pensó en convertir la experiencia en una oportunidad para reunir a otras personas solteras.

Una fiesta para celebrar la soltería

La cercanía del Día Nacional de la Caipiriña, celebrado el 10 de septiembre, también encajó con la idea. Moore propuso organizar una actividad para solteros que sirviera para recordar de una manera diferente el momento en que fue plantada y el restaurante aceptó participar.

“Dije que sería genial tener un evento para solteros o algo para conmemorar el momento en que me dejaron plantada, y ellos dijeron: ‘¡Claro!’”, contó Moore.

Así nació el “Young and Turnt Singles Meet Up!”, nombre inspirado en una de las expresiones utilizadas por la joven en el video que se volvió viral.

“Queríamos que fuera algo que celebrara la soltería, que celebrara conocer gente, que celebrara el romance y que celebrara que te dejen plantado”, señaló Moore entre risas.

La joven convirtió aquella mala experiencia en un encuentro para solteros en el mismo establecimiento. (Foto: @allthingstroi / Instagram)

Comida, caipiriñas y nuevas conexiones

El encuentro duró dos horas y permitió que los asistentes conversaran mientras disfrutaban de diferentes platos. También hubo caipiriñas ilimitadas y un fotomatón con accesorios como boas de plumas, gafas de sol y objetos relacionados con algunas de las frases que Moore había utilizado en su video.

Algunos de los asistentes se mostraron muy tímidos para hablar públicamente sobre la experiencia, pero durante la velada se pudo observar cómo al menos dos parejas intercambiaban sus datos con la intención de tener una segunda cita.

Moore, por su parte, pasó buena parte de la noche conversando con los invitados, tomándose fotografías y grabando contenido para sus redes sociales.

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Aunque muchos de los asistentes esperaban que la propia Moore terminara la noche encontrando una pareja, e incluso hubo personas que se ofrecieron como candidatos, ella aclaró que encontrar una cita nunca fue el verdadero objetivo del encuentro.

“Creo que esto abrió una puerta que no sabía que podía abrir”, afirmó. “Ha abierto un sentido de comunidad que no pensé que pudiera experimentar antes. Eso significa mucho más para mí que una sola cita”.