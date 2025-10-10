Jamás imaginó vivir una situación así y menos con su pequeño hijo presente. Maya England es una ciudadana estadounidense que presenció cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos separó a su familia. Todo sucedió cuando junto a su esposo José Aguilera-Bautista, de 33 años, y su bebé de un mes salían de una corte en Colorado a bordo de un auto. Ellos fueron interceptados por los agentes federales y uno de los uniformados no dudó en destrozar la ventana del vehículo para detener al inmigrante mexicano sin documentos. Aquí los detalles del caso que causa polémica por la violencia utilizada en la intervención que terminó con la deportación del hombre a México el 30 de septiembre.

Cada semana, decenas de ciudadanos sin papeles que acrediten su permanencia legal en USA son capturados y trasladados a centros de detención para luego ser expulsados de su territorio, todo esto en el marco del mayor programa de deportaciones masivas en su historia implementado por el Gobierno de Donald Trump.

Bajo este escenario, el último 24 de septiembre, la familia vivió un aterrador momento cuando salían de una corte en Alamosa a bordo de su auto. Fue ahí que notaron que tres vehículos no identificados los seguían zigzagueando en la vía.

El agente se acercó apuntando con su pistola al conductor del auto, un inmigrante mexicano indocumentado. (Foto: captura @cnnee / YouTube)

¿Antecedentes que motivaron su captura por parte de ICE?

En conversación con CNN, Maya England explicó que hace varios meses le impusieron varios cargos a su esposo, acusado de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés) y de posesión ilegal de luces rojas y azules, cuyo uso es exclusivo para vehículos de emergencia autorizados. Ella afirma que desde ahí vivieron una “especie de acoso” del Departamento del Sheriff del condado Alamosa.

“Ese mismo policía nos paró un total de siete veces en seis meses”, relató para luego agregar que existían inconsistencias en las razones para hacerlo. “Cuando le multaron por conducir bajo los efectos del alcohol, primero dijeron que era porque no se había detenido y luego dijeron que era por las luces rojas y azules”. Ella asegura que al comprar el carro, estas ya venían incorporadas y que, al estar a nombre de otra persona, no podían realizar ningún tipo de cambio ni ajuste.

José Aguilera-Bautista, de 33 años, fue detenido por ICE y posteriormente deportado a México. (Foto: @cnnee / YouTube)

ICE rompió la ventana del auto con su bebé adentro

Maya England, ciudadana estadounidense de 21 años, decidió grabar todo cuando su coche fue bloqueado por varios vehículos tras salir de la corte donde intentaban nuevamente que se le retiraran los cargos de DUI. Tras esto un hombre con chaleco de policía los empezó a apuntar con una pistola mientras repetía que abrieran la puerta.

La pareja suplicó a los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza “tener un poco de misericordia” y no romper la ventana por la seguridad de su bebé, quien se encontraba dentro del auto; sin embargo, igual lo hicieron y el hombre fue arrestado. “Fue tan rápido y tan brutal que yo estaba más asustada de que algo le pasara a mi hijo”, dijo.

Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos aseguró a CNN que Aguilera-Bautista no se detuvo ante los vehículos policiales ni en los semáforos en rojo, y que los agentes se vieron obligados a romper la ventana. Además, dijeron que le entregaron una copia de la orden utilizada en la detención.

“En el video les estoy diciendo: ‘Enséñenme la orden, enséñenme el papel firmado por un juez’, y hasta hoy no me lo quieren enseñar ni a mí ni a él”, dijo England quien agregó que al ser vehículos no identificados que los perseguían no les generó confianza para detenerse.

José Aguilera-Bautista no contaba con antecedentes penales más allá de infracciones de tránsito. Tras su detención fue transferido del condado de Aurora a El Paso, en Colorado, y luego deportado a México. “Él me dijo: ‘Ok, te amo’, y esa fue la última vez que supe de él hasta las dos de la madrugada”, recordó su pareja quien tiene dos hijos pequeños con el mexicano, ambos ciudadanos estadounidenses.

“Él no es mala persona, no hace cosas que no debe porque igual se vino para acá por una vida tranquila, una vida mejor (…) Tenemos dos hijos, una niña y un niño, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer?”, afirmó la mujer que no sabe cómo sostener a su familia sola, emocional y económicamente.

Aumentan las detenciones de inmigrantes en Colorado

En los últimos días, ICE ha intensificado los arrestos cuando migrantes se presentan voluntariamente a sus citas en cortes migratorias en Colorado. El aumento de detenciones en estos puntos ha sembrado mayor miedo entre las familias migrantes. Muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales, lo que ha sido objeto de críticas de organizaciones de derechos humanos.

Entre septiembre y octubre, han persistido denuncias sobre el hacinamiento y condiciones inhumanas en los centros de detención del ICE en Colorado. Testimonios recientes mencionan que los migrantes detenidos pueden pasar hasta siete días en salas de espera sin acceso a información ni contacto con abogados o familiares, lo que ha generado protestas y reclamos legales de grupos de apoyo migrante.

