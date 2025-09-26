Mónica Moreta pasó un momento aterrador en una corte migratoria en Nueva York , ya que su esposo había sido detenido por agentes federales de inmigración. Sus constantes reclamos provocaron que una de estas autoridades la agrediera hasta el punto de que cayera contra el pavimento. Si bien este suceso ocurrió demasiado rápido, un testigo contó lo que realmente ocurrió en ese día.

El padre y activista Fabián Arias presenció cómo este agente de ICE usó su fuerza excesiva hacia esta mujer inmigrante con el propósito de parar sus constantes protestas. Según sus declaraciones a Noticias Telemundo, Mónica aún está asimilando lo que vivió en ese momento.

“Hoy hablé con ella antes de que se fuera a su trabajo y obviamente se encuentra bastante consternada por toda esta situación, tanto como ella y sus hijos, pero tiene que seguir trabajando porque debe mantener su hogar”, dijo.

Lo indignante de este caso es que el efectivo policial no tuvo consideración alguna de que esta hispana estaba en compañía de sus dos menores hijos, quienes lloraron ante el acto agresivo que recibió su madre. Es más, pretendieron ayudarla.

El párroco Fabián afirmó que pudo hablar con ella para saber cómo se encontraba después de este incidente. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Fue absolutamente aterrador”

El padre Fabián explicó que, en su tiempo de vida, nunca había visto una situación similar. Es más, lo calificó de “absolutamente aterrador” el accionar de este agente federal contra Mónica, quien solo se dedicó a buscar explicaciones del arresto de su esposo.

“Esto sucede todos los días, pero lo que ocurrió ayer fue realmente ya el extremo del abuso y del no respeto a los derechos de las personas”, expresó.

Este es el momento preciso en que agentes de ICE empujó agresivamente a esta inmigrante que realizaba reclamos por la detención de su esposo. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Lo curioso es que este testigo conoce a la perfección a este personal de ICE, que lo identificó como Víctor. Según sus palabras, no sería la primera vez que muestra una actitud agresiva contra los inmigrantes, pues, anteriormente, intentó sacarlo a él de una manera violenta.

“En una situación conmigo también intentó sacarme en uno de los acompañamientos que tenía y, gracias a la directora, me permitió continuar, pero siempre ha tenido estas actitudes”, finalizó.