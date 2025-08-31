Una madre siente un profundo dolor cuando sus hijos atraviesan una situación complicada. Esto es lo que vivió Yormelys Gil, una madre venezolana que quiso contar la traumática experiencia de su hijo mientras estuvo bajo arresto, en el cual se vio obligado a firmar su salida voluntaria de Estados Unidos .

Para esta madre, fue un “desgaste emocional y físico” cuando se enteró que su hijo había sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . No encuentra la razón, pues alega que este joven de 24 años era beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS) y contaba con sus documentos vigentes.

“Es un dolor que pasamos todas las madres por todos los que caen ahí. Él trabajaba luchando por su sueño, como todos, luchando por un bienestar, por un buen futuro”, dijo a Univision Atlanta.

Aly fue detenido por ICE el pasado 1 de junio. Contaba con TPS desde el 2023. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

Aly fue arrestado el pasado 1 de junio en Cartersville, Georgia, mientras abordaba un automóvil con otros cuatro pasajeros. Si este vehículo no hubiera transitado a excesiva velocidad, era probable que no hubiera ocurrido esta detención.

La madre narra que hubo días que no tenía ninguna información sobre su hijo, ocasionando que sienta gran preocupación o imagine que le había ocurrido algo grave. Así vivió durante tres meses, el tiempo que su hijo permaneció recluido.

Yormelys considera que ningún inmigrante arrestado debe padecer de condiciones inhumanas, tal como le ocurrió a su hijo. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

Presentaba problemas de salud

Estar bajo arresto afectó considerablemente a este joven de 24 años. Según su madre, no podía comer bien o la comida no era apetecible. Esto provocó que presente daños en el estómago. Además, su salud mental se deterioró.

“Mi hijo estaba a punto de ponerse loco porque cayó en depresión. Ahí quieren encerrarlos, para qué, ¿para torturarlos más? ¿para encerrarlos y dejarlos ahí 3 o 4 meses sin escrúpulos?”, declaró Yormelys.

Esta pesadilla fue suficiente para que Aly acepte en “ autodeportarse ”. Ahora, nuevamente está al lado de su madre; sin embargo, no podrá borrar con facilidad esta experiencia que vivió como recluso en el territorio estadounidense.

