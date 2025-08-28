Pese a que el ciudadano mexicano fue víctima de este choque, terminó arrestado por agentes de ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Un nuevo caso . Recientemente, un hombre de origen mexicano terminó tras sufrir un choque automovilístico. Lo curioso de este hecho es que no cometió alguna falta durante este accidente.

Este momento lo protagoniza Fernando Dolores. Según información de , el joven de 23 años conducía su vehículo en una autopista de Florida cuando, de repente, fue impactado fuertemente por otro automóvil.

El conductor que causó el choque contra el auto del mexicano era un ciudadano estadounidense, quien, sorpresivamente, no fue multado ni arrestado por los agentes policiales.

Este caso ha causado indignación entre los inmigrantes latinos. Consideran que fue arrestado injustamente. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)
Su abogada se pronunció

Magdalena Cuprys, representante legal de Fernando, declaró al medio citado que esta detención es totalmente injusta, pues su cliente fue víctima del accidente automovilístico. No obstante, resaltó que no contaba con la documentación legal.

“(Fernando) no chocó a nadie. Sin embargo, cuando me llamó, obviamente estaba asustado porque ya sabemos lo que está pasando (operativos de ICE) y él no tiene papeles”, declaró.

La representante legal de Fernando Dolores considera que su cliente está detenido injustamente. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)
Es más, la letrada pensó en un principio que el causante del choque había huido de la escena para evitar cualquier tipo de sanción. Sin embargo, esto no fue así. Magdalena considera que su patrocinado fue arrestado por ser “hispano”.

Pese al panorama sombrío de Fernando Dolores, su equipo legal aseguró que realizarán los esfuerzos posibles para conseguir su liberación. Pelearán su caso hasta las últimas circunstancias.

