¿No tienes planes para este 4 de julio? Tranquilo, te mostraremos todos los eventos que se realizarán para celebrar los 250 años de Estados Unidos. Además, una selecta lista de los mejores lugares para que puedas disfrutar de los fuegos artificiales. en Houston.

Ricardo Magdaleno, director de la Oficina de Eventos Especiales de la Alcaldía de Houston, contó los detalles de las celebraciones que se realizarán por el Aniversario de Estados Unidos y el plan logístico que implementarán para cuidar la seguridad de los asistentes.

Eventos en Houston para celebrar el 4 de julio

Mocha Soca: Un espectáculo único con la cultura caribeña y la música soca. Melanin Fete te llevará todo el color, algarabía y sabor del carnaval caribeño. Lugar: 3 Stories, 2206 Emancipation Ave. Hora: 18:00 horas.

Freedom Over Texas (2026): Para celebrar este 4 de julio a lo grande, Keith Urban ofrecerá un concierto inolvidable. Además, habrá un show de fuegos artificiales. Lugar: Parque Eleanor Tinsley y Parque Sam Houston (Allen Parkway). Hora: 18:00 horas.

Festival callejero de Tomball: Para festejar el Día de la Independencia a lo grande, Tomball cerrará la autopista comercial 249 (al norte de la FM 292) para realizar un festival callejero gratuito. Habrá música en directo y un majestuoso espectáculo de fuegos artificiales.

The Woodlands: Red, Hot & Blue Festival: El 4 de julio se realizará el desfile anual de South County. El desfile de 1,3 millas inicia a las 9 a.m. con la participación de bandas de música, camiones de bomberos, payasos, carrozas, etc. A las 6:00 p.m. empieza la velada musical y a las 9:30 p.m. se dará inicio a los fuegos artificiales (con show de drones) sobre los parques Northshore y Town Green.

Star Spangled Salute en el Miller: La Orquesta Sinfónica de Houston realizará su clásico concierto Star Spangled Salute. Este espectáculo musical iniciará a las 8:30 p.m. También se realizará un show de fuegos artificiales, donde puedes disfrutar desde cualquier punto del parque.

Kidpendence Day para los Niños: El Museo de los Niños de Houston (Children’s Museum Houston) realizará este 4 de julio su evento Kidpendence Day. Baile, diversión, experimentos científicos y una serie de actividades para que los niños puedan pasar un día inolvidable.

Old Town Spring: Un histórico pueblo que fue fundado el 4 de julio. El acogedor lugar realizará una serie de actividades que prometen cautivarte de principio a fin.

¿Dónde ver los fuegos artificiales del 4 de julio en Houston?

Aquí te contamos los lugares para que puedas disfrutar de los fuegos artificiales del 4 de julio en Houston.

Lugar Hora Parque Eleanor Tinsley y Parque Sam Houston (Allen Parkway) 9:30 p.m. Celebración del 4 de julio y festival callejero de Tomball 9:00 p.m. Valley Ranch 4th Fest 9:00 p.m. (aprox.) Baytown 9:00 p.m. (aprox.) Freedom Over Texas 9:00 p.m. (aprox.) Kemah Boardwalk 9:00 p.m. (aprox.) Festival ‘Red, Hot, and Blue’ en The Woodlands 9:00 p.m. (aprox.) Miller Outdoor Theatre 9:00 p.m. (aprox.) Constellation Field 9:00 p.m. (aprox.) Parque acuático Big Rivers 9:00 p.m. (aprox.) Pier 6 Seafood & Oyster House 9:00 p.m. (aprox.) Kings Harbor Waterfront Village 9:00 p.m. (aprox.)