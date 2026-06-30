El 4 de julio es una de las celebraciones más esperadas del año en Los Ángeles. En distintos puntos de la ciudad, miles de personas se reúnen para disfrutar de conciertos, festivales familiares y espectaculares fuegos artificiales que iluminan el cielo angelino en honor al Día de la Independencia de Estados Unidos.

Este 2026, cuando además se conmemoran los 250 años de la independencia estadounidense, la ciudad tendrá una agenda repleta de actividades para todas las edades. Si buscas los mejores lugares para ver los fuegos artificiales o quieres conocer los horarios de los eventos más importantes, aquí encontrarás toda la información para planificar tu celebración.

¿Dónde ver los fuegos artificiales del 4 de julio en Los Ángeles?

Estas son algunas de las celebraciones más importantes en Los Ángeles y sus alrededores para disfrutar del Día de la Independencia.

Evento Lugar Horario estimado Más información Hollywood Bowl Fireworks Spectacular Hollywood Bowl Concierto desde las 7:30 p.m. y fuegos artificiales al finalizar https://www.hollywoodbowl.com/ Gloria Molina Grand Park Block Party Grand Park, Downtown Los Ángeles Actividades desde la tarde y espectáculo nocturno https://grandparkla.org/ Marina del Rey Fireworks Marina del Rey Fuegos artificiales alrededor de las 9:00 p.m. https://visitmdr.com/ Rose Bowl AmericaFest Rose Bowl, Pasadena Festival familiar, conciertos y fuegos artificiales https://www.americafest.org/ Dodger Stadium July 4 Celebration Dodger Stadium Show de fuegos artificiales tras el partido de MLB (si hay programación) https://www.mlb.com/dodgers Universal Studios Hollywood



(con entrada al parque) Universal Studios Hollywood Espectáculo especial por el 4 de julio https://www.universalstudioshollywood.com/ Six Flags Magic Mountain



(con entrada al parque) Valencia Festival patriótico y fuegos artificiales nocturnos https://www.sixflags.com/magicmountain

Cabe agregar que algunos eventos, como Hollywood Bowl, Rose Bowl, Universal Studios y Six Flags, requieren la compra de entradas. En cambio, espectáculos como Marina del Rey Fireworks y las actividades de Grand Park suelen ofrecer acceso gratuito a las zonas públicas de observación.

Mejores zonas para ver los fuegos artificiales en Los Ángeles

Si prefieres disfrutar del espectáculo sin asistir a un evento específico, estas son algunas de las mejores ubicaciones para contemplar los fuegos artificiales.

Marina del Rey

Es uno de los lugares favoritos tanto para residentes como turistas. El espectáculo se lanza sobre el agua y puede observarse desde playas, parques y restaurantes de la zona.

Grand Park y Downtown Los Ángeles

El centro de la ciudad reúne conciertos gratuitos, actividades familiares y una gran afluencia de público durante toda la jornada del 4 de julio.

Griffith Observatory

Aunque no organiza un espectáculo oficial, el observatorio ofrece una de las mejores vistas panorámicas de Los Ángeles, permitiendo observar múltiples fuegos artificiales que se lanzan simultáneamente en diferentes sectores de la ciudad.

Santa Monica Pier

El muelle y la playa de Santa Mónica son otro excelente punto para disfrutar del ambiente festivo y observar los espectáculos que iluminan la costa del Pacífico.

Elysian Park

Ubicado cerca del Dodger Stadium, ofrece una vista privilegiada de los fuegos artificiales del estadio y de otras zonas del centro de Los Ángeles.