El 4 de julio se vive con gran intensidad en Orlando y sus alrededores. Además de los famosos parques temáticos, la ciudad ofrece decenas de eventos gratuitos para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos con conciertos, actividades familiares y espectaculares shows de fuegos artificiales que iluminan el cielo de Florida.

Si planeas estar en Orlando durante el fin de semana del 4 de julio de 2026, aquí encontrarás una guía con los principales eventos gratuitos, los horarios estimados de los espectáculos y los lugares donde podrás disfrutar de una de las celebraciones más importantes del año sin gastar dinero.

¿Dónde ver gratis los fuegos artificiales del 4 de julio en Orlando?

Estos son algunos de los eventos gratuitos más recomendados para disfrutar de los fuegos artificiales en Orlando y el área metropolitana.

Evento Lugar Horario Costo Fireworks at the Fountain Lake Eola Park (Downtown Orlando) Actividades desde las 4:00 p.m. / fuegos artificiales al anochecer (aprox. 9:10 p.m.) Gratis Party in the Park & Fireworks Newton Park, Winter Garden 6:00 p.m. a 10:00 p.m. / fuegos artificiales 9:15 p.m. Gratis Stars & Stripes Weekend Boxi Park, Lake Nona Durante todo el día con música en vivo y actividades familiares Entrada gratuita Red Hot & Boom



(3 de julio) Cranes Roost Park, Altamonte Springs Desde la tarde hasta el show nocturno Gratis

Fireworks at the Fountain, la celebración más popular

El evento más emblemático de Orlando es Fireworks at the Fountain, que se realiza en Lake Eola Park, en pleno centro de la ciudad. Durante toda la tarde hay música en vivo, puestos de comida, actividades familiares y entretenimiento antes del esperado espectáculo de fuegos artificiales al caer la noche. La entrada es completamente gratuita.

Red Hot & Boom

Aunque se celebra tradicionalmente el 3 de julio, Red Hot & Boom es uno de los espectáculos más famosos del área metropolitana de Orlando. Miles de personas se reúnen en Cranes Roost Park, en Altamonte Springs, para disfrutar de conciertos, actividades y un impresionante show de fuegos artificiales.

Winter Garden Party in the Park

Otra alternativa gratuita es el evento organizado en Newton Park, donde además del espectáculo pirotécnico habrá música en vivo, juegos para niños y áreas para picnic, convirtiéndose en una de las celebraciones familiares más populares del condado de Orange.

Consejos para disfrutar los fuegos artificiales en Orlando