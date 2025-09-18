La cancelación del programa “Jimmy Kimmel Live!” generó una fuerte polémica dentro de ABC. Varios trabajadores de la cadena están furiosos y culpan a la empresa por no haber editado el monólogo del presentador antes de su emisión del lunes por la noche.

El show fue retirado “de manera indefinida” el miércoles, después de que Kimmel hiciera comentarios falsos, según críticos, sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

Durante su monólogo, insinuó que el acusado formaba parte del movimiento MAGA. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, criticó esas palabras en una entrevista con CNBC, asegurando que “parecían engañar directamente al público”.

“ABC es estúpida”, dijo un empleado de la cadena según el New York Post. “Debieron editar a Kimmel. Saben que Trump está detrás de él. Su departamento de estándares debía haberlo detectado. Tendrían que haberlo previsto”.

Según los trabajadores, el departamento de estándares debió haber editado las declaraciones que desataron la controversia. (Foto: ABC)

El medio citado señala que Carr y el presidente Donald Trump llevan tiempo acusando a grandes cadenas, incluida ABC, de sesgo y de distorsionar las noticias.

De hecho, el año pasado Trump llegó a un acuerdo de 16 millones de dólares con la compañía matriz Disney, tras una demanda por difamación contra el periodista George Stephanopoulos.

Una fuente cercana a ABC recordó que ese caso debería haber sido “una lección” para la cadena en temas políticos delicados.

“Es culpa de ABC. Después de lo que pasó con George Stephanopoulos, debieron saberlo”, afirmó, agregando que el monólogo de Kimmel “se desvió hacia el comentario político” y dejó de ser solo comedia.

La FCC y Donald Trump también se sumaron a las críticas, calificando los dichos de “engañosos”. (Foto: AFP)

En el programa grabado frente a público en vivo, Kimmel dijo: “Llegamos a nuevos mínimos el fin de semana, con la pandilla MAGA desesperada por caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y haciendo todo lo posible para sacar rédito político”.

Conservadores criticaron de inmediato esas palabras, asegurando que el acusado, Tyler Robinson, en realidad había adoptado posturas más cercanas a la izquierda y era “más pro-gay y pro-derechos trans”, según su madre.

Durante su participación reciente en un podcast, Carr afirmó que los comentarios de Kimmel formaban parte de un “esfuerzo concertado para mentir al pueblo estadounidense” y advirtió que la FCC “buscará posibles medidas”.

Afiliadas como Nexstar y Sinclair anunciaron que no emitirán “Jimmy Kimmel Live!” hasta que el presentador ofrezca disculpas públicas. (Foto: AFP)

Horas después, ABC anunció la suspensión del programa, mientras que afiliadas como Nexstar Media Group y Sinclair Broadcasting informaron que dejarían de emitir el show hasta que el presentador se disculpe con la familia de Kirk y done a su grupo político.

Trump, que ya había celebrado la cancelación del programa de Stephen Colbert meses atrás, volvió a atacar.

“Jimmy Kimmel fue despedido porque tenía malas audiencias, más que nadie, y dijo algo horrible sobre un gran caballero llamado Charlie Kirk”, declaró a la prensa.

En su red Truth Social había adelantado: “La palabra es, y es fuerte, que Jimmy Kimmel es el PRÓXIMO en irse en el concurso de Late Night sin talento, y poco después Fallon también”.

