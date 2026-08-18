El regreso a clases 2026-27 ya genera conversaciones en hogares de Los Ángeles, el Inland Empire, el Valle Central, el Área de la Bahía y otras comunidades de California. Entre uniformes, listas de útiles, loncheras y el gasto de volver a llenar la mochila, muchas familias deberán adaptarse a normas que inciden en la rutina de sus hijos dentro y fuera del salón: límites al uso de celulares, baños disponibles en determinados planteles, recursos para jóvenes LGBTQ+, medidas contra el cyberbullying, cambios paulatinos en la comida escolar y una nueva ruta de ingreso a varios campus de la California State University, conocida como CSU. Aunque varias disposiciones entraron en vigor en 2026, no todas se aplican de igual manera ni en la misma fecha, por lo que conviene revisar las pautas del distrito, la escuela charter o el colegio al que asiste cada alumno.

Para padres, madres y tutores —incluidas muchas familias latinas que se mueven entre el español y el inglés al acompañar la educación de sus hijos— la novedad más visible puede estar relacionada con los teléfonos. Sin embargo, hay otros ajustes que también tienen impacto: desde información de salud mental en una identificación estudiantil hasta avisos sobre derechos ante posibles acciones migratorias.

LAS PRINCIPALES LEYES ESCOLARES

Ley ¿Qué establece? ¿A quién afecta? Fecha clave AB 3216 Exige políticas para limitar o prohibir el uso de smartphones durante la jornada escolar Distritos escolares, oficinas de educación del condado y escuelas charter 1 de julio de 2026 SB 760 Requiere al menos un baño para todos los géneros en determinados planteles Escuelas K-12 que cumplen los criterios legales 1 de julio de 2026 AB 727 Añade información de contacto de The Trevor Project en identificaciones estudiantiles Escuelas públicas de secundaria y universidades públicas alcanzadas por la ley 2026 AB 1264 Ordena retirar de forma gradual ciertos alimentos ultraprocesados y aditivos de las comidas escolares Escuelas públicas K-12 Desde 2027, con fases hasta 2035 AB 1454 Amplía herramientas, capacitación y recursos para reforzar la alfabetización Educadores, líderes escolares y estudiantes En vigor desde 2026 AB 419 Obliga a publicar información sobre derechos estudiantiles ante acciones migratorias Escuelas públicas 2026 AB 772 Crea una política modelo para responder a determinados casos de cyberbullying fuera del campus Distritos y escuelas 2026 SB 640 Establece un programa estatal de admisión directa a la CSU Estudiantes elegibles de secundaria Implementación estatal para otoño de 2027

CELULARES: CADA DISTRITO TENDRÁ REGLAS

La AB 3216, llamada Phone-Free School Act, exige que los distritos escolares, oficinas de educación de condados y escuelas charter cuenten, desde el 1 de julio de 2026, con pautas para limitar o prohibir el uso de smartphones durante la jornada académica.

La norma no establece una prohibición idéntica para todos los alumnos del estado. Una familia de San Diego puede encontrar reglas distintas a las vigentes en Fresno, Sacramento o East Los Angeles, debido a que cada entidad educativa conserva margen para definir cómo aplicará sus restricciones.

Las disposiciones locales deben contemplar excepciones para que un estudiante pueda utilizar su dispositivo:

Durante una emergencia.

Ante una amenaza percibida de peligro.

Cuando un docente o administrador lo autorice.

Cuando exista una razón médica.

Cuando lo permita el Programa de Educación Individualizado, conocido como IEP.

Los reglamentos deberán revisarse, como mínimo, cada cinco años. Antes del primer día de clases, es recomendable consultar la página web del distrito, los correos enviados por el plantel y el manual estudiantil.

El uso de teléfonos celulares en las escuelas de California debe limitarse (Foto: iStock)

BAÑOS PARA TODOS LOS GÉNEROS

La SB 760 establece que ciertos distritos, oficinas educativas de condados y escuelas charter deben disponer, desde el 1 de julio de 2026, de al menos un baño estudiantil “all-gender”.

El requisito alcanza a planteles que, antes de esa fecha, ya contaban con más de un baño exclusivo para alumnas y más de uno exclusivo para alumnos. Los servicios asignados a transición de kindergarten o kindergarten no se toman en cuenta al determinar si una institución debe cumplir con esta exigencia.

El espacio debe cumplir las siguientes condiciones:

Estar identificado como disponible para todos los géneros.

Permanecer accesible para el alumnado.

Funcionar durante el horario de clases y las actividades con presencia de estudiantes.

Tener señalización adecuada.

Contar con un empleado designado como punto de contacto.

Ningún alumno está obligado a utilizar estas instalaciones. La medida tampoco sustituye los baños separados por género que ya se encuentran disponibles en el plantel.

Las escuelas en California estarán obligadas a habilitar un baño de género neutro, tal como lo señala una ley estatal (Foto: Freepik)

IDENTIFICACIONES CON APOYO DE THE TREVOR PROJECT

La AB 727, firmada en octubre de 2025, ordena que las identificaciones emitidas por escuelas públicas de nivel intermedio y secundaria, además de determinadas instituciones públicas de educación superior, incluyan información de contacto de The Trevor Project.

The Trevor Project brinda intervención en crisis y prevención del suicidio a jóvenes LGBTQ+. Para quienes no se sienten cómodos conversando de estos asuntos en casa o en el colegio, contar con ese recurso en su tarjeta puede facilitar el acceso a ayuda confidencial.

Servicio Información Línea telefónica 1-866-488-7386 Mensajes de texto Enviar START al 678-678 Disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana

La disposición se suma a requisitos previos para que determinadas tarjetas escolares incluyan herramientas de prevención del suicidio y otras líneas de asistencia.

LA COMIDA ESCOLAR CAMBIARÁ POR ETAPAS

La AB 1264, denominada Real Food, Healthy Kids Act, fue firmada por Newsom en octubre de 2025 y ordena retirar gradualmente ciertos productos ultraprocesados y aditivos de los menús en escuelas públicas de California.

Esto no implica que las cafeterías cambien por completo durante el ciclo 2026-27. En comunidades donde el desayuno o almuerzo sin costo forma parte importante de la rutina familiar, la transición se realizará durante varios años y dependerá de reglamentos que deberá elaborar el Departamento de Salud Pública de California.

Fecha Qué ocurrirá 31 de diciembre de 2027 Ciertos alimentos y bebidas escolares no podrán contener Blue 1, Blue 2, Green 3, Red 40, Yellow 5 ni Yellow 6 1 de julio de 2029 Las escuelas deberán iniciar la eliminación gradual de alimentos restringidos y ultraprocesados considerados de preocupación 1 de julio de 2032 Los proveedores no podrán ofrecer esos productos a las escuelas 1 de julio de 2035 Entrará en vigor la prohibición más amplia para ofrecer esos productos en las comidas escolares

Antes de fijar la lista final de artículos considerados “ultraprocesados de preocupación” y “alimentos escolares restringidos”, el Departamento de Salud Pública deberá desarrollar las regulaciones correspondientes en coordinación con el Departamento de Educación de California. El plazo fijado para esa tarea vence el 1 de junio de 2028.

En términos prácticos, durante este regreso a clases no desaparecerán de golpe todos los productos señalados. La modificación tendrá distintas fases y se extenderá durante casi una década.

MÁS APOYO PARA LA LECTURA

La AB 1454 busca reforzar la alfabetización mediante mayor acceso de docentes y líderes escolares a capacitación, recursos y herramientas pedagógicas. La iniciativa forma parte del Golden State Literacy Plan, una estrategia estatal orientada a fortalecer la lectura y comprensión entre estudiantes.

El programa contempla apoyo para educadores, especialistas y entrenadores de alfabetización, con énfasis en centros que presentan mayores necesidades. Para las familias, este ajuste puede parecer menos inmediato que una restricción de teléfonos, pero podría influir directamente en la atención que reciben niños con dificultades para leer o comprender textos.

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS

La AB 419 requiere que las escuelas públicas publiquen información sobre los derechos de los estudiantes ante acciones de autoridades migratorias. El material debe colocarse en oficinas administrativas y sitios web de los planteles.

Esta medida puede resultar especialmente relevante para hogares inmigrantes de California, incluidas familias con estatus migratorio mixto. El objetivo es que padres y alumnos conozcan las protecciones existentes y tengan presente que los menores cuentan con derecho a la educación pública gratuita.

EL CYBERBULLYING TAMBIÉN ENTRA EN FOCO

La AB 772 ordenó al California Department of Education desarrollar una política modelo para responder a ciertos casos de cyberbullying ocurridos fuera del campus. Las agencias educativas locales deberán adoptar esa guía o implementar una alternativa similar desarrollada con participación comunitaria.

El acoso digital no termina necesariamente cuando el estudiante sale de la escuela. Mensajes en redes sociales, chats grupales, videojuegos o aplicaciones pueden trasladar un conflicto al salón y afectar el entorno académico. Cuando la conducta alcanza el nivel definido por la legislación, el plantel cuenta con un marco para intervenir.

UNA VÍA DIRECTA HACIA LA CSU

La SB 640 creó un programa estatal de admisión directa a la CSU para estudiantes elegibles de secundaria. Aunque entró en vigor el 1 de enero de 2026, la implementación completa a escala estatal comenzará con los jóvenes que soliciten ingresar en el otoño de 2027.

El sistema identifica a posibles candidatos mediante información académica compartida por escuelas o distritos participantes. Después, la universidad puede enviar una notificación de admisión a campus incluidos antes de que el alumno complete el proceso tradicional.

La notificación no reemplaza los trámites. Quienes sean seleccionados aún deberán presentar Cal State Apply, cumplir los requisitos de inscripción y verificar si la carrera elegida exige condiciones adicionales.

Para el proceso de admisión de otoño de 2027:

Participan 17 campus de la CSU.

Fullerton, Long Beach, San Diego, San José y San Luis Obispo no forman parte del programa por ahora.

Algunas carreras de alta demanda pueden exigir criterios adicionales.

Los estudiantes deben reunir las condiciones académicas requeridas, incluidos los cursos A-G y el promedio mínimo correspondiente.

Recibir un aviso de admisión no elimina los pasos de solicitud, matrícula y entrega de documentos.

Para muchas familias hispanas, especialmente cuando un joven sería el primero de su hogar en asistir a la universidad, este mecanismo puede hacer más accesible una oportunidad que antes parecía difícil de entender o de gestionar.

¿QUÉ CAMBIA DURANTE 2026-27?

Estas son las medidas que ya deben reflejarse, o comenzar a reflejarse, durante el ciclo escolar 2026-27:

Los distritos y escuelas charter deben contar con políticas sobre smartphones desde el 1 de julio de 2026.

Determinados planteles deben ofrecer al menos un baño para todos los géneros.

Las instituciones alcanzadas por la AB 727 deben incorporar datos de The Trevor Project en las identificaciones estudiantiles.

Los centros educativos deben publicar información sobre derechos ante acciones migratorias.

El Departamento de Educación y las agencias locales avanzan con pautas frente a determinados casos de acoso digital fuera del horario escolar.

La AB 1454 amplía los recursos y la capacitación para mejorar la enseñanza de lectura.

El programa de admisión directa a la CSU ya está vigente, aunque su despliegue estatal completo se aplicará para el ingreso de otoño de 2027.

Los cambios vinculados a alimentos escolares tomarán más tiempo:

Los colorantes contemplados en la AB 1264 tendrán restricciones desde finales de 2027.

La eliminación gradual de ciertos artículos comenzará en 2029.

Los proveedores tendrán nuevas limitaciones desde 2032.

La prohibición más amplia entrará en vigor en 2035.

En los años anteriores, Gavin Newsom ha firmado varias leyes destinadas a modificar ciertos aspectos de las escuelas (Foto: AFP)

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