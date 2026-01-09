Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, impuso una estricta regulación migratoria orientada a expulsar a los extranjeros que carecían de documentación legal o presentaban antecedentes criminales. Sin embargo, estos operativos liderados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han causado indignación entre las comunidades inmigrantes, denunciando el uso de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias , incluso en casos donde los ciudadanos tenían sus documentos en regla. Un ejemplo de esto es la experiencia de Dulce Consuelo Díaz Morales, una hispana que asegura contar con ciudadanía estadounidense y decidió relatar su difícil travesía tras permanecer 25 días detenida.

Si bien su familia es originaria de México, la joven madre nació en Maryland, Estados Unidos. Tiene los documentos necesarios para comprobar que realmente es ciudadana del país americano.

Posiblemente Dulce estuvo al tanto de los centenares de casos de extranjeros que permanecen bajo custodia de ICE por razones de documentación; sin embargo, nunca imaginó que experimentaría dicha situación. Todo cambió el pasado 14 de diciembre durante una parada de tráfico en Baltimore.

La joven de 22 años fue detenida el 14 de diciembre del 2025 en Baltimore. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Aunque le indicó a las autoridades migratorias que era ciudadana estadounidense, esto no fue convincente y terminó arrestada. Rápidamente se la trasladó hacia un centro de detención, donde la joven de 22 años permaneció aproximadamente un mes.

ICE argumentó que la detención de Dulce Díaz se basó en que ella se identificó como ciudadana mexicana y no presentó algún documento que acredite su estancia legal en el territorio estadounidense.

Un emotivo encuentro después de 25 días

La mujer de raíces hispanas pensó por un momento que permanecería por mucho tiempo tras una celda. Para ella, fueron días de “tortura”, especialmente porque estaba lejos de sus padres y, principalmente, de su pequeño hijo de 5 años. Sin embargo, sus familiares jamás desistieron su caso y recurrieron a especialistas legales para que obtenga su libertad.

Actualmente, está reunida con su familia y siente gran emoción al recordar el recibimiento de su hijo. “Estaba esperándome con un cartel y decía ‘Bienvenida mamá’. Me decía: ‘Mamá, ya volviste’”, fueron las palabras de Dulce a Noticias Telemundo.

Díaz Morales permaneció bajo custodia de ICE por 25 días, pero esto fue suficiente para que tenga malos recuerdos de esta experiencia. No tuvo palabras para expresar lo que vivió en dicho periodo de tiempo.

Dulce Díaz abrazando a su menor hijo de 5 años. No estuvo cerca de él durante 25 días. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Su caso sigue en litigio

Esta pesadilla aún no termina para la madre de 22 años. Si bien recuperó su libertad y se reunió con su familia, su caso aún se mantiene bajo un proceso judicial. Por ahora, Dulce Díaz ya inició el trámite de su pasaporte estadounidense y así demostrar que es originaria de este país.

