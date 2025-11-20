Hoy jueves 20 de noviembre, Texas enfrenta intensas lluvias que mantienen en alerta a millones de personas a pocos días del Thanksgiving 2025. Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de Fort Worth, se emitió un aviso de inundaciones repentinas debido a tormentas que han generado acumulaciones de entre 1 y 3 pulgadas de lluvia, con pronósticos de 0.5 a 1 pulgada adicional en las próximas horas.

El NWS explicó que estas lluvias provocan inundaciones en arroyos, zonas urbanas, carreteras, calles, pasos a desnivel y áreas bajas con drenaje deficiente.

Los condados bajo aviso incluyen Collin, Dallas, Denton y Tarrant, afectando ciudades como Dallas, Fort Worth, Arlington, Plano, Garland, Irving, Grand Prairie, McKinney, Carrollton, Frisco, Richardson, Lewisville, Allen, Flower Mound, Rowlett, Euless, Bedford, Grapevine, Haltom City y Wylie.

La NWS Austin/San Antonio emitió un aviso de inundaciones para Texas este jueves 20 de noviembre. | Crédito: NWS Austin/San Antonio

El NWS recordó la regla básica de seguridad: “Gire y no se ahogue” al encontrarse con caminos inundados, ya que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos, especialmente de noche.

Por su parte, Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, señaló que el sistema frontal que se mueve lentamente continuará generando lluvias fuertes a lo largo del día en el centro de Texas, incluyendo ciudades como San Antonio y Austin, que también permanecen bajo vigilancia de inundaciones. “La lluvia durante hoy va a seguir siendo intensa y generará un evento significativo de precipitaciones”, añadió.

Autoridades de Texas piden precaución ante calles anegadas y desplazamientos peligrosos. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Con millones de residentes afectados y la cercanía del Día de Acción de Gracias, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informados a través de canales oficiales y tomar precauciones adicionales en carreteras y zonas propensas a inundaciones.

