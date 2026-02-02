El frío es intenso y no dará tregua. Tras un fin de semana congelante donde el ciclón bomba que se formó frente a la costa del sureste de Estados Unidos dejó nevadas históricas, vientos intensos y una ola de frío que se extendió desde las Carolinas hasta Florida, un estado poco acostumbrado a este tipo de eventos invernales, el panorama no se presenta muy alentador para esta nueva semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés), el aire ártico seguirá dominando gran parte del país durante los próximos días, manteniendo temperaturas gélidas por debajo de lo normal en extensas regiones del este y el centro. En esta nota te presento los principales pronósticos para que los tomes en cuenta y puedas tener a la mano tu ropa de abrigo, así como planificar tus principales actividades, ya sea por trabajo o turismo.

Nevadas históricas y caos en Carolina del Norte

El ciclón bomba se profundizó frente a la costa del sureste de EE.UU., alimentándose del contraste entre el aire muy frío continental y las aguas relativamente más cálidas del Atlántico. El resultado fue una tormenta invernal de gran alcance, con ráfagas de viento muy fuerte en tramos de la costa de Carolina del Norte y Virginia.

Las nevadas intensas se registraron en buena parte del estado, desde las montañas hasta el Piamonte y la franja costera. Según CNN, ciudades como Wilmington registraron la mayor nevada en más de tres décadas, con acumulaciones que superaron fácilmente los 10 centímetros e incluso alcanzaron entre 12 y 25 centímetros en las zonas más afectadas. Adicional a esto, las carreteras se volvieron peligrosas por la nieve y el hielo, lo que provocó cierres de tramos viales, accidentes de tránsito y la suspensión o reducción de vuelos en algunos aeropuertos regionales.

Nieve y hielo en Florida: un fenómeno histórico

El “Estado del Sol” enfrentó una ola de frío histórica, con heladas generalizadas y nieve en sectores de la bahía de Tampa. El NWS explicó que el desplome térmico respondió a un frente frío reforzado por una masa de aire polar procedente de Canadá, en interacción con el ciclón del Atlántico. Ciudades del centro de Florida, como Orlando, alcanzaron valores cercanos a -4 °C, mientras que en el norte e interior del estado se estimaron mínimas de hasta -6 °C, cifras que para algunos puntos llegaron a ser más bajas que en regiones de Alaska en las mismas horas. Miami registró alrededor de 0 °C en la madrugada, su mañana más fría desde 2010, y varias zonas agrícolas quedaron bajo alerta por el impacto del frío en cultivos sensibles y por el riesgo para poblaciones vulnerables sin calefacción adecuada.

Florida enfrenta una ola de frío extremo que mantiene activas alertas meteorológicas en varias regiones del estado. (Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Lo que se espera para esta semana en Estados Unidos

De acuerdo con la NOAA y el Centro de Predicción Climática, la masa de aire ártico no se retirará de inmediato, y se prevé que las temperaturas se mantengan por debajo del promedio en gran parte del este de Estados Unidos al menos hasta alrededor del 7 de febrero. Esto implica que millones de personas seguirán enfrentando mañanas y noches gélidas, con valores de sensación térmica peligrosamente bajos en el noreste, el medio oeste y el sur profundo.

“El último domingo pasó algo histórico y no visto en más de 120 años. En la ciudad de Orlando, Florida, la temperatura cayó a 24°, rompiendo el récord de 28° en 1966 y en Miami la temperatura cayó a 35°, cuando el récord previo fue de 36° en 1906, es decir, 120 años que Miami no experimentaba una temperatura tan gélida para un 1 de febrero. Esta tormenta mantiene al 44% del país totalmente arropado bajo nieve y por una espesa capa de hielo en las Carolinas. La mañana del lunes 2, 52 millones de personas están en riesgo desde Nueva Inglaterra hacia el extremo sur de Florida, porque se encuentran bajo alerta de temperaturas congelantes. La masa de aire polar continúa su camino hacia el sur y en Miami se siente en 36°, en Daytona Beach en 19°, Tampa en 30°. En el oeste continúan con temperaturas un poco más cálidas, en Las Vegas a 74°, Denver en 55° ; sin embargo, en nuestra localidad estamos bajo al influencia de una masa de aire polar y estamos recibiendo vientos del noroeste y todas las localidades hacia la Florida van a continuar con frío hasta mañana martes que se esperan por debajo de los valores normales, pero sí van a empezar a moderarse un poco más, pero continuarán bastante gélidas. Inclusive en el noreste del país no salen del punto de congelación: Nueva York entre 32° y 29°, Chicago entre los 26° y 34°, mientras que Charleston y las Carolinas ya para el miércoles las temperaturas se recuperan y, por fortuna, toda la nieve que haya caído va a comenzar a salir de ese sector. La mala noticia es que para la próxima semana hay más frío sobre las localidades del este del país. Esta corriente de aire gélido debería continuar porque existen otros disturbios que estarían afectando estas localidades de forma continua conforme transcurra esta semana y la próxima”, explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

EE.UU. enfrenta una nueva alerta por helada, el NWS advirtió que el aire ártico continuará afectando amplias zonas del este del país. (Foto: kena betancur / AFP) / KENA BETANCUR

Alerta por helada en Estados Unidos

Tal como lo menciona el meteorólogo, seguirán las temperaturas congelantes en Estados Unidos porque hay activa una nueva alerta por heladas. El Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el aire ártico continuará afectando amplias zonas del este del país, con temperaturas congelantes y sensaciones térmicas peligrosas.

Y es que luego de la fuerte tormenta invernal del fin de semana, la masa de aire polar permanecerá anclada un día más antes de comenzar su retiro gradual. Durante la madrugada del martes se esperan mínimas récord en varios estados del sureste. Una de las zonas más afectadas por temperaturas congelantes será Florida donde se espera frío extremo congelación y avisos de heladas en múltiples condados, tal como explican desde N+ Univision. Los condados como Martin, Orange, Volusia, Brevard, Seminole y Osceola figuran serán los más expuestos al impacto del frío.

Las autoridades advirtieron que partes de las Carolinas necesitarán varios días para despejarse, mientras persisten los vientos intensos y sensaciones térmicas extremas. Entre martes y miércoles, podría caer nieve ligera en el valle de Ohio y la región del Atlántico medio, desde Washington y posiblemente hasta Nueva York.

