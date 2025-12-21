Si bien muchos estadounidenses están emocionados por la llegada de la Navidad , en ciertos sectores tendrán que prestar atención al desafío meteorológico que paralizaría los planes de millones de viajeros. Sucede que se registraría un sistema invernal de gran intensidad que traerá acumulaciones históricas de nieve en regiones críticas del país. ¿Qué zonas se verán gravemente afectadas?

Esta alerta meteorológica fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la cual se pronostica vientos fuertes y hasta 40 pulgadas de nieve (101 centímetros) durante este domingo y, posiblemente, en los días previos a la Navidad.

Las ráfagas que alcanzarían velocidades históricas y la presencia de nieve en las carreteras serían condiciones que perjudicarían notoriamente a los ciudadanos estadounidenses que pretenden viajar durante esta semana navideña. La agencia precisó que resultaría “muy difícil o imposible”.

Distintas localidades de podrían registrar acumulaciones de nieve de hasta 40 pulgadas. (Crédito: The Office of Governor / Kathy Hochul / AFP) / HANDOUT / THE OFFICE OF GOVERNOR KATHY HOCHUL

Los estados que podrían presenciar grandes acumulaciones de nieve en EE.UU. antes de Navidad

California

En esta región, el Parque Nacional Yosemite (ubicado fuera del valle) mantiene una advertencia invernal que traería hasta 96 pulgadas de nieve y vientos que alcanzarían velocidades de hasta 80 km/h. Sin embargo, para el martes 23 de diciembre se pronóstica una nevada significativa.

Washington

Desde este domingo hasta la madrugada del lunes 22 de diciembre, la agencia pronosticó que caería entre 12 y 22 pulgadas de nieve en las cascadas de los condados de Whatcom y Skagit.

Wyoming y Montana

Entre hoy hasta la tarde del lunes 22 de diciembre, los ríos y montañas que conforman entre ambos estados presenciarían acumulaciones de nieve de hasta 39 pulgadas y fuertes vientos que alcanzarían los 80 km/h.

Wyoming y Montana serían los estados que presenciarán mayores acumulaciones de nieve. (Foto: AFP) / Piero Hatto

En Wyoming, las áreas afectadas serían el río Salt, la cordillera Wyoming, las montañas Absaroka, Teton, Gros Ventre, Wind River, el Parque Nacional de Yellowstone, el Paso Sur y Red Canyon. Por su parte, en Montana, las montañas Beartooth y Crazy presenciarían nevadas.

Idaho

Las zonas de Big Lost Highlands, Copper Basin, Frank Church Wilderness, Sawtooth, Stanley y la región de Sun Valley serían posiblemente afectadas entre 3 y 6 pulgadas de nieve en la parte inferior de los valles; no obstante, se prevén acumulaciones de hasta 18 pulgadas en las cimas. Este evento se registraría desde hoy hasta la media mañana del lunes 22 de diciembre.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!