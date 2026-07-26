Mientras una intensa ola de calor continúa afectando a millones de personas en Estados Unidos, los meteorólogos también siguen de cerca una nueva amenaza de tormentas severas que se extenderá desde el 27 hasta el 30 de julio. El sistema impactará principalmente al Medio Oeste, los Grandes Lagos, el valle de Ohio, el Atlántico Medio y la costa este, con riesgo de vientos destructivos, granizo de gran tamaño, lluvias torrenciales y algunos tornados.

FOX Weather informó que el domingo estuvo marcado por una combinación de altas temperaturas y una atmósfera muy húmeda, condiciones que favorecerán la formación de tormentas intensas en el Alto Medio Oeste. Aunque durante gran parte del día una capa de aire cálido podría retrasar el desarrollo de las tormentas, si estas logran formarse podrían intensificarse rápidamente.

El nivel de riesgo más alto para esta jornada es Nivel 3 de 5, e incluye gran parte de Wisconsin, además de pequeñas zonas de Minnesota y la península superior de Michigan.

Entre las ciudades más importantes bajo esta amenaza se encuentran Milwaukee, Green Bay, Duluth y La Crosse, donde son posibles vientos dañinos, granizo de gran tamaño y tornados aislados. Además, cerca de 30 millones de personas permanecerán bajo un riesgo menor de tormentas en casi una docena de estados.

Lunes: las tormentas avanzan hacia los Grandes Lagos

Para el lunes, el sistema se desplazará hacia el este impulsado por una perturbación atmosférica procedente de Canadá.

El corredor de tormentas abarcará desde Chicago hasta Cleveland, incluyendo ciudades como Detroit, Milwaukee y Fort Wayne, donde continuará vigente un riesgo de nivel 2 de 5.

Los especialistas indican que las tormentas tenderán a organizarse en forma de una línea continua, conocida como línea de turbonada, capaz de producir ráfagas de viento destructivas que podrían extenderse desde Illinois hasta el estado de Nueva York durante la tarde y la noche.

Los meteorólogos recomiendan seguir las alertas oficiales debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Martes y miércoles: amenaza para el noreste y la costa este

El martes, la perturbación interactuará con una masa de aire extremadamente húmeda sobre el noreste del país. Esta combinación favorecerá lluvias muy intensas en cortos periodos, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente desde el Atlántico Medio hasta el noreste de Estados Unidos.

Durante la tarde y la noche también podrían desarrollarse tormentas severas desde Nueva Jersey hasta Carolina del Norte, con el principal peligro concentrado en fuertes ráfagas de viento y granizo aislado.

Dependiendo de cómo evolucione el frente frío, las lluvias y tormentas podrían persistir hasta el miércoles en varias zonas del noreste.

Autoridades piden mantenerse atentos a las alertas

Ante este panorama, los meteorólogos recomiendan seguir los pronósticos oficiales y las alertas meteorológicas locales, ya que la ubicación e intensidad de las tormentas puede cambiar rápidamente.

Las autoridades también aconsejan evitar desplazamientos durante las tormentas más intensas y contar con un plan de emergencia en caso de vientos severos o inundaciones repentinas.