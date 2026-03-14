Cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad en varias zonas de Estados Unidos este sábado 14 de marzo después de que fuertes vientos avanzaran desde la región de los Grandes Lagos hacia el este, derribando árboles, provocando daños en viviendas y afectando infraestructuras. De acuerdo con datos del portal PowerOutage.us, que monitorea los apagones en todo el país, casi 600,000 clientes seguían sin servicio eléctrico al mediodía, mientras cuadrillas de emergencia trabajaban para restablecer la energía. Las ráfagas, que en algunos casos superaron los 80 millas por hora, dejaron a su paso techos dañados, señales derribadas y vehículos afectados, en medio de un fin de semana marcado por condiciones meteorológicas extremas.

Estados con cortes de energía y daños reportados

Los reportes preliminares señalan que los apagones y los daños por los vientos impactan principalmente a varios estados del medio oeste y noreste del país:

Ohio

Pensilvania

Michigan

Illinois

Nebraska

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el aeropuerto internacional de Pittsburgh registró una ráfaga de 66 millas por hora, considerada la cuarta más fuerte en su historia que no estuvo asociada a tormentas eléctricas. En tanto, en el aeropuerto Burke Lakefront de Cleveland las ráfagas alcanzaron 85 millas por hora, lo que explica la magnitud de los daños registrados en varias comunidades.

El mapa muestra los estados afectados por cortes de energía este sábado 14 de marzo. | Crédito: poweroutage.us

Según Associated Press, en Ohio, los vientos derribaron el techo de una gasolinera en la ciudad de New Franklin. Mientras tanto, en Pensilvania, el letrero de una tienda de autopartes fue arrancado por la fuerza del viento en Baldwin. Desde Cleveland hasta Pittsburgh se reportaron árboles y grandes ramas que cayeron sobre casas y automóviles, causando daños materiales en diferentes vecindarios.

Los efectos del sistema también se sintieron en Illinois, donde el techo de un edificio escolar en el suburbio de Niles, cerca de Chicago, sufrió daños severos tras el paso de las ráfagas.

Incendios forestales y una víctima mortal en Nebraska

Las condiciones extremas no se limitaron al viento. En Nebraska, las fuertes ráfagas ayudaron a avivar varios incendios forestales en zonas de pastizales y campo abierto, lo que llevó a las autoridades a desplegar recursos de emergencia en distintos condados.

Funcionarios confirmaron que una persona murió en el condado de Arthur en medio de los incendios. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni más detalles sobre el incidente.

Uno de los focos más grandes, conocido como el incendio del condado de Morrill, ha quemado al menos 708 millas cuadradas de terreno desde el jueves, extendiéndose por cuatro condados. Según la Agencia de Manejo de Emergencias de Nebraska, al menos 12 estructuras han sido destruidas por las llamas.

Un fin de semana de clima extremo en todo EE.UU.

Los fuertes vientos forman parte de un patrón meteorológico muy activo que afecta a distintas regiones del país. Mientras el medio oeste enfrenta ráfagas intensas y posibles nevadas, Hawái experimenta lluvias intensas, y ciudades del suroeste como Phoenix se preparan para temperaturas que podrían superar los 100 grados Fahrenheit.

Los meteorólogos advierten además que el clima inestable continuará en los próximos días. En el medio oeste y noreste se espera un regreso del frío invernal, con temperaturas cercanas a los 0 °F en Minneapolis y valores de un solo dígito en Chicago hacia principios de la próxima semana.

Autoridades de EE.UU. reportan daños en viviendas, árboles caídos y estructuras afectadas tras las intensas ráfagas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Varias ciudades de Minnesota ya han declarado emergencias por nieve ante la posibilidad de que el domingo llegue una de las tormentas más intensas de la temporada, que también podría afectar a Wisconsin y la península superior de Michigan.

Expertos de AccuWeather describen el fenómeno como una “megatormenta de marzo de triple amenaza”, capaz de combinar vientos peligrosos, nieve intensa y condiciones de hielo en amplias zonas del país.

El meteorólogo senior John Feerick señaló que el patrón atmosférico actual está generando extremos en diferentes regiones al mismo tiempo. “Es definitivamente un fin de semana muy activo en términos meteorológicos”, explicó, al advertir que las condiciones podrían volverse peligrosas para los viajes en partes del medio oeste superior.

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