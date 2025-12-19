El estado de Colorado enfrenta una combinación meteorológica crítica que ha puesto en alerta a las autoridades y sus residentes. La presencia de fuertes ráfagas y los niveles de humedad han provocado un escenario de extrema preocupación. En caso estés viviendo en esta región, es necesario que comprendas la magnitud de este fenómeno. Presta atención.

Los expertos en meteorología consideran que las condiciones climáticas que se están presenciando en esta región, específicamente en el área metropolitana de Denver, son “una situación particularmente peligrosa”.

¿Por qué se generó la alerta? Según Yara Lasanta, jefa de meteorología en Univision Los Ángeles, las ráfagas de viento alcanzarían los 160 km/h y los niveles de humedad son críticamente bajos en esta zona. La combinación de ambos factores permitiría que un incendio se propague con extrema rapidez, haciendo que su extinción sea sumamente difícil.

La climatóloga también añadió que la velocidad de estos vientos sería capaz de realizar daños y derrumbar estructuras, tales como árboles y tendido eléctrico, en cuestión de minutos.

La experta en climatología indicó que los vientos alcanzarían velocidades de hasta 160 km/h en el área metropolitana de esta región. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cuáles son los pronósticos climáticos en Colorado en los próximos días

Durante este viernes 19 de diciembre, persistirán los fuertes vientos y el bajo contenido de humedad. Esto quiere decir que el peligro por incendios seguirá vigente, por lo tanto, es importante tomar las precauciones necesarias.

A pesar de las fuertes ráfagas de viento, las temperaturas en los diversos pueblos y ciudades que conforman este estado se mantendrán entre los 33° y 70°F (0° y 21°C) después del mediodía de hoy. Además, es mínima la posibilidad de precipitaciones en el área metropolitana es mínima.

Para este sábado 20 de diciembre, las condiciones climáticas serán más favorables para Colorado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Para el sábado 20 de diciembre, la entrada de un frente frío en la región provocará nevadas en las zonas montañosas; sin embargo, esto no afectará a las distintas ciudades de Colorado. Al contrario, se esperan temperaturas agradables de hasta 54°F (12°C).

Finalmente, se prevé que las condiciones climáticas serán favorables durante el domingo 21 de diciembre, con valores máximos de 59°F (15°C).

