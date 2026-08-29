El proyecto de ley AB 2304, conocido como Gabriel’s Law, busca que tragedias como la de Gabriel Fernandez no vuelvan a repetirse. La medida lleva el nombre del niño de 8 años de Palmdale que murió en 2013 luego de soportar durante meses abusos cometidos por su madre y la pareja de ella, pese a las señales de alerta que debieron activar una intervención para protegerlo. Tras ser aprobada por la Legislatura de California, la propuesta llegó al despacho del gobernador Gavin Newsom. ¿Qué propone exactamente y a quiénes afectaría? Las respuestas a ambas interrogantes en los siguientes párrafos.

Tras la tragedia de Gabriel Fernandez, que conmocionó a California, legisladores aprobaron una propuesta que busca reforzar la respuesta ante señales de abuso infantil y necesidades médicas urgentes (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ SE LLAMA GABRIEL’S LAW?

La medida lleva el nombre de Gabriel Fernandez, un niño de 8 años de Palmdale que murió en 2013 luego de sufrir abuso repetido durante meses. Su caso generó atención nacional porque, según los reportes posteriores, hubo denuncias y señales visibles de maltrato pese a que existían organismos y adultos que debían intervenir para protegerlo. El caso también fue abordado en la serie documental de Netflix de 2020 “The Trials of Gabriel Fernandez”.

El autor de la propuesta, el asambleísta republicano Tom Lackey, de Palmdale, ha impulsado distintas versiones de esta legislación desde hace años y espera que por fin sea aprobada.

¿QUÉ PROPONE LA LEY DE GABRIEL?

La AB 2304 plantea dos cambios centrales en la protección de menores bajo intervención de los servicios sociales:

Atención médica inmediata. El trabajador social deberá asegurarse de que un niño reciba atención médica, quirúrgica u otro tratamiento apropiado cuando parezca necesitar cuidados urgentes de emergencia.

El trabajador social deberá asegurarse de que un niño reciba atención médica, quirúrgica u otro tratamiento apropiado cuando parezca necesitar cuidados urgentes de emergencia. Responsabilidad por expedientes alterados. Si uno o más trabajadores sociales, de forma consciente, falsifiquen o manipulen registros oficiales podrán enfrentar responsabilidades bajo la legislación existente. Si bien, la propuesta no crea necesariamente un delito nuevo, busca dejar claro que la alteración deliberada de documentos no queda protegida o sin consecuencias.

EN OTRAS PALABRAS: la iniciativa intenta evitar que una señal física de posible maltrato o una necesidad médica evidente quede sin respuesta por fallas de protocolo, omisiones o información alterada en los expedientes de protección infantil, precisa CBS 8.

¿A QUIÉNES AFECTARÍA?

La medida se dirige principalmente a los sistemas e instituciones que intervienen cuando existe sospecha de abuso o negligencia infantil:

Grupo Posible efecto Niños bajo investigación o supervisión de protección infantil Tendrían una exigencia más explícita de recibir atención médica urgente si presentan señales que aparenten requerirla Trabajadores sociales y agencias de bienestar infantil Deberían asegurar la atención médica ante una necesidad aparente de emergencia y mantener registros oficiales veraces Condados y sistemas locales de protección infantil Podrían tener que ajustar protocolos, capacitación, supervisión y documentación de casos Familias y denunciantes Podrían contar con una regla más clara sobre la obligación de actuar cuando un menor aparenta necesitar atención urgente

Es importante aclarar que la ley no sustituye las investigaciones policiales, judiciales o médicas ni convierte cada sospecha de abuso en una emergencia médica. Su propósito es reforzar el deber de respuesta cuando un trabajador social observe circunstancias que razonablemente indiquen una necesidad inmediata de tratamiento.

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE?

La Ley de Gabriel (el nombre de la AB 2304 en español) ya pasó ambas cámaras de la Legislatura estatal, pero aún no es ley, pues está pendiente de la consideración del gobernador de California, Gavin Newsom.

Posibles escenarios:

Si Newsom la firma, sus disposiciones se incorporarán a la ley estatal conforme a la fecha de vigencia que establezca el texto final.

Si la veta, volvería a la Legislatura, que solo podría anular el veto con una mayoría de dos tercios en cada cámara.

La Legislatura de California aprobó el proyecto que refuerza la atención a menores en riesgo. Aún no es ley: el gobernador puede firmarlo, vetarlo o permitir que entre en vigor sin su firma (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu via AFP) / TAYFUN COSKUN