Lo que parecía ser un golpe de suerte terminó convirtiéndose en una disputa legal. Ruby Reyes, una inmigrante indocumentada que vive en California, asegura que ganó un premio de 2 millones de dólares con un boleto raspadito, pero afirma que su tío cobró el dinero y nunca se lo entregó.

Según contó a Univision 14, compró el boleto de 20 dólares en una licorería de Santa Rosa a finales de 2024.

Después de raspar la tarjeta y completar las 12 palabras requeridas, descubrió que era la ganadora del premio mayor y comenzó a imaginar un mejor futuro para su familia.

El miedo a la deportación influyó en su decisión

Reyes explicó que decidió no presentarse personalmente ante la Lotería de California porque temía que reclamar el premio pudiera afectar su situación migratoria.

Por ello, optó por entregar el boleto a un familiar de confianza para que realizara el trámite en su nombre.

“Se lo entregué a un tío porque, supuestamente, él tenía los documentos (de residente legal) y me iba a dar el dinero”, declaró Reyes.

El premio fue cobrado, pero el dinero nunca llegó

De acuerdo con documentos revisados por el medio citado, el tío de Reyes recibió un cheque por 1.520.004,08 dólares, una vez descontados los impuestos estatales; sin embargo, la mujer sostiene que nunca recibió el dinero y que desde entonces ha intentado comunicarse con él para que le entregue el premio.

Reyes explicó que le ha enviado mensajes con la esperanza de que “reconsidere” su decisión.

Además, el reporte señala que ya presentó una acción legal para reclamar el dinero, aunque no se han dado a conocer más detalles sobre el proceso judicial.

Ruby Reyes asegura que ganó un premio de 2 millones de dólares con un boleto raspadito en California. (Foto: UNIVISION ÁREA DE LA BAHÍA / YouTube)

Los inmigrantes indocumentados sí pueden cobrar premios de lotería

La mujer insiste en que el premio le pertenece y confía en demostrarlo ante la justicia.

“Era un sueño que tenía. Solo pensaba en mi futuro y en el de mis hijos. Estoy diciendo la verdad, y nada más que la verdad, y tengo pruebas suficientes para ganar este caso”, afirmó.

Cabe agregar que, aunque Reyes actuó por temor a una posible deportación, los inmigrantes indocumentados no tienen prohibido reclamar premios de la lotería en Estados Unidos; no obstante, al igual que cualquier otro ganador, deben pagar los impuestos federales y estatales correspondientes.

Un caso similar ocurrió en Georgia en 2011, cuando un inmigrante indocumentado pidió a su jefe cobrar un premio de 750.000 dólares en su nombre, lo que posteriormente derivó en un conflicto legal.

Qué pasa si una persona indocumentada gana la lotería en EE. UU.

Las reglas de Powerball y Mega Millions no establecen requisitos de ciudadanía o residencia legal para participar o reclamar un premio. El factor determinante no es el estatus migratorio del jugador, sino que el boleto sea legítimo, que haya sido adquirido en un punto de venta autorizado dentro de una jurisdicción (estado) participante y que el ganador pueda cumplir con los requisitos de identificación y verificación establecidos por dicho estado.

Al momento de cobrar un premio mayor, el ganador deberá identificarse ante la oficina de la lotería estatal correspondiente. Aunque no se exige ser ciudadano, sí es necesario presentar documentos legales como una identificación con foto y un número de identificación fiscal (como el SSN o el ITIN) para procesar el pago y cumplir con las retenciones de impuestos obligatorias.

Es importante tener en cuenta que los ganadores extranjeros o sin estatus de residente fiscal suelen estar sujetos a una retención de impuestos federales más alta en comparación con los ciudadanos o residentes legales.