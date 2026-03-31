El precio de la gasolina en Estados Unidos superó nuevamente los 4 dólares por galón en promedio, un nivel que no se veía desde hace más de tres años, según informó la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) el martes. Este aumento ha sido progresivo desde finales de febrero, cuando comenzó la operación militar denominada “Operation Epic Fury”. Desde entonces, los precios en las estaciones de servicio fueron subiendo de forma constante en todo el país.

Actualmente, el costo promedio se sitúa en 4.018 dólares por galón, una subida considerable si se compara con los 2.98 dólares que se pagaban hace apenas un mes, de acuerdo con los datos de la AAA.

Sin embargo, los precios no son iguales en todo el territorio. Por ejemplo, en Texas el galón ronda los 3.678 dólares, mientras que en California está cerca de los 5.89. En estados como Oregón y Nevada, los conductores también deben pagar casi 5 dólares por galón.

El aumento se ha acelerado desde finales de febrero y está vinculado, entre otros factores, al cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave del petróleo mundial. (Foto referencial: Freepik)

En lugares como Nueva York y Nueva Jersey, el precio todavía se mantiene por debajo de los 4 dólares, aunque sigue en aumento. En Nueva York, por ejemplo, el costo ha subido de 3 a 3.94 dólares en solo un mes.

Esta es la primera vez que el precio promedio alcanza los 4 dólares desde agosto de 2022. Cabe recordar que en junio de ese mismo año se superó por primera vez la barrera de los 5 dólares por galón, poco después del inicio de la invasión rusa a Ucrania.

El encarecimiento actual de la energía se debe en gran parte al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una vía clave por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Frente a esto, la Casa Blanca insistió en que estas variaciones a corto plazo son un costo necesario.

Los precios varían ampliamente entre estados, con California cerca de los $5.89 y otros como Texas por debajo de los $4. (Foto referencial: Freepik)

“En cuanto a la fluctuación temporal a corto plazo en los precios de la gasolina, el presidente ha dicho que una vez que estas operaciones de combate hayan terminado, esta administración continuará impulsando el dominio energético”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt la semana pasada.

“Estamos continuando haciéndolo todos los días, y veremos que los precios vuelven a bajar en las estaciones de servicio como ha ocurrido durante el último año gracias a este presidente”, agregó.

Por su parte, el presidente Donald Trump escribió recientemente en Truth Social que los precios del petróleo a corto plazo “caerán rápidamente” una vez que “la destrucción de la amenaza nuclear iraní haya terminado”.

Ante este escenario, especialistas recomiendan medidas prácticas como comparar precios, evitar gasolina premium innecesaria y aprovechar descuentos para reducir el gasto. (Foto referencial: Freepik) / FaustFoto

Además, la Casa Blanca ordenó liberar 173 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica y decidió levantar temporalmente ciertas restricciones sobre combustibles como la gasolina E10 y E15. Estas medidas entrarán en vigor el 1 de mayo y se mantendrán hasta el 20 del mismo mes.

“Esta acción de emergencia proporcionará alivio a las familias estadounidenses al aumentar el suministro de combustible y la posibilidad de elección para los consumidores”, afirmó Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental.

Consejos de expertos para reducir el gasto en combustible

Ante este escenario, especialistas cuyos consejos fueron recopilados por USA TODAY recomiendan algunas estrategias para reducir el gasto en combustible. Una de las más simples es evitar la gasolina premium si el vehículo no la necesita. Este tipo de combustible suele costar entre 20 y 40 centavos más por galón y, en la mayoría de los autos, no ofrece beneficios adicionales.

Otra opción es comparar precios antes de cargar combustible. Aplicaciones como GasBuddy, Waze o incluso los mapas de los teléfonos pueden mostrar cuánto cuesta la gasolina en estaciones cercanas, lo que ayuda a encontrar las opciones más baratas.

También se puede ahorrar utilizando programas de recompensas de supermercados o tarjetas de crédito que ofrecen descuentos o devolución de dinero en compras de combustible. Algunas estaciones incluso reducen el precio por galón cuando el pago se realiza en efectivo, ya que así evitan comisiones por el uso de tarjetas.

Además, elegir bien el momento para cargar combustible puede marcar la diferencia. Los datos de GasBuddy muestran que los precios suelen ser más bajos a comienzos de la semana y suben hacia el viernes y el fin de semana, cuando más conductores llenan el tanque.

Por último, los expertos sugieren reducir el consumo de combustible siempre que sea posible. Compartir el auto con compañeros de trabajo, planificar rutas más eficientes y agrupar varias diligencias en un solo viaje son pequeñas decisiones que pueden ayudar a gastar menos gasolina a lo largo del mes.

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