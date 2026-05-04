Los precios de la gasolina volvieron a subir con fuerza en el sur de Florida y ya registran aumentos de más de 30 centavos por galón en comparación con la semana pasada, cuando en varias zonas el combustible costaba menos de 4 dólares. A nivel estatal, el incremento promedio es de 40 centavos por galón, llevando el precio promedio de Florida a su nivel más alto desde julio de 2022.

“Las fuertes subidas en los futuros del petróleo y la gasolina contribuyeron al aumento en los surtidores la semana pasada”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA - The Auto Club Group, según Miami Herald.

“El conflicto en curso con Irán y la incertidumbre relacionada con el cierre del Estrecho de Ormuz continúan presionando al alza los precios del combustible sin señales claras de alivio”, agregó.

En el área de Miami, el precio promedio alcanzó los $4.29 por galón este lunes 4 de mayo, 30 centavos más que hace una semana. En Fort Lauderdale, el promedio llegó a $4.39, mientras que en West Palm Beach/Boca Ratón alcanzó los $4.50, convirtiéndose en una de las zonas más costosas del estado.

En el sur del estado, ciudades como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach reportaron incrementos de hasta 39 centavos en solo una semana. (Foto referencial: Freepik)

Según GasBuddy, el precio en Miami es 17 centavos más alto que hace un mes y $1.36 superior al registrado hace un año.

El promedio estatal en Florida se ubicó en $4.34 por galón, según AAA. Otras ciudades también registraron aumentos importantes: Bradenton/Sarasota ($4.36), Daytona Beach ($4.36), Fort Myers ($4.35), Gainesville ($4.39), Jacksonville ($4.36), Lakeland ($4.37), Naples ($4.39), Orlando ($4.36), Port St. Lucie ($4.38), Tallahassee ($4.35) y Tampa/St. Pete ($4.35).

En contraste, el norte de Florida sigue siendo la región más económica para cargar gasolina, mientras que Naples y Palm Beach County continúan entre las más caras.

A nivel nacional, el precio promedio del combustible llegó a $4.45 por galón, 34 centavos más que la semana pasada.

AAA señaló que el conflicto con Irán y la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz están impulsando el alza del combustible. (Foto referencial: Freepik)

El analista de GasBuddy, Patrick De Haan, explicó: “Los precios de la gasolina aumentaron en todos los estados durante la última semana, con algunos de los incrementos más significativos y rápidos concentrados en la región de los Grandes Lagos, donde estados como Michigan, Indiana, Ohio e Illinois registraron fuertes alzas, mientras Wisconsin experimentó aumentos más moderados. Al mismo tiempo, los precios del diésel alcanzaron nuevos récords en partes de la región, con algunas zonas tocando los $6 por galón”.

Para quienes buscan ahorrar, una opción útil es la aplicación GasBuddy, diseñada para mostrar precios de gasolina cercanos en tiempo real.

La app también incluye un rastreador de suministro que permite verificar qué estaciones tienen o no combustible disponible según cambios en inventario.

Más consejos para reducir el gasto en combustible

Ante este escenario, especialistas cuyos consejos fueron recopilados por USA TODAY recomiendan algunas estrategias para reducir el gasto en combustible. Una de las más simples es evitar la gasolina premium si el vehículo no la necesita. Este tipo de combustible suele costar entre 20 y 40 centavos más por galón y, en la mayoría de los autos, no ofrece beneficios adicionales.

Otra opción es comparar precios antes de cargar combustible. Aplicaciones como GasBuddy, Waze o incluso los mapas de los teléfonos pueden mostrar cuánto cuesta la gasolina en estaciones cercanas, lo que ayuda a encontrar las opciones más baratas.

También se puede ahorrar utilizando programas de recompensas de supermercados o tarjetas de crédito que ofrecen descuentos o devolución de dinero en compras de combustible. Algunas estaciones incluso reducen el precio por galón cuando el pago se realiza en efectivo, ya que así evitan comisiones por el uso de tarjetas.

Además, elegir bien el momento para cargar combustible puede marcar la diferencia. Los datos de GasBuddy muestran que los precios suelen ser más bajos a comienzos de la semana y suben hacia el viernes y el fin de semana, cuando más conductores llenan el tanque.

Por último, los expertos sugieren reducir el consumo de combustible siempre que sea posible. Compartir el auto con compañeros de trabajo, planificar rutas más eficientes y agrupar varias diligencias en un solo viaje son pequeñas decisiones que pueden ayudar a gastar menos gasolina a lo largo del mes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!