El aumento del precio de la gasolina es uno de los gastos que más preocupa a los conductores en Estados Unidos. Con el paso de los años, llenar el tanque se vuelve cada vez más costoso, especialmente si se comparan los montos actuales con los de décadas anteriores. Según datos del U.S. Department of Energy, el precio promedio anual de la gasolina pasó de $1,36 por galón en 2002 a un máximo de $4,09 en 2022. Esta tendencia al alza sigue afectando el presupuesto de millones de familias en todo el país.

En 2026, las diferencias entre estados son marcadas. De acuerdo con cifras recientes de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio del galón oscila entre $2,26 y $4,58, considerando la posibilidad de que aumente más adelante en el año.

El estado con la gasolina más cara en lo que va de 2026 es California, con un promedio de $4,58 por galón, seguido por Hawaii ($4,40), Washington ($4,15), Oregon ($3,69) y Nevada ($3,63).

En el caso de California, influyen factores como impuestos estatales, regulaciones ambientales estrictas y una producción local limitada, lo que lleva a muchos conductores a optar por vehículos híbridos o eléctricos.

La U.S. Energy Information Administration también señala que la distancia a los centros de suministro, las interrupciones en la cadena de distribución y la competencia entre minoristas explican por qué algunas regiones pagan más por el combustible.

Aunque los consumidores no pueden controlar estos factores, sí pueden tomar decisiones para reducir su gasto.

En estados donde la gasolina supera el promedio nacional ($2,92 por galón, según la AAA), el consumo de combustible se vuelve clave al momento de comprar un auto. Los vehículos híbridos y compactos suelen ofrecer el mejor rendimiento, permitiendo recorrer más millas con menos gasolina y ahorrar dinero a largo plazo.

Por el contrario, las camionetas grandes y los SUV de gran tamaño suelen ser los menos eficientes, lo que encarece su uso diario en lugares con precios elevados.

Aunque los vehículos híbridos y eléctricos resultan atractivos por su menor consumo, también implican costos iniciales más altos y, en el caso de los eléctricos, posibles dificultades para acceder a puntos de carga.

Es por ello que los híbridos aparecen como una opción intermedia para quienes viven en estados con gasolina cara: combinan motor a gasolina y apoyo eléctrico, mejoran el rendimiento por galón y evitan depender por completo de la infraestructura de carga.

Consejos para gastar menos gasolina

Según el portal RACE, los vehículos modernos mejoraron drásticamente su eficiencia gracias al downsizing y a sistemas de gestión avanzados, permitiendo un menor consumo y el cumplimiento de normativas de emisiones; sin embargo, el ahorro no depende solo de la tecnología, sino también de la planificación: evitar desvíos innecesarios y mantener una presión correcta en los neumáticos es clave, ya que una presión baja o un exceso de carga en el maletero aumentan significativamente el gasto de combustible.

La forma de conducir es igual de importante para reducir costos. Mantener una velocidad uniforme y utilizar el freno motor permite que el consumo sea casi nulo en ciertos tramos. Se recomienda apagar el motor en paradas largas, optimizar el uso de las marchas circulando en relaciones largas a bajas revoluciones y aprovechar las inercias en las bajadas. Estas técnicas no solo ahorran hasta un 15% de carburante, sino que también mejoran la seguridad y el confort.

Finalmente, el uso de sistemas auxiliares influye en el depósito: en carretera es mejor usar el aire acondicionado para no afectar la aerodinámica, mientras que en ciudad conviene bajar las ventanillas.

Respecto a la calefacción, se debe esperar a que el motor caliente para encenderla y mantenerla entre 21°C y 23°C.

