Llenar el tanque en Los Ángeles se ha convertido en un golpe cada vez más duro para el bolsillo: con la gasolina tan cara, cada vez que vas a los grifos sientes que es otro gasto que complica tu día a día. Debido a este escenario, hay formas de pagar menos y estirar el presupuesto. Por tal motivo, te damos a conocer las estaciones con los precios más bajos en esta ciudad de California y cómo ahorrar al momento de cargar el combustible y al manejar. Cabe precisar que actualmente el galón de gasolina en el Estado Dorado ronda los US$5.65, bastante más que el promedio nacional de unos US$4.10, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA); incluso en algunos puntos de West Hollywood, los precios son todavía más altos y hay estaciones donde el galón ya supera los 7 dólares.

El precio de la gasolina en Los Ángeles da mucho dolor de cabeza a los conductores (Foto: Pexels)

¿DÓNDE ENCONTRAR LOS PRECIOS MÁS BAJOS DE GASOLINA EN LOS ÁNGELES?

Entre las estaciones más baratas hay una en Temple City, donde la cadena Berri Brothers llegó a vender gasolina a 4.89 dólares por galón, uno de los precios más bajos de todo el condado, según Los Angeles Times.

Otra forma de encontrar los precios más bajos de gasolina en Los Ángeles es usando apps y sitios que comparan estaciones en tiempo real y luego aplicar varios trucos de conducción y carga para que cada tanque rinda más y te cueste menos.

Apps y webs de comparación de precios: herramientas como GasBuddy, listados diarios en medios de autos como Autoblog (que publica las estaciones más baratas en Los Ángeles y San Francisco) y notas locales que actualizan las “cheapest gas stations” te muestran qué surtidores están varios centavos por debajo del promedio.

herramientas como GasBuddy, listados diarios en medios de autos como Autoblog (que publica las estaciones más baratas en Los Ángeles y San Francisco) y notas locales que actualizan las “cheapest gas stations” te muestran qué surtidores están varios centavos por debajo del promedio. Revisa medios locales y mapas: algunos sitios recopilan las estaciones con precios por debajo de 5 dólares en barrios específicos del área de Los Ángeles. Estas suelen actualizarse con fecha y dirección de cada gasolinera barata, y son útiles para planificar la carga si pasas cerca en tu rutina diaria.

algunos sitios recopilan las estaciones con precios por debajo de 5 dólares en barrios específicos del área de Los Ángeles. Estas suelen actualizarse con fecha y dirección de cada gasolinera barata, y son útiles para planificar la carga si pasas cerca en tu rutina diaria. Evita cargar en autopistas y zonas muy turísticas: las estaciones junto a freeways y en áreas muy concurridas suelen tener precios más altos. Por lo tanto, se recomienda adentrarte unas pocas cuadras más en barrios residenciales, ahí encontrarás mejores tarifas.

Hay sitios web que comparan estaciones en tiempo real (Foto referencial: Magnific)

¿CÓMO AHORRAR AL CARGAR COMBUSTIBLE?

Compara precios antes de ir: no cargues “donde toque”, lo mejor es revisar apps o mapas y elegir la estación más barata dentro de tu radio habitual.

no cargues “donde toque”, lo mejor es revisar apps o mapas y elegir la estación más barata dentro de tu radio habitual. Aprovecha promociones y descuentos: bancos, tarjetas de crédito y programas de fidelización de cadenas de gasolineras ofrecen rebajas por día de la semana, tope mensual o puntos, precisa Clarín.

bancos, tarjetas de crédito y programas de fidelización de cadenas de gasolineras ofrecen rebajas por día de la semana, tope mensual o puntos, precisa Clarín. Elige bien el momento de cargar: hacerlo por la mañana o en horas más frescas puede reducir la evaporación del combustible, y hay análisis que muestran que los lunes tienden a ser días de precio algo más bajo que fines de semana, cuando la demanda sube.

hacerlo por la mañana o en horas más frescas puede reducir la evaporación del combustible, y hay análisis que muestran que los lunes tienden a ser días de precio algo más bajo que fines de semana, cuando la demanda sube. No apures siempre hasta la reserva: circular mucho tiempo con el tanque casi vacío puede favorecer más evaporación, por lo que tendrás que cargar en el primer lugar que encuentres.

circular mucho tiempo con el tanque casi vacío puede favorecer más evaporación, por lo que tendrás que cargar en el primer lugar que encuentres. Cuida tu estilo de conducción: acelerar y frenar de forma brusca, mantener velocidades muy altas y llevar el coche sobrecargado aumentan el consumo. Se recomienda una conducción suave, presión correcta de neumáticos y vehículo bien afinado para ahorrar hasta un 20–30% de combustible, precisa el mismo medio.

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