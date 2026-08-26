Un joven de 18 años decidió hacer algo que normalmente corresponde a las autoridades: reparar por su cuenta los enormes baches de una carretera de Michigan, Estados Unidos. El gesto terminó convirtiéndose en un video viral y, según las autoridades locales, ayudó a acelerar una obra de $3 millones que llevaba tiempo esperando.

En marzo, Ali Chami compró por $60 varios cubos de asfalto en Home Depot y acudió a Cherry Hill Road, en Dearborn Heights, para intentar cubrir algunos de los desperfectos.

Después grabó el proceso y publicó el video en TikTok, donde rápidamente llamó la atención de cientos de miles de usuarios.

El video que publicó en TikTok se volvió viral y volvió a poner el estado de la carretera en el centro de la atención pública. (Foto: Click On Detroit | Local 4 | WDIV / YouTube)

El joven decidió actuar por su cuenta

Chami explicó que las condiciones de la carretera eran muy malas y que algunos de los baches tenían una profundidad considerable. Al hablar con WDIV Local 4 el 23 de marzo, contó qué lo llevó a comenzar a grabar lo que estaba ocurriendo.

“Eran realmente malos. Creo que uno de ellos tenía esta profundidad”, dijo Chami al medio mientras mostraba con las manos el tamaño del desnivel. “Pensé: ‘Voy a sacar mi teléfono y empecemos a grabar’”, agregó.

La grabación terminó llevando el problema mucho más lejos de lo que probablemente esperaba cuando decidió comprar el asfalto.

En ese momento, las autoridades de Dearborn Heights indicaban que la reconstrucción completa de Cherry Hill Road todavía estaba a más de un año de distancia. La obra estaba programada originalmente para comenzar en abril de 2027, de acuerdo con información citada por medios locales.

Tras la repercusión, la ciudad anunció que una reconstrucción prevista para abril de 2027 comenzará meses antes, con una inversión de unos $3 millones. (Foto: Click On Detroit | Local 4 | WDIV / YouTube)

El video de TikTok aceleró la reconstrucción

La atención generada en internet terminó provocando un nuevo impulso para el proyecto. El alcalde de Dearborn Heights, Mo Baydoun, anunció que la ciudad logró adelantar las obras y que los trabajos comenzarían durante este otoño.

“Cherry Hill era un proyecto que estaba previsto comenzar en abril de 2027. Con el apoyo del estado y del condado, pudimos adelantar este proyecto para que comenzara este otoño”, explicó Baydoun.

El alcalde también anunció el inicio de los trabajos: “A partir de este lunes, verán todos estos conos naranjas en Cherry Hill y comenzaremos el proyecto de reconstrucción justo allí, para que la comunidad que utiliza Cherry Hill pueda tener ahora una carretera completamente nueva y pavimentada”.

Una obra de $3 millones

La reconstrucción tendrá un costo estimado de unos $3 millones y busca reemplazar por completo la carretera que durante años había generado quejas entre conductores y residentes.

Para las autoridades, el proyecto representa una solución mucho más amplia que simplemente reparar los baches existentes.

Baydoun atribuyó el adelanto de la obra a la colaboración entre la ciudad, el condado de Wayne y el Departamento de Transporte de Michigan, además del apoyo del legislador estatal Alabas Farhat. Asimismo, reconoció el papel que tuvo Chami al llamar la atención sobre el problema a través de las redes sociales.

“En realidad, aprecié mucho, mucho ese video. Mientras otros quizá pensaron lo contrario, a mí realmente me gustó porque soy alguien a quien le gusta ser directo y encontrar diferentes maneras de llamar la atención sobre el gobierno”, afirmó Baydoun.

El alcalde incluso animó al joven a continuar participando en asuntos de su comunidad: “Me encanta que esa sea la manera en que él se involucró cívicamente. A ese joven, al señor Chami, le pido que continúe participando”.

Finalmente, Baydoun expresó su deseo de que la nueva carretera haga innecesario que los vecinos tengan que recurrir a videos virales para llamar la atención sobre problemas similares: “Quiero que sepan que los videos virales en las redes sociales deberían desaparecer después de esto, porque estamos trabajando en toda la ciudad de Dearborn Heights”.