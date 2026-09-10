¿Vas a despedir o recibir en un aeropuerto de Estados Unidos a un familiar o amigo, pero no puedes acompañarlo hasta la puerta de embarque? En algunos aeropuertos, eso puede cambiar gracias a Gateside by TSA PreCheck, una autorización especial para personas que no viajan. El programa permite que acompañantes elegibles pasen por el control de seguridad TSA PreCheck y accedan a determinadas zonas situadas después del filtro de seguridad. ¿Cómo funciona? A continuación, te lo explicamos.

Las personas elegibles pueden usar los carriles de TSA PreCheck para pasar el filtro de seguridad sin tarjeta de embarque (Foto referencial: Joe Raedle / Getty Images North America / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

¿CÓMO FUNCIONA GATESIDE BY TSA PRECHECK?

Gateside by TSA PreCheck es la única forma en que las personas que no viajan pueden acceder al aeropuerto más allá del control de seguridad utilizando los carriles de TSA PreCheck. Si obtienes un pase de puerta de embarque de una aerolínea o programa de visitantes del aeropuerto, deberá pasar por el control de seguridad a través de los carriles de control estándar.

“Gateside by TSA PreCheck ofrece a los miembros acceso a la terminal más allá del control de seguridad del aeropuerto, incluso cuando no están volando. Solo tienes que usar tu KTN para solicitarlo y usar los mismos carriles exclusivos de TSA PreCheck para un acceso más rápido. Como beneficio exclusivo para nuestros viajeros más fieles, este nuevo programa facilita el regreso a la puerta de embarque para recibir y despedir pasajeros, reunirse con amigos durante una escala y disfrutar de restaurantes y tiendas, reviviendo los momentos que antes definían los viajes en avión”, se lee en el sitio web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Así funciona Gateside by TSA PreCheck en algunos aeropuertos de Estados Unidos:

Ingresa al sitio web de Gateside by TSA PreCheck. Haz clic en el botón “Solicitar” o “Aplicar”. Crea una cuenta o inicia sesión en tu cuenta de login.gov para acceder al portal de solicitudes. Introduce tu información personal en el portal de la solicitud. Envía tu solicitud y regresa a tu panel de control para ver el estado de aprobación.

¿Qué hacer si la solicitud fue aprobada?

Si tu solicitud es aprobada, lleva una identificación válida y dirígete a los carriles de TSA PreCheck en el aeropuerto. Si viajas con niños, prepárate para iniciar sesión en tu panel de control para mostrarle al agente de la TSA el estado de tu aprobación.

Cabe precisar que la disponibilidad, el proceso de solicitud y las restricciones dependen del aeropuerto participante y pueden variar. Este programa está disponible en 13 aeropuertos y se extenderá a más de todo el país en los próximos meses.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¿Quiénes son elegibles? Miembros de TSA PreCheck y personas con Números de Viajero Conocido (KTN, por sus siglas en inglés).

Miembros de TSA PreCheck y personas con Números de Viajero Conocido (KTN, por sus siglas en inglés). Costo: el servicio Gateside by TSA PreCheck es gratuito.

el servicio Gateside by TSA PreCheck es gratuito. Requisitos de tiempo: solicita la solicitud entre 1 y 3 días antes de tu visita prevista.

solicita la solicitud entre 1 y 3 días antes de tu visita prevista. Familias bienvenidas: los niños pueden visitar el parque, pero deben estar inscritos en la reserva de sus padres o tutores legales.

Los viajeros entregan sus documentos de viaje a un agente de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 7 de mayo de 2025 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)