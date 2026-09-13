Desde que la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) puso en marcha Gateside by TSA PreCheck, un programa piloto que permite a ciertos visitantes sin boleto de avión pasar los controles de seguridad y entrar a las zonas de embarque de 13 aeropuertos, han surgido dudas sobre cómo funciona. En particular, muchos se preguntan cuál es la diferencia entre el pase de acompañante que emite una aerolínea y la autorización que se obtiene a través de Gateside. A continuación, te explicamos las principales diferencias.

Antes de ir al aeropuerto sin boleto, revisa si la terminal participa en Gateside, si cumples los requisitos del programa y si tu aerolínea ofrece pases para acompañantes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN UN PASE DE AEROLÍNEA Y GATESIDE BY TSA PRECHECK?

PASE DE UNA AEROLÍNEA

Las aerolíneas emiten pases de acceso a la puerta de embarque solo en casos muy limitados (por ejemplo, para acompañar a un menor, una persona con discapacidad o un miembro de las Fuerzas Armadas).

Quienes posean estos pases deben pasar por los controles de seguridad estándar de la TSA, independientemente de si son miembros de TSA PreCheck o no.

GATESIDE BY TSA PRECHECK

Gateside by TSA PreCheck permite a las personas que cumplen los requisitos utilizar los carriles de control de seguridad de TSA PreCheck en los aeropuertos participantes por una mayor variedad de razones.

Entre ellas están recibir a un familiar que viaja en su puerta de embarque, reunirse con un amigo que tiene una larga escala para comer, reunirse con un socio comercial o un empleado, o visitar establecimientos de restauración y tiendas en el aeropuerto que se encuentran más allá del control de seguridad de la TSA.

PASE DE AEROLÍNEA VS. GATESIDE BY TSA PRECHECK

Aspecto Pase de acceso de una aerolínea Gateside by TSA PreCheck Quién lo emite La aerolínea, normalmente tras evaluar un caso concreto. La TSA mediante el programa Gateside by TSA PreCheck. Para quién es Suele concederse a acompañantes de menores que viajan solos, personas con discapacidad o pasajeros que requieren asistencia. Su aprobación depende de la aerolínea. Para personas que reúnen los requisitos de TSA PreCheck o tienen un Known Traveler Number y obtienen aprobación previa. Cómo se solicita Se pide directamente a la aerolínea, por lo general el día del viaje y en el aeropuerto. Se solicita en línea entre uno y tres días antes de la visita. Control de seguridad El visitante debe pasar por las filas regulares de seguridad. El visitante aprobado puede utilizar el carril de TSA PreCheck. Dónde funciona Depende de las reglas de cada aerolínea y del aeropuerto. Solo está disponible, por ahora, en 13 aeropuertos participantes. Duración Generalmente se limita a la fecha, vuelo y situación para la que la aerolínea lo emite. Es válido por un día calendario y permite reingresar ese mismo día. ¿Permite volar? No. Permite acompañar o recibir a un pasajero, pero no abordar un avión. No. Da acceso al área segura del aeropuerto, no a un vuelo.

En palabras simples

Si una persona necesita acompañar a un menor que viaja solo o asistir a un familiar que requiere apoyo, debe pedir un pase de acompañante a la aerolínea.

Si alguien tiene TSA PreCheck y solo quiere despedir, recibir o reunirse con un pasajero —sin viajar— puede solicitar Gateside con anticipación, siempre que el aeropuerto participe y la TSA lo apruebe, publicó WTHR.

Cabe precisar que en ambos casos, la autorización puede ser denegada y la persona debe llevar una identificación aceptable y someterse a los controles de seguridad. Ninguno sustituye un boleto ni permite abordar un avión.

Despedir a un familiar en la puerta del avión vuelve a ser posible en algunos aeropuertos, pero Gateside y los pases de aerolínea no funcionan de la misma manera (Foto: AFP)