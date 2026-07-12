Una nueva ley que modifica varias reglas y recursos del sistema educativo de California fue firmada por el gobernador Gavin Newsom. Se trata de la AB 126, una medida que apunta a dar más apoyo a las escuelas y a las familias, con especial foco en quienes dependen de la educación pública y de los servicios de educación especial. Con el mensaje “Sus hijos merecen algo mejor”, la autoridad estatal presentó esta norma como un intento de responder a preocupaciones de padres, docentes y estudiantes sobre la calidad y el acceso a la educación. ¿Qué cambios puede traer y por qué se considera clave para el futuro escolar en California? ¿En qué consiste exactamente esta medida? A continuación, te lo contamos.
¿QUÉ ES LA AB 126?
La AB 126 es una ley que acompaña el presupuesto de California y que suma más dinero y apoyos para la educación, especialmente para estudiantes con discapacidades. En concreto, agrega 2.4 mil millones de dólares extra para educación especial y se apoya en otras inversiones recientes del estado: la ampliación del kínder de transición para más niños, los US$215 millones destinados a mejorar la lectura con asesores y especialistas en alfabetización, y el programa que garantiza comidas escolares gratuitas para todos los alumnos.
En conjunto, esta norma refuerza la idea de que California quiere seguir invirtiendo en mejores clases, servicios y apoyos para todos sus estudiantes, incluidos aquellos que necesitan más ayuda por alguna discapacidad, se lee en el sitio web Gobernador Gavin Newsom.
Asimismo, precisan que este aumento de US$2,400 millones para educación especial —un 43% más que en el presupuesto de 2025— asegura que todas las escuelas y distritos del estado reciban apoyo al mismo nivel y eleva el monto por estudiante a US$1,340. Al mismo tiempo, estas decisiones van en sentido contrario al recorte del Departamento de Educación impulsado por la administración Trump, que impacta de forma directa en la calidad de la atención y los servicios que reciben los alumnos.
“He escuchado directamente a padres de toda California: sus hijos necesitan más y merecen algo mejor. Estas acciones responden a esa demanda. Hoy, estamos realizando inversiones récord en educación especial para construir un sistema más sólido que brinde a cada niño la oportunidad de triunfar y que deje las escuelas de California en mejores condiciones de las que las encontramos”, dijo Newsom.
Financiamiento y educación especial
- La ley se vincula con un aumento significativo de recursos para educación especial en el presupuesto de California, incluyendo miles de millones adicionales para servicios y apoyos a estudiantes con discapacidad.
- Contempla fondos para centros de apoyo familiar (Family Empowerment Centers y Early Start Family Resource Centers), que ayudan a padres de alumnos con necesidades especiales afectadas por la pandemia y otros desafíos educativos.
- Estos centros deben usar el dinero para ampliar acceso a resolución alternativa de disputas, facilitar reuniones de programas educativos individualizados (IEP), ofrecer apoyo en distintos idiomas y conectar a las familias con servicios de salud y apoyo social.
Impacto en escuelas charter y programas de estudio independiente
- AB 126 introduce nuevas exigencias de transparencia, rendición de cuentas y seguridad estudiantil para las escuelas charter de enseñanza no presencial o de “nonclassroom-based”, que incluyen muchos programas de charter homeschool en California.
- Estas disposiciones pueden implicar más carga administrativa para las escuelas y proveedores educativos que trabajan con estos programas, lo que podría reducir la flexibilidad o el número de opciones disponibles si algunos consideran que los requisitos son demasiado exigentes.
- Los cambios se dirigen sobre todo a programas públicos de estudio independiente; no afectan directamente a familias que educan en casa mediante opciones privadas como la Private School Affidavit, programas privados satélite (PSP) o tutor privado.
Apoyo a familias de alumnos con discapacidades
- La ley prevé que los centros de empoderamiento familiar atiendan a padres de niños y jóvenes de 3 a 22 años con IEP, especialmente aquellos que enfrentan barreras de idioma o de acceso a la información escolar.
- Al menos la mitad de los fondos debe destinarse a trabajar en conjunto con áreas de planes locales de educación especial para ampliar la resolución alternativa de conflictos y mejorar la participación de las familias en el proceso del IEP.
- El resto se usa para evitar disputas y apoyar la resolución de conflictos al nivel más básico posible, ofreciendo capacitación entre padres, ayuda para localizar servicios, apoyo adicional de traducción/interpretación y conexión con otros programas públicos de apoyo.
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