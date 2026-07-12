Una nueva ley que modifica varias reglas y recursos del sistema educativo de California fue firmada por el gobernador Gavin Newsom. Se trata de la AB 126, una medida que apunta a dar más apoyo a las escuelas y a las familias, con especial foco en quienes dependen de la educación pública y de los servicios de educación especial. Con el mensaje “Sus hijos merecen algo mejor”, la autoridad estatal presentó esta norma como un intento de responder a preocupaciones de padres, docentes y estudiantes sobre la calidad y el acceso a la educación. ¿Qué cambios puede traer y por qué se considera clave para el futuro escolar en California? ¿En qué consiste exactamente esta medida? A continuación, te lo contamos.

Newsom se une a estudiantes de primaria para la firma del proyecto de ley AB 126 (Foto: Governor Gavin Newsom)

¿QUÉ ES LA AB 126?

La AB 126 es una ley que acompaña el presupuesto de California y que suma más dinero y apoyos para la educación, especialmente para estudiantes con discapacidades. En concreto, agrega 2.4 mil millones de dólares extra para educación especial y se apoya en otras inversiones recientes del estado: la ampliación del kínder de transición para más niños, los US$215 millones destinados a mejorar la lectura con asesores y especialistas en alfabetización, y el programa que garantiza comidas escolares gratuitas para todos los alumnos.

En conjunto, esta norma refuerza la idea de que California quiere seguir invirtiendo en mejores clases, servicios y apoyos para todos sus estudiantes, incluidos aquellos que necesitan más ayuda por alguna discapacidad, se lee en el sitio web Gobernador Gavin Newsom.

Asimismo, precisan que este aumento de US$2,400 millones para educación especial —un 43% más que en el presupuesto de 2025— asegura que todas las escuelas y distritos del estado reciban apoyo al mismo nivel y eleva el monto por estudiante a US$1,340. Al mismo tiempo, estas decisiones van en sentido contrario al recorte del Departamento de Educación impulsado por la administración Trump, que impacta de forma directa en la calidad de la atención y los servicios que reciben los alumnos.

“He escuchado directamente a padres de toda California: sus hijos necesitan más y merecen algo mejor. Estas acciones responden a esa demanda. Hoy, estamos realizando inversiones récord en educación especial para construir un sistema más sólido que brinde a cada niño la oportunidad de triunfar y que deje las escuelas de California en mejores condiciones de las que las encontramos”, dijo Newsom.

Además de aumentar el dinero para educación especial, la ley fija nuevas reglas para escuelas charter y programas de estudio independiente (Foto referencial: Freepik)

Financiamiento y educación especial

La ley se vincula con un aumento significativo de recursos para educación especial en el presupuesto de California, incluyendo miles de millones adicionales para servicios y apoyos a estudiantes con discapacidad.

Contempla fondos para centros de apoyo familiar (Family Empowerment Centers y Early Start Family Resource Centers), que ayudan a padres de alumnos con necesidades especiales afectadas por la pandemia y otros desafíos educativos.

Estos centros deben usar el dinero para ampliar acceso a resolución alternativa de disputas, facilitar reuniones de programas educativos individualizados (IEP), ofrecer apoyo en distintos idiomas y conectar a las familias con servicios de salud y apoyo social.

Impacto en escuelas charter y programas de estudio independiente

AB 126 introduce nuevas exigencias de transparencia, rendición de cuentas y seguridad estudiantil para las escuelas charter de enseñanza no presencial o de “nonclassroom-based”, que incluyen muchos programas de charter homeschool en California.

Estas disposiciones pueden implicar más carga administrativa para las escuelas y proveedores educativos que trabajan con estos programas, lo que podría reducir la flexibilidad o el número de opciones disponibles si algunos consideran que los requisitos son demasiado exigentes.

Los cambios se dirigen sobre todo a programas públicos de estudio independiente; no afectan directamente a familias que educan en casa mediante opciones privadas como la Private School Affidavit, programas privados satélite (PSP) o tutor privado.

Apoyo a familias de alumnos con discapacidades

La ley prevé que los centros de empoderamiento familiar atiendan a padres de niños y jóvenes de 3 a 22 años con IEP, especialmente aquellos que enfrentan barreras de idioma o de acceso a la información escolar.

Al menos la mitad de los fondos debe destinarse a trabajar en conjunto con áreas de planes locales de educación especial para ampliar la resolución alternativa de conflictos y mejorar la participación de las familias en el proceso del IEP.

El resto se usa para evitar disputas y apoyar la resolución de conflictos al nivel más básico posible, ofreciendo capacitación entre padres, ayuda para localizar servicios, apoyo adicional de traducción/interpretación y conexión con otros programas públicos de apoyo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!