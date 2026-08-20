Quienes hacen compras cotidianas en California —desde la despensa de la semana en el supermercado hasta una comida familiar, una visita al centro comercial o un pedido por internet enviado a casa— podrían escuchar más sobre la SB 762 durante los próximos meses. La medida abre la posibilidad de que 13 ciudades y condados planteen un gravamen adicional sobre determinadas transacciones, aunque existe una aclaración clave para las familias, trabajadores y pequeños negocios de esas comunidades: la norma no elevaría de forma automática el monto que aparece en el recibo. Para que una tasa nueva llegue a cobrarse, cada jurisdicción deberá presentar su iniciativa y obtener el respaldo de los votantes.

La SB 762, presentada por el senador estatal Jesse Arreguín, aborda los llamados transactions and use taxes, conocidos en español como impuestos sobre transacciones y uso. En la práctica, se trata de cobros locales vinculados a operaciones gravables, sujetos a las normas estatales y a la aprobación que eventualmente consiga cada comunidad.

El proyecto menciona de forma expresa a 13 jurisdicciones: 11 ciudades y dos condados. Su objetivo es permitirles solicitar una excepción al tope combinado que normalmente se aplica a estos gravámenes locales. Sin embargo, la iniciativa no autoriza a un ayuntamiento ni a una junta de supervisores a elevar la carga tributaria de un día para otro sin pasar por las urnas.

¿QUÉ CAMBIA CON LA SB 762?

California permite que ciudades y condados adopten tributos sobre transacciones y uso, siempre que cumplan las condiciones legales y electorales correspondientes.

La SB 762 establece una excepción para las localidades incluidas en el texto. Si una propuesta obtiene respaldo local, podría permitir que la tasa total de estos cobros supere el límite combinado habitual del 2%.

Eso no quiere decir que los precios de las compras ya hayan aumentado en los lugares señalados.

Para que una nueva tasa entre en vigor, cada gobierno local tendría que seguir este proceso:

Aprobar una ordenanza que plantee el cobro. Precisar si el dinero será destinado a fines generales o específicos. Llevar la propuesta a una elección. Obtener la aprobación exigida por la Constitución de California. Aplicar el gravamen conforme a las reglas estatales vigentes.

En otras palabras, la SB 762 habilita una herramienta para ciertas administraciones, pero deja la decisión final en manos de los electores.

CIUDADES Y CONDADOS INCLUIDOS

La propuesta contempla las siguientes jurisdicciones y topes máximos:

Jurisdicción Impuesto adicional máximo permitido Hercules 1% Condado de Santa Barbara 0.5% Carpinteria 0.25% Santa Maria 0.5% Palo Alto 0.5% Los Altos 1% Santa Rosa 0.5% Rohnert Park 0.75% Los Gatos 0.5% Pacifica 1% San Gabriel 1% San Pablo 0.5% Condado de Santa Cruz 0.5%

La autorización máxima no sería uniforme. En Hercules, Los Altos, Pacifica y San Gabriel, una iniciativa aprobada podría llegar hasta 1%. Carpinteria, por su parte, tendría un límite de 0.25%.

Para los hispanos que residen en California, el posible impacto dependerá de dónde vivan o realicen sus compras. Una familia del Valle de San Gabriel que compre alimentos, ropa o artículos del hogar en esa ciudad podría enfrentar una situación diferente a la de un residente de Santa Maria, Santa Rosa o Pacifica, si los votantes de cada localidad respaldan una medida.

Los ciudadanos de 13 jurisdicciones podrían ver un incremento en los impuestos a las compras (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

LOS VOTANTES TENDRÁN LA DECISIÓN

Este es el aspecto principal para quienes viven en las comunidades incluidas. La SB 762 no permite que un gobierno municipal o condal comience a cobrar de inmediato la tasa máxima contemplada. Cada jurisdicción necesitaría aprobar una ordenanza y someter el planteamiento a consideración de la ciudadanía.

En términos sencillos, si una ciudad decide utilizar esta facultad, sus residentes podrán decidir en una elección si aceptan o rechazan el cobro adicional.

Ese debate puede cobrar relevancia en comunidades con una alta presencia latina, pequeños comerciantes y trabajadores que comparan precios al hacer las compras de la semana, organizar una quinceañera, celebrar un cumpleaños o preparar una reunión familiar durante el fin de semana.

¿PARA QUÉ PODRÍA USARSE EL DINERO?

El texto legislativo señala que estas herramientas podrían ayudar a las jurisdicciones a compensar reducciones en servicios de la red de protección social.

En Santa Barbara County y Santa Cruz County, la iniciativa contempla programas de alcance countywide. Esto quiere decir que los recursos podrían destinarse a programas que beneficien al conjunto del condado, no solo a una localidad determinada.

En las ciudades, el dinero podría utilizarse para fines generales o específicos, de acuerdo con la ordenanza y la medida electoral que se presente. Por esa razón, no es posible afirmar que todos los recursos tendrán el mismo destino.

Antes de acudir a las urnas, los residentes deberán revisar el contenido de cada propuesta local. Allí se definirá si el dinero sería usado en servicios públicos, programas sociales, infraestructura u otras prioridades de la comunidad.

FECHAS LÍMITE PREVISTAS

La iniciativa establece plazos diferentes para que las jurisdicciones aprueben una ordenanza que permita someter la tasa a votación.

Jurisdicción Fecha límite para aprobar una ordenanza Condado de Santa Cruz 31 de diciembre de 2030 Las otras 12 jurisdicciones 31 de diciembre de 2031

Si Santa Cruz County no aprueba una ordenanza antes del 31 de diciembre de 2030, la autorización para ese territorio sería derogada. Las otras 12 jurisdicciones tendrían hasta el 31 de diciembre de 2031 para dar ese paso.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS CONSUMIDORES?

La medida no crearía un aumento generalizado del impuesto sobre las ventas en California ni afectaría automáticamente a todos los residentes del estado.

Lo que haría la SB 762 Lo que no haría la SB 762 Autorizar excepciones al límite combinado habitual del 2% No elevaría los impuestos de manera automática Incluir a 13 jurisdicciones específicas No afectaría a toda California Permitir tasas adicionales de hasta 1%, según la localidad No impondría un porcentaje único Exigir una elección local No permitiría que el cobro entre en vigor solo por decisión estatal Abrir una vía para financiar necesidades locales No asignaría el mismo destino a todos los recursos

En términos prácticos, un consumidor solo notaría un cambio si su ciudad o condado presenta una propuesta, los electores la aprueban y la nueva tasa entra formalmente en vigencia.

Por ahora, los residentes de Hercules, Santa Barbara County, Carpinteria, Santa Maria, Palo Alto, Los Altos, Santa Rosa, Rohnert Park, Los Gatos, Pacifica, San Gabriel, San Pablo y Santa Cruz County deberán seguir de cerca los anuncios de sus gobiernos locales, las campañas informativas y las futuras boletas electorales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó esta ley el 17 de agosto (Foto: AFP)

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