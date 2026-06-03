Ver una serie o una película por streaming se ha convertido en parte de la rutina diaria de millones de personas en California y en todo Estados Unidos: desde maratones de telenovelas en español hasta ver partidos, documentales y hasta talk shows mientras se cocina una cena familiar o vas ganando algo de sueño para dormir hasta la mañana siguiente. Pero hay una queja recurrente en hogares latinos —y en general entre quienes consumen contenido en la madrugada o con bebés en casa—: los anuncios que interrumpen el programa suenan de golpe mucho más fuerte que el contenido principal, despertando a niños, interrumpiendo llamadas y arruinando momentos de tranquilidad. Esa molestia será historia a partir del 1 de julio de 2026.

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El gobernador Gavin Newsom, el año pasado, aprobó la SB 576, una ley estatal que exige a las plataformas de streaming que mantengan el volumen de los anuncios al mismo nivel que el de la programación que el usuario está viendo. La norma busca dar una experiencia de escucha más pareja en Netflix, Prime Video, Hulu, YouTube y otras apps, algo que muchos hogares —desde una sala en East Los Ángeles hasta un apartamento en San Diego— han pedido a gritos.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SB 576?

La SB 576, impulsada por el senador estatal Tom Umberg, prohíbe que servicios de streaming reproduzcan anuncios que sean significativamente más ruidosos que el contenido principal. En la práctica, obliga a las plataformas a nivelar la sonoridad de la publicidad para que el volumen percibido no salte bruscamente cuando empiezan los anuncios.

Puntos clave:

Alcance: aplica a plataformas de streaming que distribuyen contenido en California.

Obligación: los anuncios deben coincidir con el nivel sonoro del programa o película que se esté reproduciendo.

Entrada en vigor: 1 de julio de 2026.

Responsabilidad: la plataforma que entrega el contenido al espectador en California debe garantizar el cumplimiento, incluso para anuncios provistos por terceros.

Lo que cambia para los usuarios:

Antes de la SB 576 Después de la SB 576 Los anuncios podían sonar considerablemente más fuertes que el contenido. Los anuncios deberán mantener un volumen similar al programa. No existía una regulación estatal específica para streaming. Las plataformas estarán sujetas a nuevas obligaciones de control de audio. Las quejas de usuarios eran frecuentes. Se busca una experiencia de visualización más uniforme.

Plataformas como Netflix tendrán que ajustar el volumen de sus anuncios (Foto: AFP)

LA HISTORIA QUE IMPULSÓ LA INICIATIVA

La idea nació de una situación doméstica común en California. Zach y Rachel Keller, padres de la pequeña Samantha, contaron que, a pesar de bajar mucho el volumen y usar subtítulos, algunos anuncios seguían despertando a la bebé. Zach trabaja para el senador Umberg y llevó esa queja al equipo legislativo; la propuesta escaló hasta convertirse en proyecto de ley.

¿POR QUÉ ERA NECESARIA UNA NUEVA LEY?

La ley federal CALM (Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act) de 2010 obligó a cadenas de TV y cable a controlar la sonoridad de los anuncios, pero quedó pensada antes del auge del streaming. Hoy las plataformas digitales dominan el mercado y no estaban cubiertas por esa regulación federal. La SB 576 busca cerrar ese vacío y aplicar protecciones similares a quienes consumen contenido por internet.

Diferencias entre la ley federal y la nueva norma de California:

Aspecto Ley CALM (2010) SB 576 Alcance principal Televisión tradicional y cable Plataformas de streaming Aplicación a Netflix y servicios similares No Sí Control del volumen de anuncios Obligatorio Obligatorio Entrada en vigor 2010 1 de julio de 2026

EL DESAFÍO TÉCNICO PARA LA INDUSTRIA DEL STREAMING

Aunque para el espectador la solución parece sencilla —“bajen el volumen del anuncio”—, técnicamente no lo es. Un mismo anuncio puede pasar por agencias, redes publicitarias, servidores y sistemas de codificación distintos; cada paso puede alterar niveles y metadatos de audio. Entre los retos técnicos:

Normalizar la sonoridad de anuncios provenientes de múltiples proveedores.

Mantener metadatos de audio durante codificación y distribución.

Implementar herramientas automáticas para medir sonoridad (loudness).

Monitorear y auditar anuncios de terceros para garantizar cumplimiento antes de la entrega al usuario.

Las plataformas tendrán que reforzar controles y asumir responsabilidad por anuncios externos que se transmitan a usuarios en California.

¿SE PODRÍA EXTENDER A TODO ESTADOS UNIDOS?

Es posible. California suele marcar precedentes regulatorios —desde normas de emisiones hasta leyes de privacidad— y muchas empresas tecnológicas prefieren aplicar un solo estándar nacional antes que gestionar excepciones por estado. Analistas esperan que, si la SB 576 funciona, otras jurisdicciones o incluso reguladores federales consideren medidas similares.

CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN

Evento Fecha Firma de la ley por Gavin Newsom 2025 Desarrollo de mecanismos de cumplimiento 2025 y primera mitad de 2026 Entrada en vigor 1 de julio de 2026

El gobernador Gavin Newsom había aprobado esta ley el año pasado y recién entrará en vigor en julio (Foto: AFP)

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