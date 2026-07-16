Una nueva ley que busca cambiar por completo la forma en que se alimentan los estudiantes en las escuelas de California ya fue firmada por Gavin Newsom. Se trata de la SB 172, una norma diseñada para elevar la calidad de lo que se sirve a diario en los comedores y acercar más a niños y jóvenes a alimentos frescos y saludables. Para muchas familias, especialmente de comunidades de bajos ingresos, este cambio puede marcar una diferencia importante, porque la comida escolar suele ser una de sus principales fuentes de nutrición. En esta nota te contamos en qué consiste exactamente esta medida.

¿DE QUÉ TRATA LA SB 172?

La ley SB 172 cambia la alimentación escolar en California al convertir en permanente el programa “Farm to School” y asegurar fondos continuos para ofrecer comidas escolares con alimentos frescos producidos en el propio estado. A continuación, lo que hace exactamente la ley:

Incorpora de forma definitiva el programa Farm to School en la ley de California, ya no como piloto ni iniciativa temporal.

Garantiza financiamiento estable para que los distritos escolares compren alimentos cultivados o elaborados en California y los incorporen a los menús en las escuelas.

“California es líder nacional en el apoyo a la salud infantil al ofrecer comidas escolares nutritivas con productos locales y brindar educación alimentaria que inculca en los estudiantes hábitos saludables para toda la vida. Apoyar a los agricultores californianos, a las comunidades locales y a la salud de los niños sigue siendo una prioridad absoluta, por lo que hemos asegurado la financiación permanente para el programa ‘De la Granja a la Escuela’ de California, líder a nivel nacional”, dijo Newsom.

El programa apoya a los agricultores locales, fortalece los sistemas alimentarios regionales y amplía la educación nutricional en las aulas (Foto: Gobernación de Gavin Newsom)

¿Cómo cambia la alimentación escolar?

Da prioridad a los productos frescos y mínimamente procesados (frutas, verduras, granos integrales, proteínas sencillas) frente a alimentos altamente procesados.

Con la ley, se busca que las comidas en escuelas, desde educación inicial hasta el último año de secundaria, se preparen con ingredientes locales y más saludables.

No todo es comida

Además de la comida, la SB 172 promueve actividades educativas como huertos escolares, visitas a granjas, clases de cocina y proyectos que conectan lo que se aprende en el aula con lo que se sirve en el comedor.

Con esto se fortalece la relación entre escuelas y productores locales con asistencia técnica, apoyo para infraestructura, equipos de cocina y ayuda para cumplir normas de seguridad alimentaria.

¿A quiénes más beneficia además de los estudiantes?

A pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, así como a agricultores considerados desfavorecidos, para que puedan vender al sistema escolar.

Las escuelas de “alta necesidad” (Título I) pueden recibir recursos adicionales para modernizar cocinas, comprar equipamiento y capacitar al personal de alimentación escolar.

¿QUÉ TIPO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS LOCALES SE PRIORIZAN EN LA LEY SB 172?

Si bien la ley SB 172 no hace una lista cerrada de productos, sí define el tipo de alimentos agrícolas locales que se priorizan en los menús escolares: principalmente productos frescos, enteros y con mínimo procesamiento, cultivados o elaborados en California. Así tenemos:

Frutas y verduras frescas: productos de temporada (manzanas, cítricos, berries, hortalizas de hoja, tomates, zanahorias, etc.) que lleguen a la escuela en su forma natural o apenas lavados y cortados.

productos de temporada (manzanas, cítricos, berries, hortalizas de hoja, tomates, zanahorias, etc.) que lleguen a la escuela en su forma natural o apenas lavados y cortados. Granos y legumbres: arroz integral, trigo, maíz, frijoles y otros granos producidos en el estado, usados para preparar platos básicos y acompañamientos más nutritivos.

arroz integral, trigo, maíz, frijoles y otros granos producidos en el estado, usados para preparar platos básicos y acompañamientos más nutritivos. Proteínas sencillas: huevos, lácteos y carnes provenientes de productores californianos, con bajo nivel de procesamiento (por ejemplo, leche, yogur natural, pollo fresco), evitando versiones ultraprocesadas.

El gobernador Newsom firma una ley que garantiza la financiación permanente del programa líder a nivel nacional "De la granja a la escuela" (Foto: Gobernación de Gavin Newsom)

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