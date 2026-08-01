La difusión de las declaraciones de impuestos de Gavin Newsom volvió a poner bajo la lupa uno de los temas que más curiosidad despierta entre votantes de California, en especial dentro de la comunidad latina que sigue la política estatal: el nivel de ingresos que obtiene el gobernador mientras ocupa el cargo más relevante del estado. Tras años de cuestionamientos por mantener esa información fuera del escrutinio público, el mandatario decidió abrir sus formularios fiscales correspondientes al periodo 2021–2024, un gesto que llega en medio de un debate intenso sobre transparencia y que muchos relacionan con las exigencias que el estado ha impulsado para que aspirantes a la presidencia y a la gobernación publiquen sus impuestos.

En esos documentos, revisados por este medio, aparece una cifra que llama la atención a cualquier contribuyente que cada año presenta sus “taxes” ante el IRS o la franquicia tax board: junto con su esposa, la documentalista Jennifer Siebel Newsom, ha acumulado al menos 11 millones de dólares desde 2019, principalmente gracias a inversiones en bodegas, restaurantes, hoteles y otros negocios del sector gastronómico y hotelero en San Francisco, el Valle de Napa y Lake Tahoe.

Gavin Newsom es el 40º gobernador de California, cargo que ocupa desde el pasado 7 de enero del 2019 (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

¿CUÁNTO DINERO OBTUVO DESDE QUE LLEGÓ AL GOBIERNO?

De acuerdo con una publicación de Los Ángeles Times, las planillas tributarias muestran que la pareja se mantuvo en todo el periodo analizado dentro del grupo de hogares con más altos ingresos en Estados Unidos. Las ganancias anuales se ubicaron entre 1,4 y 3,5 millones de dólares, muy por encima de lo que perciben la mayoría de familias trabajadoras latinas en California, que dependen de sueldos en construcción, agricultura, servicio doméstico o atención en restaurantes.

El año con mejores resultados fue 2021, impulsado por la venta de una vivienda en Kentfield, localidad del condado de Marin donde los precios inmobiliarios se han disparado en la última década.

Periodo Ingresos aproximados 2021 Hasta US$3,5 millones 2022 Más de US$1,4 millones 2023 Más de US$1,4 millones 2024 Más de US$1,4 millones Total desde 2019 Al menos US$11 millones

La mayor parte del dinero no está relacionada con el sueldo como gobernador, sino con un conjunto de activos administrados mediante un fideicomiso ciego creado al inicio de la gestión para reducir posibles conflictos de interés.

EL SALARIO OFICIAL ES SOLO UNA FRACCIÓN

El cargo público le garantiza a Newsom una remuneración fija, pero esa paga representa solo una porción limitada del total de recursos que ingresa al hogar. Entre 2021 y 2024, el salario se ajustó gradualmente, siguiendo los incrementos autorizados para funcionarios electos.

Año Salario como gobernador 2021 US$167,647 2022 Más de US$170,000 2023 Más de US$180,000 2024 US$192,087

En paralelo, el político declaró más de 150,000 dólares en derechos de autor por sus libros, entre ellos una obra infantil sobre dislexia y las memorias tituladas “Young Man in a Hurry”. Esos pagos por royalties también se suman al monto que la familia reporta cada año ante las autoridades tributarias.

LA BASE DE LA FORTUNA FAMILIAR

Uno de los datos centrales es que los principales activos vinculados al matrimonio se originan antes de la llegada de Newsom a la gobernación. Los negocios que figuran en los registros no nacieron al amparo del poder ejecutivo, sino que pertenecen al pasado empresarial del actual mandatario y permanecieron bajo administración independiente.

Las declaraciones de intereses económicos presentadas ante el estado detallan participaciones en:

Bodegas ubicadas en el Valle de Napa

Restaurantes y bares

Hoteles de diferentes categorías

Compañías de gestión hotelera

Establecimientos con base en San Francisco y Lake Tahoe

Desde la oficina del gobernador se insiste en que estas cifras desmienten acusaciones sobre enriquecimiento mediante organizaciones sin fines de lucro o empresas creadas durante el ejercicio del cargo. Para muchos electores latinos, acostumbrados a seguir casos de corrupción en sus países de origen, conocer el origen real del patrimonio se vuelve clave a la hora de evaluar la credibilidad de un dirigente con potencial proyección nacional.

LOS INGRESOS DE JENNIFER SIEBEL NEWSOM

La esposa del mandatario percibe recursos por dos actividades principales: su trabajo en The Representation Project, organización dedicada a promover la igualdad de género a través del cine y programas educativos, y la empresa Girls Club Entertainment.

Entre 2021 y 2024, el sueldo que recibió de la entidad sin fines de lucro osciló entre 145.000 y 150.000 dólares anuales, niveles que la ubican también en un tramo alto de la escala estatal de remuneraciones.

En cuanto a Girls Club Entertainment, la compañía le pagó 100,000 dólares en 2021 y 11,700 en 2022, mientras que en 2023 y 2024 no registró ingresos provenientes de esa fuente. Los formularios explican que en los últimos años el foco de su trabajo se concentró más en proyectos de impacto social que en producción comercial.

Jennifer Siebel Newsom también ha tenido importantes ingresos en los últimos años (Foto: Milken Institute / Flickr)

LO QUE PAGARON AL FISCO

Las planillas también detallan la carga tributaria que asumió la familia ante el gobierno federal y el estado de California, aspecto que suele generar interés entre quienes cada primavera acuden a oficinas de preparación de impuestos en barrios como Boyle Heights, Huntington Park o el Mission District de San Francisco.

Concepto Monto Impuesto federal máximo (2021) US$1,253,187 Impuesto federal mínimo (2023) US$488,821 Impuestos estatales US$34,307–US$213,331 Impuestos sobre propiedades US$48,000–US$64,300

Las cifras reflejan el impacto que tienen operaciones inmobiliarias de gran escala y portafolios de inversión considerables en un territorio con una de las cargas fiscales más elevadas del país.

LA OPERACIÓN INMOBILIARIA QUE DISPARÓ LOS INGRESOS

El año 2021 se convirtió en el periodo con mejores resultados económicos debido a la venta de una casa en Kentfield por 5,9 millones de dólares. Esa transacción explica buena parte del salto que se observa en la tabla de ingresos.

Durante ese mismo ejercicio fiscal se registraron pagos relacionados con el alquiler de esa propiedad, aunque el balance final mostró una pérdida asociada a cuotas hipotecarias, impuestos locales, honorarios legales y depreciación. Movimientos de este tipo son habituales en el mercado de la bahía de San Francisco y evidencian la complejidad de las estrategias tributarias de familias con elevado patrimonio.

En la actualidad, el núcleo familiar mantiene una residencia en Fair Oaks, cerca de Sacramento, y posee otra propiedad valorada en 9,1 millones de dólares en el condado de Marin, donde pasan la mayor parte del tiempo y estudian los cuatro hijos. Mientras muchas familias latinas siguen lidiando con el aumento del costo de la renta en ciudades como Anaheim, Santa Ana o el Este de Los Ángeles, estos datos ilustran la distancia económica entre quienes están en el poder y una parte amplia del electorado.

DONACIONES Y GASTOS QUE APARECEN EN LAS PLANILLAS

Los documentos entregan además una imagen detallada de los desembolsos cotidianos y de las contribuciones benéficas que realiza la pareja, información que suele analizarse con lupa cuando se trata de figuras públicas.

Entre los aspectos más llamativos figuran:

más de US$200,000 destinados a organizaciones benéficas entre 2021 y 2024

egresos anuales de entre US$154,000 y casi US$200,000 en personal doméstico

donaciones de ropa Armani, juguetes, muebles, libros y electrodomésticos a entidades como Goodwill y Restorative Justice

También se incluye un pago de US$3,542 por almacenamiento de reservas de plata y platino, inversión que el matrimonio mantiene desde hace varios años. Para muchas personas latinas que aportan ropa o muebles usados a organizaciones locales en California, este tipo de detalles ayudan a dimensionar el nivel de vida del gobernador y su entorno inmediato.

EL MOMENTO ELEGIDO PARA PUBLICAR LAS DECLARACIONES

La decisión de hacer públicas las planillas llega en un contexto políticamente delicado. Newsom enfrentaba críticas por no haber difundido sus impuestos desde el ejercicio fiscal 2020 y recientemente denunció que era objeto de una investigación con motivaciones políticas vinculada a los negocios de su esposa, en medio de un clima de confrontación con líderes republicanos y con el legado de Donald Trump.

Su portavoz, Izzy Gardon, explicó que el gobernador optó por entregar voluntariamente todos los formularios pendientes, más allá de lo que exige la normativa estatal, como parte de un compromiso personal con la transparencia. No es la primera vez que se alinea con ese discurso: en 2019 firmó una ley que obliga a quienes buscan llegar a la presidencia o a la propia gobernación de California a divulgar sus impuestos si quieren aparecer en la boleta primaria.

La revelación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la obligación de publicar información fiscal de quienes aspiran a ocupar cargos de alto nivel, tema que ha marcado durante años la relación política entre California y Donald Trump y que ahora gana relevancia ante una eventual candidatura presidencial de Gavin Newsom en 2028. En buena parte del electorado hispano del estado, acostumbrado a seguir la política desde sus celulares y redes sociales, este tipo de gestos puede influir en la manera en que se percibe al gobernador y su futuro papel en la escena nacional.

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