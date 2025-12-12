Si vives en California y alguna vez te has preguntado cuánto gana realmente el gobernador que firma las leyes que terminan afectando tu renta, lo que pagas de gas en la 101 o los requisitos del DMV, no eres el único. Muchos tiran cifras en redes, pero pocos miran los datos oficiales sobre el sueldo de Gavin Newsom, la cara visible del estado cuando se habla de cheques de alivio, programas como CalFresh o Medi‑Cal y todas las peleas políticas que salen desde Sacramento.

Hay que recordar que California juega en otra liga: su economía se compara con la de países enteros y combina el dinero de Silicon Valley, los estudios de Hollywood, los campos del Valle Central y la vida diaria en ciudades carísimas como San Francisco, San José, Los Ángeles o San Diego. Gobernar este estado, con crisis de vivienda, incendios cada año, atascos eternos en el I‑5 y discusiones constantes sobre impuestos y salario mínimo, no es lo mismo que dirigir un estado pequeño, y el sueldo del gobernador también refleja ese tamaño.

¿QUIÉN ES GAVIN NEWSOM?

Gavin Newsom es el actual gobernador de California y una de las figuras centrales del Partido Demócrata a nivel estatal. Antes de mudarse a la Governor’s Mansion en Sacramento, fue alcalde de San Francisco y vicegobernador, así que lleva años metido en los debates que marcan la vida en el estado: desde el matrimonio igualitario hasta las regulaciones ambientales y las respuestas a las sequías y apagones.

Para muchas familias hispanas, su nombre está ligado a decisiones muy concretas: cuánto sube el salario mínimo estatal, qué pasa con los fondos para vivienda asequible, si habrá más apoyo para Medi‑Cal, CalWORKs o CalFresh y cómo se reparten los recursos en escuelas públicas donde la mayoría de los estudiantes son latinos.

Gavin Newsom es el actual gobernador del estado de California (Foto: AFP)

EL SALARIO OFICIAL DEL GOBERNADOR DE CALIFORNIA

Según la California Citizens Compensation Commission, el salario base anual del gobernador se fijó en US$242.295 al año a partir del 2 de diciembre de 2024. Con esa cifra, Newsom se ubica entre los gobernadores mejor pagados del país y muy por encima del sueldo promedio de otros funcionarios estatales y de los legisladores de Sacramento.

Esa comisión independiente revisa cada cierto tiempo cuánto deben ganar los cargos electos, tomando en cuenta la economía del estado, la inflación, los problemas de presupuesto y cómo se comparan esos sueldos con otras responsabilidades públicas de alto nivel.

COMPARACIÓN CON OTROS GOBERNADORES

Si se mira el mapa completo de Estados Unidos, queda claro que California paga más por el trabajo de su gobernador que muchos otros estados. Mientras aquí el salario supera los US$240 mil, en otros lugares, como Texas, la cifra es sensiblemente menor y sin un sistema de ajustes tan estructurado como el que maneja la comisión californiana.

Aun así, Newsom no es el número uno absoluto en el ranking: en estados con economías potentes y costos de vida altos, como Nueva York o Pensilvania, los gobernadores pueden llegar a cifras ligeramente superiores.

¿QUÉ ENTRA REALMENTE EN LA COMPENSACIÓN?

El número del salario base no cuenta toda la historia. Además del sueldo anual, el cargo de gobernador incluye una serie de beneficios que cualquier californiano reconoce como parte del “paquete” de un alto funcionario:

Cobertura en seguros de salud y otros beneficios médicos del sistema estatal.

Uso de transporte oficial para moverse entre eventos, reuniones y giras por el estado, desde la frontera con México hasta el norte del estado.

Acceso a la residencia oficial en Sacramento, conocida como Governor’s Mansion.

Equipo y personal de apoyo para manejar agenda, comunicación y seguridad, algo impensable para cualquier trabajador promedio que lucha por pagar la renta en LA o en la Bay Area.

Nada de eso se suma como “salario” en un talón de pago, pero sí forma parte de lo que significa, en la práctica, ser gobernador de California.

¿POR QUÉ IMPORTA ESTA CIFRA PARA LOS CALIFORNIANOS?

En un estado donde la renta promedio ya pasa holgadamente los US$2,000 al mes y ciudades como Los Ángeles, San Diego o San Francisco están entre las más caras del país, saber cuánto gana el gobernador pone en perspectiva la distancia entre los sueldos de la clase política y lo que se lleva a casa una familia trabajadora latina.

También abre preguntas incómodas pero necesarias: mientras se discute si subir o no el salario mínimo por encima de US$16 la hora, si bajar impuestos a la gasolina —que aquí casi siempre va por encima del promedio nacional— o cómo enfrentar la crisis de vivienda y personas sin hogar, muchos quieren saber si los sueldos de la cúpula estatal están alineados con las prioridades de quienes llenan los freeways cada mañana rumbo a la chamba.

California es un estado que produce mucho dinero, pero a su vez emana un costo de vida altísimo para los ciudadanos, principalmente para los hispanos que batallan día a día para conseguir el dinero esencial de cara a una evolución positiva en sus familia (Foto: AFP)

