El gobernador de California, Gavin Newsom, se pronunció sobre la tragedia ocurrida la noche del martes en Chatsworth, donde un helicóptero de noticias se estrelló mientras cubría otro accidente mortal. El hecho dejó tres personas fallecidas, entre ellas una periodista y el piloto de la aeronave, además de una persona que se encontraba en tierra. El helicóptero pertenecía a NewsChopper4 y realizaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 cuando cayó entre dos edificios comerciales.

A través de un mensaje publicado tras conocerse el accidente, Newsom expresó sus condolencias a las víctimas, sus familiares y al equipo de NBC4. También reconoció el trabajo de los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

“Nuestros corazones están con las víctimas y familias de los devastadores accidentes del autobús del Metro y del helicóptero de esta noche en Chatsworth, y con toda la familia de NBC4. Gracias a los primeros respondedores que trabajan incansablemente esta noche”.

El mensaje del gobernador hizo referencia tanto al accidente del helicóptero como al choque de un autobús de Metro ocurrido horas antes en la misma zona de Chatsworth.

Gavin Newsom expresó sus condolencias a las víctimas y sus familias tras el accidente ocurrido en Chatsworth, California. | Crédito: X @CAgovernor

¿Qué pasó con el helicóptero en California?

El helicóptero se estrelló poco antes de las 7 p.m. en el área de Chatsworth, en el norte de Los Ángeles, mientras varias aeronaves de medios cubrían un accidente ocurrido cerca del lugar. El helicóptero cayó entre dos edificios comerciales y provocó un incendio que afectó vehículos y contenedores de almacenamiento.

NBC4 confirmó posteriormente que se trataba de su NewsChopper4, operado por Angel City Air. La aeronave estaba realizando cobertura aérea del accidente que había involucrado a un autobús de Metro y una camioneta SUV.

Las autoridades indicaron que tres personas murieron en el accidente del helicóptero. Entre ellas estaban la periodista aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, mientras que una tercera víctima se encontraba en tierra. Otras personas fueron trasladadas a un hospital.

Tres personas murieron en el accidente del helicóptero de noticias en California. | Crédito: BLAKE FAGAN / AFP

El accidente de autobús que estaban cubriendo

Horas antes, un SUV había impactado contra un autobús de Metro en Chatsworth. El accidente ocurrió en la intersección de West Nordhoff Street y De Soto Avenue y provocó varias víctimas mortales y heridos.

La gravedad del choque llevó a varias cadenas de televisión a enviar helicópteros para realizar la cobertura aérea. Mientras los equipos periodísticos trabajaban en la zona, el NewsChopper4 perdió contacto con su tripulación y posteriormente se confirmó que había sufrido el accidente.

¿Quiénes murieron en el accidente del helicóptero?

NBC4 identificó a la periodista y reportera aérea Eliana Moreno y al piloto George Marciniw como dos de las víctimas. Ambos trabajaban para Angel City Air y habían comenzado a volar juntos en 2023.

Moreno había trabajado durante años en la cobertura aérea de noticias del sur de California y era una conocida integrante de los equipos de NBC4 y Telemundo 52. La tercera persona fallecida era un peatón que se encontraba en tierra cuando ocurrió el impacto.

Eliana Moreno fue una de las víctimas del accidente de helicóptero en California. | Crédito: Eliana Moreno/Instagram

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente?

Por el momento, la causa de la caída del helicóptero no ha sido determinada. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) participan en las investigaciones para establecer qué ocurrió antes del impacto.

Más de 70 bomberos acudieron al lugar para controlar el incendio y atender la emergencia. Los restos de la aeronave quedaron prácticamente destruidos por el impacto y el fuego.