Para muchos trabajadores de California —desde quienes laboran en restaurantes y comercios de Los Ángeles hasta empleados de bodegas, construcción, limpieza, agricultura o servicios en el Inland Empire, el Área de la Bahía y San Diego— una disputa por salarios no pagados puede depender de papeles que parecen rutinarios: talones de pago, tarjetas de tiempo, horarios, clasificaciones de puesto o registros de nómina. La nueva ley SB 1316, firmada por el gobernador Gavin Newsom el 27 de agosto de 2026, busca evitar que esos documentos aparezcan demasiado tarde, cuando una investigación laboral ya está avanzada o cuando un empleador intenta impugnar una decisión. También amplía una herramienta para cobrar deudas salariales ya reconocidas: permitirá renovar ciertos gravámenes sobre propiedades del empleador por períodos adicionales de 10 años.

La medida fue presentada por la senadora estatal Lola Smallwood-Cuevas, demócrata de Los Ángeles, y quedó incorporada como el Capítulo 157 de los Estatutos de 2026. Su objetivo es reforzar la capacidad del California Labor Commissioner —la agencia estatal que investiga denuncias por incumplimientos laborales— para exigir información a tiempo y hacer cumplir resoluciones definitivas a favor de empleados.

¿QUÉ CAMBIA CON LA SB 1316?

La norma modifica disposiciones del California Labor Code vinculadas con investigaciones de empleo, evidencia documental, contratistas de obras públicas y cobro de órdenes salariales definitivas.

Cambio ¿Qué establece la SB 1316? Gravámenes sobre propiedades Autoriza renovar por períodos adicionales de 10 años ciertos gravámenes sobre bienes inmuebles del empleador cuando exista una orden laboral definitiva sin pagar. Documentos laborales Amplía las situaciones en las que un empleador no podrá usar determinados registros como evidencia si no los entregó a tiempo tras una solicitud escrita del Labor Commissioner. Represalias y discriminación Extiende la regla documental a procedimientos administrativos vinculados con citaciones por represalias o discriminación laboral. Obras públicas Aplica una regla similar a contratistas y subcontratistas investigados por infracciones relacionadas con salarios prevalecientes y archivos laborales en proyectos financiados con fondos públicos.

En términos prácticos, la SB 1316 busca impedir que una empresa retenga archivos durante una pesquisa y trate de utilizarlos después, por primera vez, para defenderse ante una citación o resolución. El texto, sin embargo, incluye plazos, extensiones y excepciones para circunstancias justificadas.

El gobernador Gavin Newsom aprobó esta nueva ley el pasado 27 de agosto (Foto: AP)

LOS REGISTROS LABORALES TENDRÁN MAYOR PESO

Uno de los cambios centrales aparece en la Sección 1174.1 del Labor Code. La legislación amplía la regla que limita el uso de papeles que no fueron entregados oportunamente al California Labor Commissioner.

Si una compañía, persona o entidad potencialmente responsable de una infracción recibe una solicitud formal de información y no la presenta dentro del plazo aplicable, podría quedar impedida de introducirla, utilizarla o basarse en ella como evidencia durante un procedimiento administrativo para impugnar una citación o una orden. La restricción también puede alcanzar el uso de esos archivos para cuestionar el testimonio de un declarante.

Entre los documentos que pueden quedar comprendidos están:

Registros de nómina y remuneraciones.

Reportes de horas trabajadas.

Historiales de puesto y de tarifa salarial.

Clasificaciones laborales y otras condiciones de contratación.

Archivos de desempeño, educación, capacitación o quejas en el lugar de trabajo.

Otros papeles que la empresa esté obligada a conservar bajo la legislación estatal.

Para trabajadores hispanos en California, esto puede resultar especialmente relevante en rubros donde las horas extra, los descansos, los pagos por pieza, las propinas o la clasificación errónea de empleados suelen generar conflictos. En una reclamación, guardar copias de los pay stubs, calendarios de turnos, mensajes de texto, depósitos bancarios y cualquier constancia de tiempo puede marcar una diferencia importante.

NO TODO RETRASO ELIMINA UN DOCUMENTO

La SB 1316 no establece una regla automática de “se entregó tarde y ya no vale”. El texto incorpora excepciones para equilibrar la obligación de colaborar con una pesquisa y la posibilidad de que una compañía necesite tiempo razonable para reunir información.

Situación Regla general Solicitud ordinaria de documentos El Labor Commissioner debe otorgar al menos 15 días para responder, salvo que determine que se necesita un plazo más corto para completar la investigación. Error administrativo involuntario La empresa puede corregir el error si entrega los papeles dentro de los 20 días posteriores a la fecha solicitada originalmente. Solicitud razonable de extensión El Labor Commissioner debe considerarla y puede valorar factores como la ubicación de los archivos y el volumen de información. Respuesta oportuna y de buena fe Si la entidad explica a tiempo que necesita más plazo para reunir el material solicitado, recibe una extensión automática de 15 días, bajo las condiciones de la ley. Impugnación judicial de la solicitud La restricción no aplica si la entidad impugna el requerimiento ante un tribunal antes de la citación y el juez determina que no debía entregar esos archivos.

La lógica es directa: la legislación pretende incentivar la presentación temprana de evidencia, pero reconoce que los expedientes de una relación de trabajo pueden estar repartidos entre oficinas, proveedores de nómina, sucursales o sistemas digitales.

TAMBIÉN IMPACTA OBRAS PÚBLICAS

La SB 1316 no se limita a las reclamaciones ordinarias. También crea reglas específicas para contratistas y subcontratistas en determinados proyectos de obras públicas, como trabajos de construcción, reparación, instalación, demolición o infraestructura pagados total o parcialmente con fondos públicos.

En California, esto puede abarcar desde mejoras de carreteras y calles hasta trabajos vinculados con transporte público, sistemas de agua, escuelas y otras instalaciones gubernamentales. En estos procedimientos, contratistas y subcontratistas que no presenten los registros requeridos por el Labor Commissioner podrían quedar impedidos de invocarlos posteriormente en una audiencia relacionada con una evaluación civil de remuneraciones y sanciones.

Tema en obras públicas Regla bajo la SB 1316 Plazo usual de respuesta El Labor Commissioner debe dar al menos 10 días para presentar los archivos. Plazo menor Puede exigir un período más corto si considera que resulta necesario para concluir la investigación e incluye esa determinación en el requerimiento. Error involuntario Puede corregirse si el material se entrega dentro de los 20 días desde la fecha solicitada originalmente. Extensión de plazo El Labor Commissioner debe evaluar solicitudes razonables; también hay una extensión automática de 15 días ante una respuesta oportuna y de buena fe. Nómina certificada Las extensiones de esta sección no cambian la obligación independiente de entregar registros de nómina certificados bajo la Sección 1776 del Labor Code.

La distinción sobre la nómina certificada es relevante. Los contratistas de obras públicas siguen sujetos a la regla específica que exige poner esos reportes a disposición dentro de 10 días de una solicitud, de acuerdo con el marco legal aplicable.

GRAVÁMENES POR SALARIOS NO PAGADOS

Otro cambio se relaciona con órdenes laborales que ya son definitivas. Cuando un empleado obtiene una orden, decisión o adjudicación a su favor y esta se vuelve final, el California Labor Commissioner puede recurrir a un gravamen sobre bienes inmuebles de la parte obligada para ayudar a garantizar el cobro de la cantidad adeudada. Antes de la SB 1316, ese instrumento se mantenía por 10 años, salvo que fuera satisfecho o liberado.

Ahora, la legislación permite renovarlo por períodos adicionales de 10 años, siempre que el certificado de renovación o una copia de la sentencia renovada quede registrada antes de que venza el gravamen vigente.

Así opera el cambio:

Se emite una orden laboral definitiva a favor del trabajador. El California Labor Commissioner puede registrar un gravamen sobre un bien inmueble del empleador, cuando corresponda. La medida dura 10 años si no se paga ni se libera antes. Antes de su vencimiento, puede renovarse. Cada renovación añade otro período de 10 años.

Esta modificación puede ser importante en disputas donde el trabajador ya obtuvo una resolución favorable, pero todavía enfrenta dificultades para cobrar. La posibilidad de renovar el gravamen evita que esa vía desaparezca únicamente por el transcurso del tiempo.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

Gavin Newsom firmó la SB 1316 el 27 de agosto de 2026. El proyecto fue presentado por Smallwood-Cuevas y entró al registro oficial como el Capítulo 157 de los Estatutos de California de 2026.

El texto no cuenta con una cláusula de urgencia que ordene su aplicación inmediata. Por ello, de acuerdo con la regla general para las leyes ordinarias aprobadas durante la sesión legislativa de 2026, entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Esto significa que empleados, empleadores, contratistas y subcontratistas deberán revisar sus prácticas de conservación y entrega de archivos antes de que las nuevas disposiciones comiencen a regir.