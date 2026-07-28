California ajusta su política energética para combinar una red más limpia con mayor estabilidad, y esos cambios afectan la vida cotidiana de millones de hogares hispanos en Los Ángeles, San Diego, San José y el Valle Central. Entre preocupaciones comunes —como el comportamiento de las facturas, la experiencia ante cortes y la gestión de la sequía— surgen preguntas sobre si esta norma modificará costos o servicios básicos. El gobernador Gavin Newsom firmó la Assembly Bill 34 (AB 34), que actualiza partes del California Renewables Portfolio Standard Program y añade claridad sobre cómo ciertas entidades públicas deben planificar suministros y proyectos a largo plazo. Aunque las modificaciones son de carácter técnico y no provocan efectos inmediatos en el consumo domiciliario, conviene detallar su alcance, beneficiarios y posibles consecuencias futuras.

¿QUÉ CAMBIA LA LEY AB 34?

La AB 34, aprobada el 13 de julio de 2026, cambia la Sección 399.30 del Public Utilities Code. En términos sencillos, extiende a los plazos que establezca la California Energy Commission (CEC) más allá de 2030 una excepción que ya regía para empresas públicas locales con alta generación hidroeléctrica. La intención principal consiste en reducir la incertidumbre regulatoria y facilitar decisiones de inversión y contratos.

La nueva ley de California va direccionada a algunas empresas eléctricas (Foto: Freepik) / jannoon028

¿QUIÉNES SE VEN AFECTADOS?

No todas las compañías del estado quedan incluidas. La norma alcanza exclusivamente a empresas públicas locales que reúnan condiciones específicas:

Que más del 40% de sus ventas minoristas proceda de grandes plantas hidroeléctricas.

Que esa energía provenga de acuerdos de propiedad o contratos vigentes al 1 de enero de 2018.

Que estén sujetas al programa estatal de estándares renovables.

Así, la AB 34 no altera obligaciones aplicables a compañías privadas reguladas por la California Public Utilities Commission (CPUC).

RESUMEN CLAVE DE LA NORMA

Aspecto Qué establece la ley Fecha de aprobación 13 de julio de 2026 Firmada por Gavin Newsom Programa afectado California Renewables Portfolio Standard Program Entidad responsable California Energy Commission (CEC) Empresas afectadas Empresas públicas locales con alta generación hidroeléctrica Principal cambio Extiende excepción existente a nuevos períodos posteriores a 2030

¿POR QUÉ ERA NECESARIA LA MODIFICACIÓN?

La modificación resolvió una laguna presente en la legislación previa, que limitaba la excepción a períodos hasta 2030 mientras permitía a la CEC fijar nuevos calendarios. Con AB 34 esa diferencia desaparece y queda explícito que la excepción seguirá vigente cuando la comisión actualice plazos. De esta manera, las empresas obtienen mayor previsibilidad para programar obras y acuerdos.

¿CÓMO IMPACTA EN LOS CIUDADANOS?

Para la mayoría de residentes la consecuencia inmediata es nula respecto al recibo y al cobro. Concretamente, la AB 34:

No crea impuestos adicionales.

No modifica tarifas existentes.

No cambia el método de pago.

No incorpora cargos nuevos en facturas.

No altera programas de asistencia para clientes vulnerables.

El efecto real es administrativo y regulatorio, aunque especialistas sostienen que reglas más claras pueden facilitar inversiones orientadas a mantener la confiabilidad ante olas de calor, incendios y otras emergencias.

METAS DE ENERGÍA LIMPIA QUE SIGUEN VIGENTES

California mantiene metas ambiciosas de energía limpia. Las obligaciones previstas siguen vigentes:

Año Meta de energía renovable 2024 44% de las ventas minoristas 2027 52% 2030 60% como mínimo Después de 2030 Al menos 60%, según los períodos que fije la CEC

La diferencia esencial consiste en que las empresas que cumplan los requisitos vinculados a la generación hidroeléctrica podrán aplicar la excepción también después de 2030.

EL PAPEL DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

La energía hidroeléctrica ocupa un papel central en el mosaico eléctrico californiano. Aunque muchas grandes centrales no califican como “energía renovable elegible” para ciertos objetivos, su producción libre de emisiones durante la operación tiene valor. Por eso la ley reconoce un tratamiento específico para las entidades públicas que ya dependen en gran medida de estas instalaciones, al calcular la incorporación de otras fuentes limpias.

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS HISPANOS EN CALIFORNIA?

Hogares residenciales: Familias en zonas urbanas o rurales no verán aumentos automáticos en la factura por esta ley.

Pequeñas empresas: Comercios y servicios locales afrontarán, como máximo, efectos indirectos a largo plazo.

Comunidades agrícolas: Empresas que abastecen áreas rurales obtendrán mayor margen para planificar inversiones que garanticen suministro.

Programas sociales: Tarifas solidarias y mecanismos de ayuda para hogares de bajos recursos permanecen sin cambios.

La discusión pública suele concentrarse en experiencias cotidianas: el miedo a apagones durante olas de calor, la preservación de la cadena de frío en mercados latinos, la continuidad de servicios comunitarios y las oportunidades laborales en proyectos energéticos. Para residentes de origen hispano, estos temas combinan preocupaciones económicas, sanitarias y laborales que influyen en la percepción de cualquier cambio normativo.

La AB 34 aclara una excepción dirigida a ciertas empresas públicas que dependen de grandes centrales hidroeléctricas, extendiéndola a futuros períodos de cumplimiento establecidos por la CEC. No supone alteraciones inmediatas en tarifas ni cargos para consumidores; su alcance principal reside en la previsibilidad regulatoria que facilita inversiones y mantiene la fiabilidad del suministro en la transición hacia una matriz más limpia.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó esta ley el 13 de julio de 2026 (Foto: Oficina del Gobernador de California)

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