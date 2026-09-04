Ir al farmers’ market del vecindario durante el fin de semana —para comprar fruta de temporada, pan artesanal, tamales, flores, queso local o productos de pequeños negocios— forma parte de la rutina de muchas familias en California. En ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José, Sacramento, Fresno o Santa Bárbara, estos espacios también sirven para conocer lo que producen agricultores, cocineros y emprendedores de la región. Desde 2027, quienes visiten determinados mercados agrícolas certificados podrían encontrar una oferta más amplia de vinos californianos: el gobernador Gavin Newsom firmó la Senate Bill 917, conocida como SB 917, que facilita a más bodegas la venta de sus botellas y la realización de degustaciones instructivas, siempre que obtengan los permisos necesarios y cumplan las normas estatales sobre servicio responsable de alcohol.

La medida fue impulsada por el senador estatal John Laird, de Santa Cruz, y modifica las reglas aplicables a los permisos de comercialización de vino en mercados agrícolas certificados. El propósito es eliminar una barrera que afectaba, sobre todo, a establecimientos pequeños, familiares o de producción limitada que elaboran sus productos con uvas adquiridas a otros agricultores. Newsom promulgó la SB 917 el 27 de agosto de 2026. Los nuevos cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA SB 917?

Aunque el gobernador ya convirtió la propuesta en ley, sus disposiciones no se aplicarán de inmediato. Las bodegas interesadas podrán utilizar las nuevas condiciones desde el 1 de enero de 2027, siempre que cumplan los requisitos exigidos por el estado.

La legislación modifica la Sección 23399.4 del California Business and Professions Code, dentro de las disposiciones que regulan los permisos de venta de bebidas alcohólicas en los mercados agrícolas certificados.

Dato Detalle Ley Senate Bill 917 (SB 917) Autor Senador John Laird Firma de Gavin Newsom 27 de agosto de 2026 Entrada en vigor 1 de enero de 2027 Tema Venta y degustación instructiva de vino en mercados agrícolas certificados Agencia estatal vinculada California Department of Alcoholic Beverage Control (ABC) Permiso relacionado Certified farmers’ market sales permit

Si compras o vendes vino en algún farmers’ market de California, tienes que conocer estas nuevas normas legales (Foto: Freepik) / (Foto: PV Productions en Freepik)

EL CAMBIO QUE ABRE LA PUERTA A MÁS BODEGAS

Antes de esta modificación, un viticultor que buscara vender sus botellas mediante este permiso debía cumplir una condición específica: el vino tenía que elaborarse por completo con uvas u otros productos agrícolas cultivados por ese mismo productor.

En la práctica, esa exigencia dejaba fuera a negocios boutique, familiares o de menor escala que compran materia prima a viñedos de la zona. Esta modalidad es habitual en regiones vitivinícolas como Napa, Sonoma, Paso Robles, Lodi, Temecula Valley y Santa Barbara County, donde algunas etiquetas trabajan con cosechas de distintos agricultores.

La SB 917 elimina ese requisito. Desde 2027, la bodega no tendrá que demostrar que cultivó personalmente las uvas usadas en la elaboración de cada botella que se ofrezca en un mercado certificado.

Sin embargo, se mantiene una condición esencial: el producto deberá ser elaborado y embotellado por el viticultor autorizado. Es decir, podrá adquirir uvas a otro agricultor, transformarlas en su propia bodega y luego ofrecer ese vino directamente al público, siempre que respete las demás reglas del permiso.

Regla Antes de la SB 917 Desde el 1 de enero de 2027 Origen de las uvas Debían ser cultivadas por el propio viticultor Podrán provenir de otros agricultores Elaboración del vino A cargo del titular autorizado Se mantiene Embotellado A cargo del titular autorizado Se mantiene Venta en mercados certificados Sujeta a permisos estatales Se mantiene con acceso ampliado

MÁS OPCIONES PARA DEGUSTACIONES

La otra modificación relevante está relacionada con las degustaciones instructivas, conocidas en inglés como instructional tasting events. Hasta ahora, solo un titular de licencia podía desarrollar esta actividad durante el horario de funcionamiento de un mercado agrícola certificado.

Con la nueva norma, ese número aumenta a tres. Por lo tanto, desde enero de 2027, hasta tres bodegas autorizadas podrán ofrecer muestras dentro de un mismo mercado, siempre que el operador del espacio apruebe la actividad y se respeten las condiciones establecidas.

Esto no significa que todos los farmers’ markets de California estarán obligados a habilitar degustaciones. Cada organizador conservará la facultad de permitirlas o no, de acuerdo con las autorizaciones locales, la operación del evento y los requisitos del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas.

Para el público, el cambio puede representar una oferta más variada en los mercados que decidan incorporar esta alternativa. Para los pequeños productores, abre una oportunidad de presentar sus etiquetas directamente a residentes, turistas y compradores interesados en productos regionales.

¿CUÁNTO VINO PODRÁ DEGUSTAR CADA PERSONA?

La SB 917 amplía las opciones de participación para ciertas bodegas, pero no elimina los controles vinculados con el consumo de alcohol. La cantidad máxima permitida durante las degustaciones instructivas seguirá siendo de tres onzas por persona al día.

La zona destinada a esta actividad deberá permanecer claramente separada del resto del mercado mediante una barrera. Puede tratarse de una pared, cuerda, cable, cadena, cerca u otro elemento temporal o permanente que delimite el espacio autorizado.

Los visitantes tampoco podrán salir de esa área llevando un recipiente abierto. Esta regla será importante para quienes acuden con familiares, amigos o niños y continúan recorriendo puestos de comida preparada, productos frescos, artesanías y servicios comunitarios.

Regla Límite o condición Degustación Máximo de 3 onzas por persona al día Bodegas con degustación simultánea Hasta 3, con autorización del operador Recipientes abiertos No pueden salir del área designada Separación del espacio Debe existir una barrera Venta anual mediante estos permisos Máximo conjunto de 5,000 galones por viticultor Vigencia del permiso Hasta 12 meses Participación en un mercado específico No más de un día por semana

Newsom firmó esta ley que entrará en vigor el 1 de enero de 2027 (Foto: AFP)

CAPACITACIÓN PARA SERVIR VINO

La legislación incorpora de manera expresa requisitos de Responsible Beverage Service, también conocido como RBS, para las degustaciones realizadas bajo este permiso. El programa es administrado por el California Department of Alcoholic Beverage Control, o ABC.

La capacitación busca que quienes sirven bebidas alcohólicas sepan identificar situaciones de riesgo, cumplan las restricciones de edad y apliquen las reglas de servicio responsable. También puede involucrar a ciertas personas encargadas de administrar o supervisar estas actividades.

Con la SB 917, las muestras de vino ofrecidas en mercados agrícolas certificados quedarán sujetas a estos requisitos. La medida busca mantener controles de seguridad incluso en eventos al aire libre y de ambiente familiar.

¿QUIÉNES PODRÁN VENDER EL VINO?

La nueva regla no convierte a cualquier comerciante del mercado en vendedor autorizado de bebidas alcohólicas. La posibilidad continúa reservada a un licensed winegrower, es decir, un productor que cuenta con la licencia correspondiente en California.

El permiso permite que el vino sea ofrecido por el titular, un integrante de su familia o un empleado del establecimiento autorizado. No habilita a puestos independientes, vendedores ambulantes ni operadores de comida a comercializar bebidas alcohólicas sin la licencia adecuada.

Un viticultor puede obtener permisos para participar en más de un mercado agrícola certificado. Sin embargo, la cantidad total comercializada mediante estos permisos no podrá superar los 5,000 galones al año.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS CONSUMIDORES?

Para quienes recorren los mercados agrícolas de California, la SB 917 puede traducirse en una mayor presencia de bodegas pequeñas y en más oportunidades de conocer vinos elaborados en distintas regiones del estado. Esto podría verse especialmente en zonas donde los eventos semanales atraen tanto a residentes como a visitantes.

La norma no obliga a todos los mercados a vender vino ni a organizar degustaciones. La actividad dependerá de que el evento tenga certificación, de que sus responsables autoricen la presencia de las bodegas y de que cada participante cumpla con las licencias, permisos y reglas de capacitación exigidas.

En otras palabras, la ley amplía las posibilidades para el sector vitivinícola, pero no garantiza que cada mercado incluya esta alternativa. Los consumidores deberán verificar las reglas del lugar que visiten y consultar si habrá venta o muestras disponibles.

Desde el 1 de enero de 2027:

Más bodegas podrán solicitar permisos para vender vino en mercados agrícolas certificados.

Ya no será obligatorio que las uvas utilizadas hayan sido cultivadas por el propio viticultor.

El producto deberá seguir siendo elaborado y embotellado por el titular autorizado.

Hasta tres bodegas podrán realizar degustaciones instructivas durante el horario de un mismo mercado, si el operador lo aprueba.

Cada persona podrá recibir un máximo de tres onzas por día.

Las degustaciones deberán cumplir los requisitos de capacitación RBS.

Los visitantes no podrán abandonar el área designada con un recipiente abierto.

La SB 917 busca modernizar las reglas de venta directa de vino en California y crear opciones para establecimientos que no trabajan exclusivamente con uvas de sus propios viñedos. Para quienes acuden al mercado del barrio en busca de sabores locales, la medida podría significar más etiquetas, mayor contacto con quienes las elaboran y nuevas oportunidades de degustación dentro de un marco regulado.