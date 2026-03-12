General Motors anunció el retiro del mercado de más de 17.000 vehículos Buick en EE. UU. después de detectar un posible problema en una pieza de la suspensión trasera que podría aumentar el riesgo de accidente. Según un informe de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), el retiro afecta a aproximadamente 17.050 automóviles. El problema está relacionado con una posible fractura en el enlace trasero de convergencia, una pieza que ayuda a mantener la estabilidad del vehículo. Si esta parte se rompe, el conductor podría perder el control del auto, lo que eleva el riesgo de choque.

La notificación más reciente fue presentada el 10 de marzo por General Motors y amplía tres campañas de retiro anteriores que la compañía había iniciado desde finales de febrero. De acuerdo con el informe, la nueva ampliación incluye vehículos Buick Regal con equipamiento superior que circulan en estados donde la corrosión es más frecuente.

A pesar de la magnitud del retiro, la empresa calcula que solo alrededor del 1% de los vehículos incluidos podría presentar realmente el defecto. Hasta el 10 de marzo, la compañía indicó que no tenía conocimiento de accidentes ni de personas lesionadas relacionados con este problema.

Según la National Highway Traffic Safety Administration, la falla podría aumentar el riesgo de accidente si la pieza se rompe mientras el vehículo está en circulación. (Foto referencial: Freepik)

Los modelos incluidos en la campaña son el Buick Regal 2012 con cerca de 4.751 unidades afectadas y el Buick Regal 2013, que suma aproximadamente 12.299 vehículos.

Estados donde fueron vendidos o registrados los vehículos retirados

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Illinois

Indiana

Iowa

Kentucky

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Missouri

New Hampshire

New Jersey

New York

Ohio

Pennsylvania

Rhode Island

Vermont

Virginia

West Virginia

Wisconsin

El retiro incluye modelos 2012 y 2013 vendidos o registrados en varios estados de Estados Unidos. (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Como parte de la solución, los concesionarios de Buick reemplazarán sin costo las piezas de la suspensión trasera y ajustarán los sujetadores correspondientes.

Los propietarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Buick al 1-800-521-7300 para obtener más información sobre el retiro, identificado con el número N252537580.

Cómo verificar si un auto tiene órdenes de retiro en EE. UU.

Para verificar si un auto tiene órdenes de retiro (recalls) pendientes en EE. UU., el método más oficial y seguro es utilizar el portal de la NHTSA (nhtsa.gov/recalls). Solo necesitas ingresar el VIN (Número de Identificación del Vehículo) de 17 caracteres, que suele encontrarse en la esquina inferior izquierda del parabrisas o en el marco de la puerta del conductor.

También puedes realizar la búsqueda por el número de placa y estado en el mismo sitio, o descargar la aplicación gratuita SaferCar para recibir alertas automáticas en tu celular.

Recuerda que, por ley en Estados Unidos, todas las reparaciones relacionadas con un retiro de seguridad deben ser realizadas por un concesionario oficial de la marca sin costo alguno para el propietario.

