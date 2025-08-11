El gigante minorista Walmart ha acordado pagar una multa de 5.6 millones de dólares para resolver una demanda de protección al consumidor en California. La demanda, liderada por varias oficinas del fiscal de distrito, acusaba a la corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense, que opera cadenas de grandes almacenes de descuento y clubes de almacenes, de múltiples infracciones, incluyendo cobrar de más a los clientes y vender productos con un peso inferior al indicado en la etiqueta.

Este acuerdo marca la segunda vez en más de una década que Walmart enfrenta y resuelve acusaciones similares en el “Estado Dorado”, subrayando la importancia de la precisión en los precios y el peso de los productos para la protección del consumidor.

Walmart confirmó que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos durante Acción de Gracias y Navidad 2025. (Foto: Getty Images)

¿Por qué Walmart fue demandado?

Walmart enfrentó una demanda civil en California por supuestamente violar las leyes de protección al consumidor. La acusación principal era que la compañía cobraba a los clientes más del precio anunciado o publicado más bajo. Además, la demanda señalaba que Walmart vendía productos, como frutas, verduras, productos horneados y otros alimentos preparados, con un peso inferior al que se mostraba en sus etiquetas, lo que constituía una práctica de sobrecarga.

¿En qué consistió el acuerdo de Walmart?

Walmart acordó pagar un total de $5.6 millones para resolver la demanda. De esta cantidad, $5.5 millones se destinarán a sanciones civiles, mientras que $139,908.92 cubrirán los costos de las investigaciones. Este acuerdo se alcanzó con las oficinas de los fiscales de distrito de los condados de Santa Clara, San Diego, San Bernardino y Sonoma, quienes impulsaron la demanda para proteger a los consumidores de precios incorrectos y pesos fraudulentos en los productos.

¿Hay antecedentes de demandas similares contra Walmart?

Sí, esta no es la primera vez que Walmart es demandado por sobrecargar a los clientes. En 2012, la compañía también pagó 2.1 millones de dólares para resolver acusaciones similares. Según el fiscal de distrito del condado de Santa Clara, Jeff Rosen, este tipo de prácticas son inaceptables y la ley debe aplicarse para garantizar que el precio que se muestra en los productos sea el correcto.

Walmart, que opera 280 tiendas en California, emitió una declaración en la que se mostró “complacido de que este asunto se haya resuelto”.

Una tienda de Walmart en EE.UU. La cadena fue sancionada tras un fallo judicial que respalda las denuncias del ICE por irregularidades migratorias. (Foto: AFP)

¿Por qué Walmart enfrentó boicots en 2025 y qué organizaciones los promovieron?

Walmart ha sido objeto de dos boicots significativos en 2025, ambos organizados por el grupo activista People’s Union USA. En abril, la compañía fue boicoteada por supuestamente reducir sus programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), una de las principales causas de una serie de “apagones económicos” dirigidos a corporaciones.

Posteriormente, en mayo, People’s Union USA convocó un nuevo boicot, esta vez acusando a Walmart de “aplastar a los pequeños negocios” y “pagar salarios insuficientes” a sus empleados. Ambos llamados al boicot afectaron tanto las compras en las tiendas físicas como las ventas en línea de la cadena, así como a sus marcas afiliadas como Sam’s Club y marcas privadas como Great Value y Equate.

¿Cómo puedo denunciar problemas de precios o peso en tiendas de USA?

Los consumidores que deseen informar problemas de precios o peso pueden comunicarse con la División de Pesas y Medidas (OWM, por sus siglas en inglés) enviando un formulario de queja en línea o llamando al 1-866-SCANNER o al 408-918-4601.