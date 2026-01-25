La gigantesca tormenta invernal que avanza este domingo por Estados Unidos mantiene en vilo a millones de personas, especialmente en el noreste del país, luego de haber dejado a su paso nieve intensa, lluvia helada y temperaturas bajo cero en amplias zonas del territorio. El sistema, que ya impactó con fuerza en el suroeste y el centro, comenzó a sentirse con mayor intensidad en los estados del Atlántico medio y del noreste, justo cuando una masa de aire ártico se asentó sobre buena parte del país. Frente a este escenario, al menos 20 estados tomaron medidas excepcionales, y aquí te muestro el listado de estados que han declarado emergencia hasta hoy, domingo 25 de enero.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) la calificó como una tormenta “inusualmente extensa y de larga duración”, alimentada por aire gélido procedente de Canadá. Las advertencias oficiales provocaron compras de pánico en supermercados, cancelaciones masivas de vuelos y la activación de planes de emergencia estatales, ante el riesgo de apagones, carreteras intransitables y acumulaciones de hielo potencialmente catastróficas.

Máquinas quitanieves trabajan sobre la pista del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, este 25 de enero, mientras una poderosa tormenta invernal avanza por EE.UU. y provoca nieve, hielo y severas interrupciones en el transporte. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Estados que han declarado estado de emergencia

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la declaración de emergencia en los siguientes estados:

Alabama

Arkansas

Delaware

Georgia

Indiana

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maryland

Mississippi

Missouri

New Jersey

New York

North Carolina

Pennsylvania

South Carolina

Tennessee

Texas

Virginia

Además, Washington, D.C. también declaró el estado de emergencia.

Millones de personas afectadas y cortes de energía

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que hasta 240 millones de personas podrían verse afectadas por esta tormenta invernal. De acuerdo con datos de PowerOutage.us, cerca de 300.000 clientes se encontraban sin electricidad durante la mañana del domingo. Texas figura como el estado más golpeado en este rubro, con más de 82.000 usuarios sin servicio, seguido de Mississippi, Louisiana, Tennessee y Nuevo México.

Nieve, hielo y frío extremo

Las nevadas se extendieron por todo el centro del país, incluyendo Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunas zonas ya acumulaban 20 centímetros de nieve desde la noche del sábado. En Texas, la lluvia helada complicó seriamente la situación en ciudades como Dallas, mientras los termómetros descendían hasta los -6 °C. En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a los residentes resguardarse en casa durante al menos 72 horas ante la llegada de lo peor del sistema.

Caos en aeropuertos y carreteras

El impacto también se sintió con fuerza en el transporte aéreo. Durante el fin de semana, se registraron más de 9.000 vuelos cancelados, con aeropuertos como Dallas–Fort Worth, Charlotte Douglas y Nashville entre los más afectados. Miles de vuelos adicionales sufrieron retrasos, complicando los planes de viaje de quienes intentaban desplazarse dentro o fuera del país.

El panel de información de vuelos del aeropuerto LaGuardia muestra decenas de cancelaciones este 25 de enero en Nueva York, debido a una intensa tormenta invernal que provoca nieve, hielo y graves interrupciones en el transporte aéreo en Estados Unidos. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Mientras la tormenta continúa su avance y las autoridades mantienen la vigilancia, se espera que la lista de estados en emergencia pueda ampliarse en las próximas horas si las condiciones empeoran.

Imágenes de la tormenta invernal en EE.UU.

Una máquina quitanieves despeja la pista mientras un avión de United Airlines se prepara para despegar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, este 25 de enero, en medio de una poderosa tormenta invernal que deja nieve, hielo y serias interrupciones en gran parte de Estados Unidos. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Un peatón cruza una calle del centro de Washington DC bajo una intensa nevada, este 25 de enero, mientras una gigantesca tormenta invernal avanza hacia el noreste de EE.UU. y pone en alerta a millones de personas por frío extremo, apagones y caos en el transporte. | Crédito: Alex WROBLEWSKI / AFP

Personas compran suministros en una tienda Home Depot en Falls Church, Virginia, el 24 de enero, ante la llegada de una poderosa tormenta invernal que amenaza a gran parte de EE.UU. con hielo, apagones y frío potencialmente peligroso. | Crédito: Alex WROBLEWSKI / AFP

Pasajeros esperan en el suelo del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, el 25 de enero de 2026, tras cancelaciones masivas de vuelos por una tormenta invernal en EE. UU. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!