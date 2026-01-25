La gigantesca tormenta invernal que avanza este domingo por Estados Unidos mantiene en vilo a millones de personas, especialmente en el noreste del país, luego de haber dejado a su paso nieve intensa, lluvia helada y temperaturas bajo cero en amplias zonas del territorio. El sistema, que ya impactó con fuerza en el suroeste y el centro, comenzó a sentirse con mayor intensidad en los estados del Atlántico medio y del noreste, justo cuando una masa de aire ártico se asentó sobre buena parte del país. Frente a este escenario, al menos 20 estados tomaron medidas excepcionales, y aquí te muestro el listado de estados que han declarado emergencia hasta hoy, domingo 25 de enero.
El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) la calificó como una tormenta “inusualmente extensa y de larga duración”, alimentada por aire gélido procedente de Canadá. Las advertencias oficiales provocaron compras de pánico en supermercados, cancelaciones masivas de vuelos y la activación de planes de emergencia estatales, ante el riesgo de apagones, carreteras intransitables y acumulaciones de hielo potencialmente catastróficas.
Estados que han declarado estado de emergencia
Hasta el momento, las autoridades han confirmado la declaración de emergencia en los siguientes estados:
- Alabama
- Arkansas
- Delaware
- Georgia
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maryland
- Mississippi
- Missouri
- New Jersey
- New York
- North Carolina
- Pennsylvania
- South Carolina
- Tennessee
- Texas
- Virginia
Además, Washington, D.C. también declaró el estado de emergencia.
Millones de personas afectadas y cortes de energía
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que hasta 240 millones de personas podrían verse afectadas por esta tormenta invernal. De acuerdo con datos de PowerOutage.us, cerca de 300.000 clientes se encontraban sin electricidad durante la mañana del domingo. Texas figura como el estado más golpeado en este rubro, con más de 82.000 usuarios sin servicio, seguido de Mississippi, Louisiana, Tennessee y Nuevo México.
Nieve, hielo y frío extremo
Las nevadas se extendieron por todo el centro del país, incluyendo Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunas zonas ya acumulaban 20 centímetros de nieve desde la noche del sábado. En Texas, la lluvia helada complicó seriamente la situación en ciudades como Dallas, mientras los termómetros descendían hasta los -6 °C. En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a los residentes resguardarse en casa durante al menos 72 horas ante la llegada de lo peor del sistema.
Caos en aeropuertos y carreteras
El impacto también se sintió con fuerza en el transporte aéreo. Durante el fin de semana, se registraron más de 9.000 vuelos cancelados, con aeropuertos como Dallas–Fort Worth, Charlotte Douglas y Nashville entre los más afectados. Miles de vuelos adicionales sufrieron retrasos, complicando los planes de viaje de quienes intentaban desplazarse dentro o fuera del país.
Mientras la tormenta continúa su avance y las autoridades mantienen la vigilancia, se espera que la lista de estados en emergencia pueda ampliarse en las próximas horas si las condiciones empeoran.
Imágenes de la tormenta invernal en EE.UU.
